Гимнастка Мельникова вошла в топ-10 спортсменов 2025 года по версии L'Equipe

Гимнастка Мельникова вошла в топ-10 спортсменов года по версии L'Equipe

Tекст: Катерина Туманова

Гимнастка Ангелина Мельникова, которая в 2025 году завоевала две золотые медали чемпионата мира, заняла десятую строчку рейтинга лучших спортсменов, по версии французской газеты L'Equipe, что ее удивило и порадовало.

«Это очень неожиданно, но одновременно безумно приятно. Я, безусловно, очень рада быть в топ-10 лучших спортсменок года по версии одного из ведущих международных спортивных СМИ», – поделилась Мельникова с ТАСС.

Открыла рейтинг пловчиха из Канады Саммер Макинтош, на счету которой четыре золотые медали на чемпионате мира по водным видам спорта. Второе место – у бегуньи из США Сидни Маклафлин-Леврон, которая выступала на дистанциях 400 м и 400 м с барьерами, замкнула тройку лидеров американска Мелисса Джефферсон-Вуден – бегунья на спринтерских дистанциях.

Ангелине Мельниковой 25 лет, на Олимпиаде в 2021 году она победила в командном турнире. На ее счету также серебряная и две бронзовые награды. Российская гимнастка становилась чемпионкой мира трижды.

