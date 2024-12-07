  • Новость часаЛавров прокомментировал сообщения о выводе российских кораблей из Сирии
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    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский холод – русская радость

    Шестьдесят процентов территории России – мерзлота. Семь миллионов человек эту мерзлоту населяют. И ничего, не собираются вымирать. Говорят, холодовой стресс запускает в организме гормоны радости. А мы ведь, на самом деле, радостная нация, хоть и без фальшивых улыбок.

    6 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Развяжет ли Трамп войну с Китаем

    Трамп справедливо видит в Тайване мощный рычаг давления на материковый Китай. Но он, будучи бизнесменом и прагматиком, скорее всего не осознает болезненности тайваньского вопроса для китайской политики. И разыгрывая тайваньскую карту, может ненароком перегнуть палку.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Грузии не пойти по пути Украины

    Если грузинское руководство учтет роковые ошибки Януковича и применит все допустимые методы для подавления евромайдана, а при этом не будет обращать внимание на мнение и угрозы западных политиков, не будет делать шаг вперед и два назад, то, скорее всего, справится с этим кризисом.

    4 комментария
    7 декабря 2024, 17:49 • Новости дня

    Захарова опубликовала пост о нацистском прошлом предков Зурабишвили

    Захарова указала на нацистских коллаборационистов среди предков Зурабишвили

    Захарова опубликовала пост о нацистском прошлом предков Зурабишвили
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила пост, в котором указала на нацистское прошлое предков президента Грузии Саломе Зурабишвили.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала пост в своем Telegram-канале, где она указала на возможные нацистские корни президента Грузии Саломе Зурабишвили.

    «Оказывается, они у многих европейских чиновников уходят в нацисткое прошлое их предков. [Глава МИД Германии Анналена] Бербок, [вице-премьер Канады Христя] Фриланд, а теперь еще и...», – написала Захарова, поставив многоточие.

    В своем посте она привела ссылку на публикацию в Telegram-канале «Дипломатический источник», где говорится о родных дядях Зурабишвили. В публикации есть сведения о Жорже Зурабишвили, философе и переводчике, который был обвинен в сотрудничестве с немецкими оккупантами и исчез в 1944 году. Второй – Михаил Кедия, брат матери президента Грузии, о котором не упоминается в официальных биографиях Зурабишвили.

    «Дипломатический источник» сообщает, что фотография Михаила Кедии с нацистскими офицерами могла затруднить его обучение в престижном парижском вузе. Захарова сопроводила свое сообщение соответствующими фотоснимками, подчеркнув, что эти детали не освещаются в официальных источниках.

    В 2017 году канадская газета The Globe and Mail сообщала, что дед вице-премьера Канады Христи Фриланд в годы Второй мировой войны сотрудничал с нацистской Германией.

    Ранее немецкий журнал Bunte опубликовал статью о нацистском прошлом деда и прадеда министра экономики ФРГ Роберта Хабека, которые работали на Гитлера.

    Газета Bild ранее обнародовала документы о том, что дед главы МИД Анналены Бербок был офицером вермахта.

    5 декабря 2024, 11:01 • Новости дня
    Мерц: Украина должна победить, а Россия – потерпеть поражение

    Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц заявил, что Россия должна «потерпеть поражение»

    Мерц: Украина должна победить, а Россия – потерпеть поражение
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц считает, что Украина должна «восстановить территориальную целостность», а Россия должна «потерпеть поражение» в войне.

    Мерц заявил о важности «победы Украины» и «поражения России» в текущем конфликте, сообщает Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    На выступлении в Федеральной академии политики безопасности он подчеркнул, что победа Украины возможна при восстановлении ее территориальной целостности и демократически легитимированном правительстве. По мнению Мерца, поражение России наступит, когда она утратит возможность продолжать войну.

    Мерц отметил, что обладание ядерным оружием не гарантирует победы, приведя в пример Советский Союз и Америку, которые проиграли войны в Афганистане и Вьетнаме соответственно.

    Он подчеркнул, что для достижения победы Украине необходимо усилить свою военную мощь, чтобы эффективно отражать атаки России. Политик призвал увеличить поставки вооружений Киеву, чтобы лишить Россию возможности продолжать конфликт.

    Лидер немецкой парламентской оппозиции также акцентировал внимание на важности демонстрации силы.

