Посол России заявил об отсутствии прогресса по базе в Судане
Никаких новых подвижек в вопросе размещения военно-морской базы России в Судане нет, заявил посол РФ в республике Андрей Черновол.
Черновол заявил об отсутствии новых подвижек по вопросу создания российской военно-морской базы в стране, передает ТАСС.
По словам дипломата, информация из американской газеты The Wall Street Journal, согласно которой власти Судана якобы предложили России разместить базу, относится еще к 2020 году. Тогда между Москвой и Хартумом действительно был подписан соответствующий документ, который размещен в открытом доступе, однако пока соглашение не ратифицировано обеими сторонами.
Черновол пояснил: «На этом этапе все и застопорилось, и никаких подвижек в этом плане пока нет. По крайней мере мне об этом неизвестно. Так что разговоры о том, что что-то здесь открывается, как минимум преждевременны».
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России приостановили планы по созданию военно-морской базы в Судане.
Россия рассматривала Красное море как стратегически важный регион для расширения своего военного присутствия.