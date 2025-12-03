Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.5 комментариев
Роспотребнадзор исключил угрозу распространения лихорадок денге и чикунгунья
В России на данный момент не зафиксирована эпидемиологическая угроза распространения лихорадок чикунгунья и денге, однако туристам советуют быть осторожными в тропиках, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ведомство призывает туристов, отправляющихся в эндемичные регионы, соблюдать элементарные правила профилактики и не забывать о мерах предосторожности.
«На территории Российской Федерации отсутствует эпидемиологическая опасность распространения лихорадки чикунгунья и лихорадки денге, однако туристам следует не забывать о правилах безопасности в эндемичных регионах», – подчеркнули в Роспотребнадзоре. Там напомнили, что путешественникам рекомендуется использовать репелленты для защиты от укусов насекомых, избегать экскурсий в болотистые районы и по возвращении тщательно следить за своим самочувствием.
В случае появления после отпуска недомогания – высокой температуры, головной боли, сыпи или болей в суставах – врачи советуют обращаться за медицинской помощью и сразу сообщать специалисту о недавних поездках. По данным ведомства, в большинстве случаев лихорадка чикунгунья и денге переносятся легко, однако возможны и тяжелые формы течения болезни с ярко выраженной лихорадкой, болями в суставах и тошнотой.
Роспотребнадзор также направил официальный запрос в редакцию Telegram-канала, который сообщил о появлении российских туристов в эпицентре вспышки лихорадок на Кубе. Ранее говорилось, что лихорадки могли затронуть 1500 российских туристов, а не менее 14 человек уже переболели в легкой форме.
К эндемичным регионам по лихорадке чикунгунья относятся страны Африки южнее Сахары, Центральная и Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Западно-Тихоокеанский регион, Аравийский полуостров и Индийский субконтинент. На 2025 год страны с наибольшим риском заражения включают, среди прочих, Шри-Ланку, Бразилию, Мексику, Колумбию, Индию, Пакистан и Филиппины.
Напомним, в конце ноября Роспотребнадзор опроверг появление «нового вируса» в России.
Ведомство ранее зарегистрировало тест-систему для диагностики вируса чикунгунья.
Роспотребнадзор в октябре исключил опасность распространения лихорадки чикунгунья.