    По его словам, сила отпугивает агрессию, а слабость – приглашение к ней. Мерц предложил увеличить бюджетные расходы на оборону и вернуться ко всеобщей воинской повинности в Германии, считая, что способность защищаться должна быть приоритетом.

    Напомним, в Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину. Мерц также назвал безответственными спекуляции относительно возможной отправки миротворческих сил ФРГ на Украину. Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о возможной необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

    Коментарии (80)
    6 декабря 2024, 20:48 • Новости дня
    В Германии обвинили США в получении отправленных Украине денег
    В Германии обвинили США в получении отправленных Украине денег
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Деньги ЕС, предназначенные для помощи киевскому режиму, фактически попадают в бюджет Соединенных Штатов, заявил депутат от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер.

    «Как вы думаете, почему администрация [президента США Джо] Байдена неоднократно говорила Европейскому союзу о необходимости выделения бюджетной помощи Киеву? Да потому что эти деньги в обход Киева сразу же направлялись в больной бюджет США», – цитируют Койтера «Известия».

    Койтер также обвинил представителей старых партий в излишней поддержке Украины, напомнив о пацифистских лозунгах, которые раньше отстаивали левые и «зеленые».

    На ваш взгляд
    Какая вероятность разрешения военного конфликта на Украине в 2025 году?




    Результаты
    4 комментария

    Ранее СМИ сообщали, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) выступила за возобновление торговли с Россией и поставок газа в предвыборной программе.

    Коментарии (18)
    7 декабря 2024, 10:45 • Видео
    Угроза в Сирии стала критической

    Антиправительственные боевики в Сирии, снабжаемые и опекаемые Турцией, овладели стратегически важным городом Хама и теперь наступают на еще более важный город Хомс, подбирая по пути оставленную сирийской армией технику. Если Хомс падет, Дамаск будет отделен от побережья, а российские военные базы окажутся под угрозой.

    Коментарии (0)
    5 декабря 2024, 12:29 • Новости дня
    Эксперт дал оценку отставке высокопоставленного чиновника МВД Грузии
    Эксперт дал оценку отставке высокопоставленного чиновника МВД Грузии
    @ соцсети

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе считает «единичным случаем» отставку главы управления оперативного планирования департамента по особым поручениям МВД Грузии, но в то же время отмечает, что «следует в целом глубоко изучить причины происходящего на госслужбе страны», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «В своем обращении об отставке Ираклий Шаишмелашвили написал, что уходит по семейным причинам, но также прикрепил флажки Грузии и Евросоюза. Нет сомнений, что очень многие сотрудники госорганов, в первую очередь силовых структур, подвергаются ужасному буллингу. А ведь на деле они просто выполняют свою работу, обороняя государство от безобразий, от переворотов, – сказал аналитик газете ВЗГЛЯД. – Просто атмосфера сейчас такая, что выдерживают не все. Да и «семейные обстоятельства» – это возможный намек на то, что в семьях налицо серьезные политические разногласия».

    «Пока это все же единичный случай, поэтому я не склонен видеть раскол в правоохранительных структурах», – отметил он.

    Петрэ Мамрадзе подчеркнул, что «в государственных органах по сей день остаются люди саакашвилевского режима, которых пока не расшифровали».

    «Сейчас, как сказал премьер-министр Ираклий Кобахидзе, происходит процесс самоочищения, который, по идее, должен оздоровить систему государственной службы, выявить «мины замедленного действия», – считает Петрэ Мамрадзе.

    Также аналитик отметил, что один из лидеров оппозиции, бывший премьер-министр Георгий Гахария, занимал также пост главы МВД, и «было это совсем недавно».

    «Люди Гахария тоже вполне могут до сегодняшнего дня оставаться в системе. Вроде бы лояльны, но в какой-то момент могут ударить в спину», – отметил Петрэ Мамрадзе.

    Эксперт обратил внимание на уход нескольких послов Грузии.

    «Это тоже показательно, так как МИД Грузии должен был пройти этот процесс очищения, – считает он. – К тому же настоящим дипломатам особенно больно, что Запад мерзко, лицемерно продолжает говорить о «мирных акциях протеста» в Грузии, закрывая глаза на погромщиков».

    Напомним, в ночь на четверг глава управления планирования спецназа Грузии подал в отставку.

    Власти Грузии объяснили первую ночь протестов без столкновений.

