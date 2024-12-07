Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.6 комментариев
Захарова опубликовала пост о нацистском прошлом предков Зурабишвили
Захарова указала на нацистских коллаборационистов среди предков Зурабишвили
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила пост, в котором указала на нацистское прошлое предков президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала пост в своем Telegram-канале, где она указала на возможные нацистские корни президента Грузии Саломе Зурабишвили.
«Оказывается, они у многих европейских чиновников уходят в нацисткое прошлое их предков. [Глава МИД Германии Анналена] Бербок, [вице-премьер Канады Христя] Фриланд, а теперь еще и...», – написала Захарова, поставив многоточие.
В своем посте она привела ссылку на публикацию в Telegram-канале «Дипломатический источник», где говорится о родных дядях Зурабишвили. В публикации есть сведения о Жорже Зурабишвили, философе и переводчике, который был обвинен в сотрудничестве с немецкими оккупантами и исчез в 1944 году. Второй – Михаил Кедия, брат матери президента Грузии, о котором не упоминается в официальных биографиях Зурабишвили.
«Дипломатический источник» сообщает, что фотография Михаила Кедии с нацистскими офицерами могла затруднить его обучение в престижном парижском вузе. Захарова сопроводила свое сообщение соответствующими фотоснимками, подчеркнув, что эти детали не освещаются в официальных источниках.
В 2017 году канадская газета The Globe and Mail сообщала, что дед вице-премьера Канады Христи Фриланд в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистской Германией.
Ранее немецкий журнал Bunte опубликовал статью о нацистском прошлом деда и прадеда министра экономики ФРГ Роберта Хабека, которые работали на Гитлера.
Газета Bild ранее обнародовала документы о том, что дед главы МИД Анналены Бербок был офицером вермахта.