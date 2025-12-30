Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.25 комментариев
Гимнастка Мельникова вошла в топ-10 спортсменов 2025 года по версии L'Equipe
Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике из России Ангелина Мельникова вошла в десятку лучших спортсменов 2025 года по версии авторитетной спортивной газеты Франции L'Equipe.
Гимнастка Ангелина Мельникова, которая в 2025 году завоевала две золотые медали чемпионата мира, заняла десятую строчку рейтинга лучших спортсменов, по версии французской газеты L'Equipe, что ее удивило и порадовало.
«Это очень неожиданно, но одновременно безумно приятно. Я, безусловно, очень рада быть в топ-10 лучших спортсменок года по версии одного из ведущих международных спортивных СМИ», – поделилась Мельникова с ТАСС.
Открыла рейтинг пловчиха из Канады Саммер Макинтош, на счету которой четыре золотые медали на чемпионате мира по водным видам спорта. Второе место – у бегуньи из США Сидни Маклафлин-Леврон, которая выступала на дистанциях 400 м и 400 м с барьерами, замкнула тройку лидеров американска Мелисса Джефферсон-Вуден – бегунья на спринтерских дистанциях.
Ангелине Мельниковой 25 лет, на Олимпиаде в 2021 году она победила в командном турнире. На ее счету также серебряная и две бронзовые награды. Российская гимнастка становилась чемпионкой мира трижды.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, россияне завоевали серебро чемпионата мира по прыжкам на батуте в ноябре. Чемпионка мира и Европы по велоспорту на треке Яна Бурлакова признана лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России: спортсмен года».