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    4 декабря 2024, 21:22 • Новости дня
    Шольц просил Зеленского заставить украинцев работать

    N-TV: Шольц призвал украинцев в Германии работать или возвращаться

    Шольц просил Зеленского заставить украинцев работать
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что украинцы в Германии должны активнее искать работу или возвращаться на родину.

    Как пишет издание «Страна» со ссылкой на телеканал N-TV, в своем выступлении в Бундестаге Шольц отметил, что многие украинцы находятся в стране уже достаточно долго, и пришло время начать действовать.

    Канцлер ФРГ подчеркнул, что Германия должна стремиться к тому, чтобы как можно больше украинцев и других беженцев после прохождения языковых курсов и других программ начали искать работу.

    По словам Шольца, он обсудил этот вопрос с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Канцлер рассказал, что Зеленский намерен создать украинское агентство в Германии и Польше, которое будет помогать украинцам либо возвращаться на родину, либо устраиваться на работу в Германии. Шольц подчеркнул, что это может поспособствовать совместному движению в данном направлении.

    Ранее Шольц заявил, что Германия не будет поставлять ракеты Taurus Украине, чтобы избежать эскалации конфликта заявил, а также подчеркнул, что не допустит использования поставленного оружия против России. В понедельник он посетил Киев впервые за два с половиной года.

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    6 декабря 2024, 14:22 • Новости дня
    Власти Грузии пообещали «обнулить» либеральный фашизм
    Власти Грузии пообещали «обнулить» либеральный фашизм
    @ Denes Erdos/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости полной победы над идеологией либерального фашизма в стране, чтобы исключить революционные процессы в будущем, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    На пресс-конференции в пятницу он сказал, что «радикальная оппозиция пыталась в четвертый раз за последние годы устроить в Грузии революцию, на что с успехом ответило сильное грузинское государство».

    «Офисы оппозиции были главными источниками насилия, радикалы хотели свержения конституционного строя, на что получили и получат соответствующее реагирование», – отметил глава правительства Грузии.

    По словам Ираклия Кобахидзе, «одержана победа над либеральным фашизмом в одном сражении, теперь надо добиться окончательной победы».

    «В этом мы будем очень принципиальны, искореняя финансируемый извне либеральный фашизм последовательно. Это радикальная, экстремистская идеология», – заявил премьер-министр.

    «Нам понадобится время, и мы используем все законные механизмы, чтобы свести к нулю эту идеологию», – сказал он.

    Тем временем в Тбилиси с 28 ноября продолжаются протесты против решения властей не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года. Оппозиция вновь призывает граждан на улицы, а также требует от различных ведомств и организаций объявить неповиновение и бастовать.

    Ранее стало известно, что участники протеста в Тбилиси во время столкновения с полицией кричали «Аллах Акбар».

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    5 декабря 2024, 22:02 • Новости дня
    Зурабишвили открестилась от призывов школьников к протестам

    Президент Грузии заявила, что не призывала школьников участвовать в протестах

    Tекст: Максим Попов

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не призывала школьников выходить на антиправительственные митинги, подчеркнув, что ее слова были неверно интерпретированы.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили отвергла обвинения в призывах к школьникам выходить на антиправительственные митинги, передает ТАСС. В интервью грузинскому телевидению она заявила: «Никакого призыва не было. Если кто-то сейчас подумает, что я – мать детей, бабушка – могу призвать школьников выйти и протестовать – это неправда».

    Напомним, в начале декабря Зурабишвили призвала школьников к участию в демонстрациях, причем некоторые из них уже отметились в стычках с полицией. В ответ на это патриархия Грузии призвала президента страны не вовлекать в акции протеста детсадовцев.

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    5 декабря 2024, 12:32 • Новости дня
    Рар объяснил скандал вокруг заявлений Берлина об отправке немецких солдат на Украину

    Немецкий политолог Рар: Мерц и Бербок готовы отправить немецких солдат на Украину

    Рар объяснил скандал вокруг заявлений Берлина об отправке немецких солдат на Украину
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Расхождение мнений между канцлером Германии Олафом Шольцем и главой МИД Анналеной Бербок по поводу отправки немецких солдат на Украину – результат внутригерманской политической борьбы. И стартовавшая избирательная кампания усугубит эти противоречия, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее канцлер ФРГ и Бундестаг раскритиковали слова главы МИД Германии Анналены Бербок о возможной отправке германских миротворческих сил на Украину.

