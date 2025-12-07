Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.3 комментария
Дзюдоистка Таймазова завоевала серебро турнира Большого шлема в Токио
Российская дзюдоистка Мадина Таймазова завоевала серебряную медаль турнира Большого шлема в Токио в весовой категории до 70 кг.
Мадина Таймазова заняла второе место на турнире Большого шлема в Токио в весовой категории до 70 кг, передает ТАСС. В финальной схватке спортсменка уступила японской дзюдоистке Сино Танаке.
Таймазовой двадцать шесть лет. В 2021 году она стала бронзовым призером Олимпийских игр в Токио. В 2024 году дзюдоистка завоевала бронзу на чемпионате мира в личных соревнованиях. В 2019 году Таймазова также получила бронзу на чемпионате мира в командном турнире.
На турнирах Большого шлема россиянка трижды становилась победительницей. Турнир в Токио завершится 7 декабря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная федерация дзюдо (IJF) вернула российским дзюдоистам право выступать под флагом страны. Украинские спортсмены отказались участвовать в чемпионате мира по дзюдо из-за допуска сборных с России и Белоруссии. Федерация дзюдо ранее разрешила российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях.