Посол России заявил об отсутствии прогресса по базе в Судане

Tекст: Дмитрий Зубарев

Черновол заявил об отсутствии новых подвижек по вопросу создания российской военно-морской базы в стране, передает ТАСС.

По словам дипломата, информация из американской газеты The Wall Street Journal, согласно которой власти Судана якобы предложили России разместить базу, относится еще к 2020 году. Тогда между Москвой и Хартумом действительно был подписан соответствующий документ, который размещен в открытом доступе, однако пока соглашение не ратифицировано обеими сторонами.

Черновол пояснил: «На этом этапе все и застопорилось, и никаких подвижек в этом плане пока нет. По крайней мере мне об этом неизвестно. Так что разговоры о том, что что-то здесь открывается, как минимум преждевременны».

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России приостановили планы по созданию военно-морской базы в Судане.

Россия рассматривала Красное море как стратегически важный регион для расширения своего военного присутствия.