    «Олаф Шольц уже несколько раз сказал: немецких солдат на Украине не будет. Но в Германии началась избирательная кампания перед парламентскими выборами, в которой борются все против всех. Шольц и «Зеленые» видят друг в друге жестких конкурентов. Между тем «Зеленые» и их лидеры, например, Анналена Бербок, не хотят покидать правительственные посты и пытаются примкнуть к Христианско-демократическому союзу (ХДС), к Фридриху Мерцу», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    «Кандидат на пост канцлера ФРГ, лидер ХДС Фридрих Мерц рад происходящему. Он заявляет, что с «Зелеными» во внешней политике у него больше общего, чем с Шольцем и Социал-демократической партией Германии», – детализировал собеседник.

    «Другими словами, если к власти придут ХДС и «Зеленые», а все к этому и идет, политика в отношении России может еще ужесточиться. Тогда в Берлине встанет вопрос о поставке Украине ракет Taurus, способных долететь до Москвы. Также не исключено, что Мерц и Бербок присоединятся к позиции Франции и Англии, которые готовы отправить свои войска воевать с Россией на Украине. Мир сошел с ума», – резюмировал спикер.

    Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок допустила возможность отправки германских миротворческих сил на Украину в случае достижения перемирия. На встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе она указала, что наряду с гарантиями безопасности Украины, такими как членство в НАТО, следует рассмотреть и международное присутствие, которое поможет обеспечить перемирие, сообщает ТАСС.

    При этом канцлер Германии Олаф Шольц после посещения Киева заверил, что отправка немецких военнослужащих на Украину исключена и что пока рано спекулировать на тему присутствия там миротворческих сил.

    Уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль также отвергла инициативу, отметив, что сейчас нет оснований для размещения сухопутных войск НАТО на Украине. Кандидат на пост канцлера от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц назвал безответственными спекуляции об отправке военных ФРГ на Украину.

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    5 декабря 2024, 10:21 • Новости дня
    Власти Грузии объяснили первую ночь протестов без столкновений
    Власти Грузии объяснили первую ночь протестов без столкновений
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Ночь на 5 декабря в Тбилиси впервые за последнюю неделю прошла без столкновений стражей порядка с радикалами на акции перед парламентом против решения правительства не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, тысячи протестующих мирно разошлись на рассвете, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Вице-спикер парламента Грузии от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани объяснила это тем, что 4 декабря в результате соответствующих мероприятий «выявили и обезвредили безродных политиков и их «боевые» запасы».

    По ее словам, после этого «акция стала мирной».

    «Теперь в реальности видно, кто в ответе за каждого пострадавшего полицейского или участника акций», – заявила Нино Цилосани.

    «Что касается наших полицейских, то они герои!» – сказала зампред парламента.

    Накануне грузинские правоохранители задержали организаторов и участников насильственных действий на акциях протеста, сообщил директор департамента криминальной полиции МВД страны Теймураз Купатадзе.

    В частности, были задержаны в Тбилиси и регионах семь организаторов группового насилия и его участников, им грозит до девяти лет лишения свободы. По словам директора департамента криминальной полиции МВД Грузии, также задержаны шесть участников насильственных действий, которым грозит до семи лет лишения свободы.

    Теймураз Купатадзе сообщил, что в результате следственных мероприятий из офисов ряда оппозиционных партий и НПО изъяты «коктейли Молотова», противогазы, пиротехника, компьютерная техника и так далее. «Соответствующие мероприятия продолжатся для установления и задержания всех совершивших противоправные действия», – заявил представитель МВД.

    МВД также задержало двух членов оппозиционной партии «Лело». Подозреваемые на митингах в Тбилиси обсуждали возможность диверсий и поджогов.

    Напомним, в ночь на четверг глава управления планирования спецназа Грузии подал в отставку.

    В Тбилиси не прекращаются протесты оппозиции, центр города взят под охрану силовиками.

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    6 декабря 2024, 16:43 • Новости дня
    Мэр Тбилиси рассказал о «катастрофическом положении» Зеленского

    Попавший под украинские санкции мэр Тбилиси рассказал о катастрофическом положении Зеленского

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Мэр Тбилиси Каха Каладзе, попавший в список 19 санкционированных Украиной персон, заявил о катастрофическом положении президента Украины Владимира Зеленского, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Вхожу в его положение, имею в виду Зеленского, – врагу такого не пожелаешь», – заявил Каладзе.

