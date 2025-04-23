Отнюдь не только те люди, чьи хрестоматийные образы кажутся нам привычными и безупречными, готовы служить и служат России в дни судьбоносного испытания. И порой может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
В Госдуме предложили запретить рекламу алхимии, ведьм и астрологов
Несколько депутатов Государственной думы предложили рассмотреть проект закона, предполагающий запрет рекламы услуг астрологов, магов, тарологов и других представителей эзотерики.
Авторы инициативы хотят внести изменения в закон «О рекламе», чтобы запретить продвижение услуг, связанных с астрологией, магией, нумерологией, хиромантией и кристаллотерапией, передает ТАСС.
Под запрет предлагается также реклама деятельности алхимиков, ведьм, духовных гуру и других схожих лиц.
Изменения затронут и закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Это даст возможность блокировать интернет-ресурсы, предлагающие эзотерические услуги.
В пояснительной записке отмечается, что такие услуги не имеют научной базы и не признаются медицинскими или образовательными, а в обществе воспринимаются как вводящие в заблуждение и содержащие признаки мошенничества.
Еще в 2017 году в Госдуме предлагали законопроект, приравнивающий к вымогательству и мошенничеству платные «магические услуги».