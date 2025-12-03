Эксперты объяснили название посикунчиков

Tекст: Елизавета Шишкова

Ресторатор Максим Сырников отметил, что посикунчики не связаны с древними традициями и появились только в позднесоветское время. По его словам, название блюда связано с тем, что во время поедания начинка может разбрызгиваться («сикать»), передает 360.

Однако врач-диетолог Елена Соломатина предложила альтернативную версию: в названии могут отражаться особенности измельчения мяса, поскольку для начинки его «секут» – мелко рубят. Поэтому, по ее мнению, корректное название – посекунчики. Чаще всего в начинку кладут говядину, баранину или свинину, а само блюдо сегодня считается гастрономическим символом Пермского края.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер пробовали в московском ресторане пирожки-посикунчики, филе оленя, перепелку с гречкой и яблочную шарлотку.

Во время визита в Москву Уиткофф и Кушнер вместе с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым осмотрели Грановитую палату Кремля, построенную в XV веке.

Встреча президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Кремле завершилась около полуночи через пять часов после начала.