    По его словам, «Владимир Зеленский не принадлежит ни себе, ни своей семье, и, самое тяжелое, не принадлежит Украине и народу Украины».

    «Он служит интересам другой страны. Уверен, что очень скоро народ Украины поймет, с чьей помощью случилась эта беда в их стране. Мы же продолжим помогать множеству украинцев, которые сбежали от войны. Вот таким будет наш ответ», – отметил Каха Каладзе.

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил «тяжелым положением» команды Владимира Зеленского санкции Киева против него и еще 18 лиц грузинского руководства.

    Вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани назвала Зеленского «клоуном» за санкции против грузинского руководства.

    Напомним, Владимир Зеленский подписал указ о введении Украиной санкций против 19 представителей властей Грузии, включая политиков и чиновников.

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    4 декабря 2024, 21:57 • Новости дня
    Шольц счел проявлением слабости отказ от разговора с Путиным

    Шольц заявил о политической слабости в случае отказа от диалога с Путиным

    Tекст: Евгения Караваева

    Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул важность диалога с президентом РФ Владимиром Путиным, назвав отказ от общения с ним проявлением слабости.

    «Все знают, что было бы абсурдом и свидетельством невероятной политической слабости, если бы мы в Германии и Европе сейчас ждали, пока другие проводили бы эти телефонные разговоры, а мы затем в некотором смысле комментировали бы новости по телевизору», – отметил Шольц в выступлении в Бундестаге, сообщает ТАСС.

    Шольц подчеркнул, что важно поддерживать диалог как на двустороннем уровне, так и по обсуждению международной ситуации. Он напомнил, что 15 ноября он позвонил Путину, чтобы обсудить ряд актуальных вопросов, среди которых были ситуация на Украине, проблемы на Ближнем Востоке и двусторонние отношения Москвы и Берлина. По итогам беседы стороны договорились о поддержании связи на уровне помощников.

    До этого лидеры общались 2 декабря 2022 года. Шольц считает, что диалог между Германией и Россией должен оставаться открытым, чтобы обе стороны могли своевременно обмениваться мнениями и информацией по важным международным вопросам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в среду, канцлер Германии Олаф Шольц вновь заявил, что не допустит использования оружия против России, и отказался от поставок ракет Taurus Украине, чтобы избежать эскалации конфликта; также сообщалось, что Шольц исключил отправку немецких войск на Украину, заявив, что такой сценарий не рассматривается.

    Коментарии (3)
    4 декабря 2024, 21:54 • Новости дня
    Оппозиция Грузии призвала ко всеобщему неповиновению

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Ко всеобщему неповиновению и забастовкам призвала грузинская оппозиция в среду, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Лидеры оппозиции провели совещание, после которого Георгий Вашадзе из блока «Единство-Национальное движение» заявил, что «достигнута договоренность о том, чтобы в координации всего оппозиционного спектра привести Грузию ко всеобщему неповиновению и к забастовкам по всей стране».

    По его словам, «режим стоит только на органах правопорядка, которые на деле являются «шпаной», а также на дезинформации».

    В Тбилиси продолжается митинг сторонников оппозиции, центр города взят под охрану полицией и спецназом. Оппозиция решила собраться после того, как в ее офисах МВД провело обыски и сообщило о задержании 13 участников беспорядков, которым грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

    Изъяты «коктейли Молотова», пиротехника, компьютеры и так далее. По данным телекомпании «Имеди», за нападение на председателя Национального конгресса азербайджанцев Грузии задержан один из радикалов, экс-депутат Александр (Алеко) Элисашвили.

    Коментарии (11)
    5 декабря 2024, 05:53 • Новости дня
    Глава управления планирования спецназа Грузии подал в отставку

    Tекст: Антон Антонов

    Ираклий Шаишмелашвили сообщил, что подал в отставку с должности главы управления оперативного планирования департамента по особым поручениям МВД Грузии.

    Шаишмелашвили в своем заявлении, направленном на имя министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, отметил, что причиной его решения стали «семейные обстоятельства». В публикации в соцсетях он добавил знаки флагов Грузии и Евросоюза, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Тбилиси не прекращаются протесты оппозиции, центр города взят под охрану силовиками.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала парламент Грузии «незаконным» и объявила об отказе уступать должность после истечения срока мандата.


