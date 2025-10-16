Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.0 комментариев
В России не существует риска массового распространения лихорадки чикунгунья, так как в стране отсутствуют устойчивые популяции комаров‑переносчиков этого заболевания, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор объявил об отсутствии опасности распространения лихорадки чикунгунья в России, передает ТАСС. Это заявление последовало после сообщений о нескольких российских туристах, почувствовавших симптомы болезни после отдыха на Сейшельских островах.
В ведомстве подчеркнули: «На территории Российской Федерации отсутствует эпидемиологическая опасность распространения лихорадки чикунгунья, поскольку нет устойчивых популяций комаров-переносчиков, а климатические и экологические факторы не способствуют их размножению и постоянной передаче вируса между людьми и насекомыми».
Единичные завозные случаи инфекции не приводят к её локальной циркуляции, но туристам важно соблюдать меры безопасности в эндемичных регионах. Заболевание характеризуется внезапной лихорадкой, сильными болями в суставах, головными болями, тошнотой, усталостью и сыпью. К эндемичным регионам относятся страны Африки, Центральной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Индийского субконтинента.
Между тем на юге Китая зарегистрировали новую волну этой инфекции.
Департамент здравоохранения Москвы напомнил о симптомах и способах передачи лихорадки чикунгунья.