«Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.7 комментариев
Религиовед назвал гадание богопротивным занятием
Религиовед Силантьев назвал гадание богопротивным и отверг магию для верующих
Магические практики несовместимы с верой, а традиции святочных гаданий возникли искусственно и не имеют религиозного основания, заявил завлабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) религиовед Роман Силантьев.
Гадание рассматривается как богопротивное занятие и не одобряется верующими, заявил заведующий лабораторией деструктологии МГЛУ Роман Силантьев, передает РИА «Новости». По его словам, верующие люди не практикуют никакие виды магии, включая гадания.
Силантьев уточнил, что традиции гадания в сочельник перед Крещением или Рождеством не являются исконными, а были созданы искусственно. Он отметил, что в советское время из отдельных случаев гадания пытались «сделать какую-то систему».
С 7 января, когда отмечается Рождество, начинаются Святки, продолжающиеся до 19 января, то есть до Крещения. В этот период в народных традициях действительно предполагаются гадания, однако религиовед подчеркивает, что подобная практика не соответствует религиозным канонам.
Минэкономразвития России и Минтруд России выразили готовность рассмотреть проект об исключении деятельности астрологов и медиумов из ОКВЭД.
Российская академия наук заявила, что гадание на картах таро не имеет научных оснований и представляет собой мошенничество, угрожающее здоровью и жизни людей.