Чемпионка по велоспорту на треке Яна Бурлакова стала лучшей спортсменкой года
Яна Бурлакова стала лучшей спортсменкой года в России
Чемпионка мира и Европы по велоспорту на треке Яна Бурлакова признана лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Гордость России: спортсмен года», сообщила Федерация велосипедного спорта России (ФВСР).
«В 2025 году на чемпионате мира в Чили Бурлакова завоевала серебряную награду в гите на 1 км. Ранее на чемпионатах мира она выигрывала золото, серебро и бронзу. Также Бурлакова – чемпионка Европы и трехкратный бронзовый призер чемпионата Европы», – напомнили достижения лучшей спортсменки года в ФВСР.
Церемония награждения состоялась в четверг, 27 ноября в здании Министерства спорта России.
По словам Яны, победа в номинации «Спортсмен года» стала для нее неожиданной.
«Я очень рада. Даже если бы не победила, то оказаться в тройке лучших спортсменов года, уже почетно», – призналась спортсменка.
