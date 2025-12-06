Умер дважды «Лучший Дед Мороз России» Александр Скавыш

Tекст: Тимур Шайдуллин

Актёр и режиссёр Александр Скавыш, двукратный обладатель звания «Лучший Дед Мороз России», скончался в городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает пресс-служба администрации города.

Скавыш был удостоен Гран-при и звания лучшего Деда Мороза России в 2014 и 2019 годах. В 2020 году на Международном конкурсе «Зимняя сказка» в Болгарии он завоевал диплом за «Лучший костюм Деда Мороза» и стал Лауреатом I степени в номинации «Лучшая игровая новогодняя программа для детей».

В 2024 году Скавыш выиграл неофициальный чемпионат мира по чтению вслух «Открой рот», финал которого прошёл на Красной площади в Москве. Его ученики неоднократно становились победителями конкурса «Живая классика», добавили в администрации Урая.

Александр Скавыш родился в 1970 году, свыше 15 лет работал в школе педагогом-организатором, руководил театром «Антрэ», был отмечен почетными грамотами и благодарностями городских и окружных властей. В пресс-службе его назвали «человеком с неиссякаемой энергией», профессионалом, глубоко преданным профессии и детскому творчеству.

Особое внимание он уделял патриотическому и культурному воспитанию молодежи. В Урае Скавыш пользовался большим уважением и признанием, активно передавал свой опыт молодому поколению.

