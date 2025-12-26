Соцфонд: Пенсии за январь перечислят до конца декабря

Tекст: Алексей Дегтярёв

Большинство пенсионеров России досрочно получат пенсию за январь, пояснили в Соцфонде, передает РИА «Новости».

Это касается тех граждан, которым выплаты через банки обычно приходят с 1 по 11 января. При этом почтовые отделения страны, как и раньше, будут доставлять пенсии в январе по стандартному графику – с 3 по 25 января.

В Социальном фонде подчеркнули, что досрочные перечисления затрагивают все виды пенсий: страховые, социальные, накопительные, а также по старости и инвалидности.

Если к пенсии полагаются выплаты от Социального фонда, они будут также начислены заблаговременно.

Согласно информации ведомства, в январе страховые пенсии будут увеличены на 7,6%. Для тех, кто получает пенсию через почтовые отделения, получение средств останется доступным с 3 по 25 января, выплаты можно будет получить как через доставку на дом, так и в кассе почты. После завершения новогодних каникул выплаты через банки возобновятся согласно обычному порядку.

Ранее Соцфонд сообщал, что в Чукотском и Ненецком автономных округах, а также на Камчатке зафиксированы самые крупные пенсионные выплаты среди российских регионов.