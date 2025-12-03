Самолет с Уиткоффом долетел до Канады без промежуточных посадок в Европе

Tекст: Дарья Григоренко

«После выхода из воздушного пространства России борт взяли на контроль диспетчерские службы Европы, никаких промежуточных посадок он не совершал, следуя положенным эшелоном», – уточнил источник, передает ТАСС.

По его словам, около 04:45 по всемирному времени, что соответствует 07:45 по московскому времени, самолет был передан под контроль диспетчерских служб атлантического сектора Канады.

Напомним, во вторник, 2 декабря, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прибыл в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа продлится «столько, сколько потребуется». Переговоры длились почти пять часов и закончились за полночь.

Ушаков в беседе с журналистами отметил, что российская сторона получила от США еще четыре документа по Украине. Кроме того, Россия и США договорились не раскрывать суть переговоров в Кремле.