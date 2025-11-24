Почему мы не любим проявление свободной жизни рядом с собой, хотим все контролировать и собираемся кастрировать каждую кошку с собакой? Потому что любая бюрократия вырастает не по воле инопланетян, монстров, капиталистов и всего прочего чуждого нам. Она вырастает из нас самих.7 комментариев
Депутат Антропенко предупредил о мошенничестве при продаже икры онлайн
В период подготовки к Новому году в Сети увеличилось число фальшивых сайтов, продающих красную икру и морепродукты, рассказал член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко.
Депутат объяснил в беседе с РИА «Новости», что из-за развитого интернет-пространства злоумышленники могут быстро создавать фишинговые сайты и привлекательно оформлять их, чтобы создавать видимость легальных магазинов.
Он отметил, что популярность дистанционной торговли позволяет быстро «поймать на удочку» тех покупателей, кто привык экономить через интернет.
«С приближением новогодних праздников участились случаи мошеннических схем с продажей красной икры и прочих морских деликатесов», – заявил Антропенко.
Парламентарий посоветовал приобретать такие продукты только в проверенных точках – на сайтах известных магазинов или маркетплейсах.
Он подчеркнул, что нельзя заранее оставлять свои банковские реквизиты или проводить оплату до получения товара, особенно в незнакомых интернет-магазинах. Кроме того, покупка икры «на вес» может быть опасна из-за нарушений условий хранения и транспортировки, напомнил Антропенко.
