    Как Россия обваливает украинскую «стену дронов»
    Следующий из России в Грузию танкер атакован у берегов Турции
    Дмитриев назвал второе декабря «важным днем для мира»
    Глава Верховного суда высказался о качестве правосудия после появления «схемы Долиной»
    Эксперт: Группа солдат ВСУ захлебнулась в нечистотах в канализации Красноармейска
    Кремль назвал план Трампа хорошей основой для урегулирования на Украине
    Турция заявила жесткий протест Украине из-за атак в Черном море
    Стало известно о задержании лидера азербайджанской общины Урала
    ЕЦБ отказался поддержать кредит Украине за счет активов России
    Глеб Простаков Глеб Простаков Регионы поборются с помолодевшими курильщиками

    Мы, люди, ежедневно делаем множество небезопасных выборов: едим фастфуд, пьем алкоголь, курим обычные сигареты. Но почему именно вейпы стали вопросом уже не столько регуляторным, сколько политическим?

    Владек Дарман Владек Дарман Кончаловский с Водолазкиным предложили оценить вкус бессмертия

    Сможет ли человек из прошлого, хранящий в себе боль и любовь ушедшей эпохи, найти свое место в цифровом мире будущего, когда стремление к вечной жизни перестало быть утопией и превратилось в глобальную индустрию?

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Россия открыла безвиз с Китаем

    Переход России и Китая на взаимный безвизовый режим – это не открытие границ для маленькой или удаленной страны – тут требуется высокая степень взаимного доверия. Признание того, что стратегический курс руководителей важнее даже резонных тревог отдельных ведомств.

    2 декабря 2025, 14:30 • Новости дня

    Песков переадресовал вопросы о глубине зоны безопасности военным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о глубине безопасной зоны вдоль границы с Украиной.

    На брифинге он подчеркнул, что эти вопросы находятся исключительно в компетенции военных, передает ТАСС.

    «Это вопрос, который касается наших военных, именно они проводят специальную военную операцию, с такой проблематикой нужно к ним обращаться», – сказал представитель Кремля.

    Напомним, в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск президент России Владимир Путин поставил задачу группировке войск «Север» создать зону безопасности вдоль государственной границы.

    В марте глава государства поручил подумать над созданием зоны безопасности вдоль границы.

    1 декабря 2025, 18:15 • Новости дня
    Над Украиной заметили «Герань» с ракетой «воздух-воздух»
    Над Украиной заметили «Герань» с ракетой «воздух-воздух»
    @ REUTERS/Roman Petushkov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Над Украиной впервые был замечен беспилотный летательный аппарат «Герань», вооруженный ракетой «воздух-воздух».

    По данным украинской стороны, на некоторые дроны установлены ракеты Р-60 класса «воздух-воздух», ранее предназначенные для борьбы с авиацией, передает «Московский комсомолец». Первое применение такой модификации уже отмечено на Украине. Сообщается, что целью стали вертолеты ВСУ.

    В украинских Telegram-каналах появились фотографии, которые, предположительно, демонстрируют останки обновленного летательного аппарата. Официального признания со стороны Минобороны России или командования ВСУ пока не поступало, пишет «МК» со ссылкой на издание «Военная хроника». Эксперты издания отмечают, что даже при отсутствии точной информации о времени снимков, подобная модернизация способна превратить «Герань» в очень опасный инструмент для борьбы с авиацией противника.

    По словам известных военных летчиков, если дроны научились не только поражать наземные цели, но и эффективно попадать по воздушным целям, это станет настоящим вызовом для украинской авиации. «Легкомоторье, и вертолеты хохлов приготовились. Да вообще вся авиация приготовилась. Если она не только висит, но и летит, а если при этом еще и попадает, то снимаю шляпу», – отметил военный эксперт канала Fighterbomber.

    Технически дрон стал гораздо универсальнее. Стандартная фугасная боевая часть «Герани» весит примерно 90 килограммов, тогда как масса ракеты Р-60 – около 45 килограммов, что позволяет повысить подвижность и увеличить время барражирования. Благодаря автоматизации управления и новому вооружению, беспилотник теперь может дольше находиться в воздухе и атаковать цели неожиданно – например, при взлете или заходе на посадку.

    Эксперты подчеркивают, что переход к такой боевой работе серьезно осложнит задачу ПВО Украины. Системам придется защищать одновременно и наземные объекты, и собственную авиацию, сталкиваясь с угрозой малоразмерных, маловысотных дронов-охотников. Кроме того, использование массовых относительно недорогих дронов против дорогостоящих самолетов и вертолетов выгодно и с экономической точки зрения.

    Журнал Military Watch писал, что дрон «Герань-2» может изменить ход украинского конфликта.

