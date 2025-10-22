Минэконом и Минтруд поддержали проект об исключении астрологов из ОКВЭД

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», Минэкономразвития России и Минтруд России выразили готовность рассмотреть проект об исключении деятельности астрологов и медиумов из общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Документы с соответствующими ответами имеются в распоряжении агентства.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина направила премьер-министру Михаилу Мишустину предложение исключить деятельность астрологов и медиумов из ОКВЭД, указав на рост популярности оккультных, магических и эзотерических услуг в стране. По ее мнению, такие услуги оказывают значительное влияние на психологическое и материальное состояние граждан, а также способствуют распространению деструктивной идеологии.

В ответе замминистра экономического развития Михаила Каминского отмечается, что Минэкономразвития готово рассмотреть проект изменений, если он будет разработан Минкультуры России и поступит в установленном порядке. Ведомство также обеспечит согласование проекта с федеральными органами власти и подготовит его к утверждению Росстандартом.

Минтруд России, в свою очередь, сообщил, что не видит негативных правовых последствий от исключения деятельности астрологов и медиумов из ОКВЭД и также готов рассмотреть соответствующий проект изменений, говорится в ответе замминистра труда Дмитрия Платыгина. При этом в классификаторах занятостей и профессий астрологи и медиумы сейчас не значатся.

Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Государственной думы внесли законопроект о запрете рекламы услуг астрологов, магов и тарологов. В РАН отметили, что гадание на картах таро не имеет научных оснований и представляет собой мошенничество, угрожающее здоровью и жизни людей.