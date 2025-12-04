Tекст: Ольга Иванова

Президент Финляндии Александр Стубб гордится своими предками, воевавшими против СССР и состоявшими в пронацистских организациях, передает ТАСС. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на международной конференции, посвященной 80-летию Победы.

Она рассказала: «Президент Финляндии Стубб очень гордится своими дедушкой и бабушкой, которые познакомились, как он говорит, на войне. Романтика. С кем воевали-то? С Советским Союзом. Он был военным врачом, она медсестрой, есть только маленький нюанс – из пронацистской организации «Лотта Свярд».

Захарова также напомнила, что Стубб год назад чествовал ветеранов организации «Лотта Свярд», распущенной после Второй мировой войны. По ее словам, в статье для американского журнала Foreign Affairs Стубб прямо упомянул о своем происхождении и даже не постеснялся предъявить свою позицию без справок и комментариев редакции.

Она отметила, что Foreign Affairs не сопроводили публикацию какими-либо пояснениями или дополнительными сведениями, в то время как западные СМИ требуют подобных примечаний к российским материалам. Захарова добавила, что глава МИД РФ Сергей Лавров сталкивался с отказом в публикации без подробных архивных справок.

Официальный представитель МИД также напомнила, что Стубб недавно заявил о «победе Финляндии над Советским Союзом» за счет сохранения независимости и теперь призывает Украину следовать этому примеру. Захарова подчеркнула, что противостоять искажениям истории можно только совместной и ежедневной работой ради сохранения исторической правды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила пост о нацистском прошлом предков президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Захарова заявила, что политики Западной Европы ведут себя так, будто пропустили уроки о наказании лидеров Третьего рейха и о вынесенном нацизму приговоре.