    1 декабря 2025, 18:56 • Новости дня
    Сотни Porsche в России перестали заводиться из-за массового сбоя
    Сотни Porsche в России перестали заводиться из-за массового сбоя
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Водители из разных городов страны столкнулись с невозможностью завести машины, проблема затронула в основном модели со старым блоком сигнализации.

    Причиной проблем с запуском автомобилей Porsche в различных регионах страны стал массовый сбой, сообщает Telegram-канал SHOT. Владельцы кроссоверов и спорткаров, выпущенных до 2020 года со старым блоком VTS, сообщают о полной блокировке своих автомобилей.

    Водители по всей России, включая Москву и Краснодар, отмечают, что машины не реагируют на попытки запуска двигателя, вероятно из-за сбоя в связи или работы заводской сигнализации, которая полностью блокирует автомобиль.

    Часть автовладельцев нашла временное решение проблемы, отключив аккумулятор на десять часов для сброса настроек, но этот способ помог не всем. Некоторым потребовалось воспользоваться услугами эвакуаторов и обратиться на станции технического обслуживания.

    Пресс-служба Porsche пока не дала официальных разъяснений по поводу масштабного сбоя.

    По имеющимся данным, чаще всего поломке подверглись модели кроссоверов и спорткаров Porsche, выпущенные до 2020 года, оснащенные старой версией сигнализации VTS.

    1 декабря 2025, 21:05 • Видео
    Зеленскому подобрали замену

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    2 декабря 2025, 04:33 • Новости дня
    Стало известно о задержании лидера азербайджанской общины Урала Видади Мустафаева
    Стало известно о задержании лидера азербайджанской общины Урала Видади Мустафаева
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Видади Мустафаев является главой «Центра культуры, молодежи и спорта Азербайджанцев Урала», а также лидером азербайджанской общины на Урале, по неофициальным данным, он подозревается в мошенничестве при продаже земли.

    «Силовики поймали Видади Мустафаева. Операцию провели сотрудники ОБОП при поддержке бойцов СОБР. Мустафаева перехватили у выхода из башни «Исеть», куда он приезжал на тренировку в фитнес-клуб», – сообщил портал 66.RU со ссылкой на источник.

    Предполагается, что о махинациях задержанного мог заявить его бывший юрист.

    Позже стало известно, что в Екатеринбурге, предварительно, у дома Видади Мустафаева 1 декабря проходили  обыски, сообщил источник URA.RU.

    «Говорят, что уголовное дело строится на показаниях бывшего товарища Мустафаева, которого тот мог в свое время кинуть. История давняя», – сказал один из источников портала.

    Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых от комментариев по теме воздержался в интересах следствия, пообещав URA.RU вернуться к теме позже.

    Видади Мустафаева называют преемником ранее задержанного Шахина Шыхлински – главы азербайджанской диаспоры Екатеринбурга.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга  Шахина Шыхлински в августе задержали в Москве. До этого Шыхлински  отпустили после допроса в Екатеринбурге. Сообщалось, что он может подозреваться в причастности к организации убийств.

    1 декабря 2025, 19:52 • Новости дня
    Судан предложил России разместить на своей территории военно-морскую базу

    WSJ: Судан предложил России разместить на своей территории военно-морскую базу

    Судан предложил России разместить на своей территории военно-морскую базу
    @ Игорь Броварник/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суданские власти предложили России создать военно-морскую базу на Красном море, пишет The Wall Street Journal.

    По данным WSJ, соглашение предполагает размещение до 300 российских военнослужащих и до четырех кораблей в городе Порт-Судан или другом месте на побережье Красного моря, передает «Интерфакс».

    Документ предусматривает аренду сроком на 25 лет с возможностью пересмотра условий по истечении этого срока. Взамен Россия будет снабжать Судан передовыми зенитными комплексами и другим вооружением по специальным ценам.

    Это соглашение, как отмечает газета, может стать первой российской военно-морской базой на континенте.

    Ранее ни суданская армия, ни Силы быстрого реагирования не поддержали предложенный США вариант урегулирования, несмотря на его обсуждение на переговорах.

    2 декабря 2025, 00:15 • Новости дня
    За пассажирами застрявшего в Ленобласти «Сапсана» направили резервный поезд

    Tекст: Катерина Туманова

    Резервный поезд был направлен к перегону Тосно – Ушаки Ленинградской области, где около 21.30 по техническим причинам остановился «Сапсан» и не мог продолжать движение.

    «Санкт-Петербургская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства. Для продолжения поездки направлен резервный поезд», – сообщил Telegram-канал Северо-Западной транспортной прокуратуры.

    В ведомстве добавили, что Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту остановки поезда Санкт-Петербург – Москва.

