Эксперт Ильяшенко предупредила об опасности покупки красной икры «с рук»
Приобретение красной икры через частные объявления у непроверенных продавцов может нести опасность для здоровья, поскольку высок шанс покупки фальсификата, заявила доцент базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Ильяшенко.
По ее словам, покупка красной икры через частные объявления и у непроверенных продавцов может быть опасной для здоровья, передает ТАСС. Доцент кафедры торговой политики Ильяшенко заявила, что приобретение икры «с рук» через соцсети или интернет-сервисы – это «русская рулетка» с собственным здоровьем и финансами.
Эксперт подчеркнула: «А вот при покупке по объявлению присутствует не только риск покупки фальсификата, но и реальная опасность получить тяжелое пищевое отравление или заразиться паразитами».
Ильяшенко разъяснила, что особенно критична ситуация с красной икрой, поскольку встречаются подделки в виде «имитированной икры», пересортица или нарушения условий хранения товара. Такие нарушения могут привести к серьезным последствиям для здоровья.
С точки зрения безопасности она рекомендовала выбирать для покупки только крупные проверенные торговые предприятия, где реализуемая продукция снабжена всеми необходимыми документами и проходит обязательную маркировку. Также, по словам эксперта, на рынках и при частных покупках условия хранения чаще нарушаются, что увеличивает риск отравления.
В преддверии Нового года ожидается рост цен на красную рыбу и икру: средняя стоимость красной рыбы может достигнуть 1400 рублей за килограмм, а икры – до 9900 рублей. Это связано с повышением сезонного спроса и другими рыночными факторами.