    Коментарии (10)
    5 декабря 2024, 17:33 • Новости дня
    В Тбилиси назвали Зеленского «клоуном» за санкции против грузинского руководства

    В Тбилиси назвали Владимира Зеленского «клоуном» за санкции против грузинского руководства

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Украины Владимир Зеленский, вводя санкции против грузинского руководства, исключительно потворствует собственным амбициям, заявила вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Нино Цилосани, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Это абсурдный список санкционированных от Зеленского. Речь о его личных политических интересах и удовлетворении амбиций», – сказала она.

    По ее словам, «Зеленский просто сделал маленький подарок участникам акций протеста в Грузии». «Никакого наполнения в этих санкциях нет», – отметила Цилосани.

    Экс-глава грузинского Генштаба Леван Николеишвили назвал Зеленского «клоуном». «На голову этому клоуну рушится собственная страна, а он успевает думать о санкциях против Грузии», – сказал он.

    По его словам, «Зеленский должен быть осторожен, так как собственный народ может отомстить ему за разрушение Украины».

    Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил «тяжелым положением» команды Владимира Зеленского санкции против него и еще 18 лиц грузинского руководства. По его словам, сначала от Грузии требовали ввести санкции против России, затем открыть «второй фронт» и официально отправить на Украину добровольцев. Также, напомнил глава правительства, Украина обвиняла Грузию в «истязаниях» ее гражданина, экс-президента Михаила Саакашвили. «Нынешнее решение властей Украины (введение санкций) является отзывом их еще более тяжелого положения», – сказал Ираклий Кобахидзе на брифинге, пообещав остаться с Киевом «в режиме односторонней дружбы».

    Он также увязал санкции с тем, что «кто-то старается оставить новой администрации США максимально тяжелое положение в нашем регионе». «Искусственное ухудшение отношений Грузии и Украины является частью этого сценария», – считает премьер-министр Грузии, отметивший, что Киев не принимает в данном случае «независимых решений».

    Коментарии (4)
    5 декабря 2024, 00:25 • Новости дня
    Захарова объяснила решение Зеленского ввести санкции против Грузии

    Захарова связала решение Зеленского ввести санкции против Грузии с отказом Тбилиси от украинского сценария

    Захарова объяснила решение Зеленского ввести санкции против Грузии
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский решил ввести санкции против Грузии, поскольку его, вероятно, «злоба заела» из-за отказа Грузии от украинского сценария, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Выродок, угробивший свой народ, решил между затяжками поиграть в мирового судью», – заявила Захарова в Telegram.

    Как предположила Захарова, Зеленского разозлило то, что Грузия смогла «отказаться от украинского сценария».

    Напомним, Зеленский заявил, что Украина собирается ввести санкции против властей Грузии из-за «позорных» действий «против народа». В Тбилиси продолжаются протесты сторонников оппозиции, центр города взят под охрану полицией и спецназом

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    5 декабря 2024, 06:25 • Новости дня
    В Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину

    В Бундестаге призвали не спекулировать на теме возможного участия Германии в миротворческой операции на Украине

    В Бундестаге раскритиковали заявления об отправке немецких солдат на Украину
    @ Monika Skolimowska/DPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В настоящее время нет оснований для миротворческой миссии и размещения сухопутных войск НАТО на Украине, следует воздержаться от спекуляций, заявила уполномоченный парламента Германии по вопросам обороны Ева Хегль.

    «Сейчас неуместно спекулировать о возможном участии бундесвера», – приводит слова Хегль ТАСС со ссылкой на Funke и ARD.

    Хегль отметила, что текущая задача бундесвера заключается в максимально возможной поддержке Украины. Это включает материальную помощь и обучение украинских военных.

    Кандидат на пост канцлера Германии от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридрих Мерц также назвал безответственными спекуляции относительно возможной отправки миротворческих сил ФРГ на Украину. Он заявил: «На данный момент этим вопросом никто не задается».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СВР, Запад готовится к возможному «замораживанию» украинского конфликта. Для этого Западу требуется фактически оккупировать Украину, что будет сделано под видом развертывания в стране «миротворческого контингента».

    Новый верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила о возможной необходимости отправки европейских войск на Украину для контроля за соблюдением перемирия.

    Глава МИД Германии Анналена Бербок допустила возможность отправки германских миротворческих сил на Украину в случае достижения перемирия. Однако канцлер Олаф Шольц заявил, что отправка немецких военнослужащих не рассматривается.

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