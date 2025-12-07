Россиянам в Бенине рекомендовали оставаться дома после попытки госпереворота

Посольство в Бенине рекомендовало россиянам оставаться в своих домах

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале дипмиссии говорится: «До дальнейшего прояснения обстановки в городе Котону рекомендуем оставаться в своих домах и соблюдать базовые меры предосторожности». В посольстве заверили, что будут информировать о развитии событий, передает РИА «Новости».

Позже представители посольства уточнили, что вокруг здания ситуация спокойная, приняты все необходимые меры по защите сотрудников и помещений. С рекомендациями об осторожности обратились ко всем соотечественникам в Бенине. Посольство внимательно следит за развитием событий в стране.

Попытка госпереворота в Бенине произошла утром в воскресенье, когда группа военных взяла под контроль здание национального телевидения. Как передает France 24, выступившие в эфире военные объявили о смещении президента страны Патриса Талона, приостановлении действия конституции, роспуске политических партий и закрытии границ. Подполковник Паскаль Тигри провозгласил себя председателем нового военного комитета.

Министр иностранных дел Бенина Олушегун Аджади Бакари, комментируя ситуацию Reuters, отметил: «Наблюдается попытка переворота, но ситуация под контролем. Сейчас это небольшая группа военных. Значительная часть армии по-прежнему сохраняет лояльность, и мы контролируем ситуацию». По его словам, переворот поддерживает только ограниченное число солдат, а телевещание было прервано лишь на несколько минут, пишет ТАСС.

Как сообщает AFP со ссылкой на окружение президента Талона, тот находится в безопасности – попытки захвата его резиденции не увенчались успехом. Армия страны предпринимает меры для восстановления контроля, а регулярные войска уже возвращают стабильность.

Напомним, в конце ноября действующий президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало был арестован в своем кабинете в президентском дворце в результате госпереворота.