    «По предварительным данным, в 21.18 по технической причине на перегоне Тосно – Ушаки остановился поезд № 785», – сказано в сообщении.

    Прокуратура намерена проверить исполнение норм законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта и соблюдение прав пассажиров.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, летом дополнительный состав скоростного поезда был готов к запуску по маршруту Москва – Петербург в случае перебоев с авиаперелетами между городами.

    1 декабря 2025, 18:47 • Новости дня
    В СПЧ выступили против идеи карать подростков за насилие по «взрослым» законам

    Член СПЧ Брод: Репрессивные методы против несовершеннолетних преступников не дадут результата

    В СПЧ выступили против идеи карать подростков за насилие по «взрослым» законам
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «У России уже есть печальный исторический опыт применения крайних репрессивных мер к подросткам, как, например, в сталинский период. Эти меры не только не принесли результата, но и подорвали базовые нормы права, морали и этики», – сказал газете ВЗГЛЯД член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и права человека Александр Брод, комментируя предложение предложение судить подростков, которые регулярно совершают насильственные преступления, как взрослых.

    Председатель комиссии Общественной Палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных ценностей Сергей Рыбальченко призвал признать подростков, совершивших насильственные преступления, полностью дееспособными, чтобы они несли ответственность как взрослые.

    «Проблема подростковой преступности и агрессивного девиантного поведения, безусловно, требует пристального внимания и анализа причин ее возникновения. Как показывает практика, традиционные меры перевоспитания и привлечения к ответственности часто не дают результата. Мы наблюдаем рост преступности и усилению агрессии подростков», – говорит Брод.

    Минимальный возраст привлечения к уголовной ответственности установлен Уголовным кодексом РФ и опирается на ряд международных конвенций, ратифицированных Россией, подчеркивает собеседник. При этом, учитывая серьезные проблемы отечественной уголовно-исполнительной системы, где нередки пытки и жестокое обращение, более продуктивными представляются меры воспитательного, а не карательного характера. Человек, прошедший через тюремную систему, нередко выходит из нее озлобленным, получившим глубокую психологическую и физическую травму, полагает глава СПЧ.

    «Законодатели и правоведы исходят из того, что в раннем возрасте наиболее эффективны элементы трудового воспитания и иные воспитательные меры. У России уже есть печальный исторический опыт применения крайних репрессивных мер к подросткам, как, например, в сталинский период. Эти меры не только не принесли результата, но и подорвали базовые нормы права, морали и этики. Таким образом, возвращаться к вопросу снижения подростковой преступности необходимо, разрабатывая новые инструменты в соответствии с вызовами современности, но избегая репрессивных подходов, которые не приведут к желаемому успеху», – заключил Брод.

    Ранее эмансипацию для подростов предложили ввести за преступления, связанные с наркотиками. Она должна производиться в случае повторного правонарушения несовершеннолетнего – то есть пойманный второй раз на наркотиках подросток будет уже отвечать перед законом как взрослый.

    2 декабря 2025, 01:11 • Новости дня
    Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ «трагедией украинского народа»
    Путин назвал массовую гибель солдат ВСУ «трагедией украинского народа»
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск высказался об украинском конфликте и массовой гибели украинских солдат.

    «Это трагедия украинского народа, которая связана с преступной политикой этой «вороватой хунты», которая захватила власть в Киеве», – сказал Путин в ходе доклада военных командиров в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск.

    Он добавил, что киевскому режиму нет дела до простых украинских солдат, которые десятками гибнут в окопах, тогда как националистические группы не желают идти под пули.

    «Если иметь в виду, что кроме националистических батальонов, неонацистских батальонов, что в основном-то армия ВСУ рабоче-крестьянская, то им простого солдата-то и не жалко», – подчеркнул Путин.

    Слова Путина подтвердил командующий войсками группировки «Центр» Валерий Солодчук, указав на то, что под пули отправляют мобилизованных, а националистические батальоны не участвуют и отказываются от этой задачи.

    «По ним видно: людей недавно призвали, люди не обучены, они идут просто на убой в направлении Красноармейска и гибнут десятками и сотнями», – сказал он.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, к чему ведет освобождение Волчанска. Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман.

    Бойцы группировки войск «Север» развернули триколор над Красноармейском ДНР.

    2 декабря 2025, 04:48 • Новости дня
    Эксперт назвал значение освобождения Красноармейска
    Эксперт назвал значение освобождения Красноармейска
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Весь оборонительный потенциал ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) со взятием Красноармейска был ликвидирован, отметил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

    По его оценкам, дальнейшее продвижение вооруженных сил России приведет к освобождению Славянска, Краматорска и оставшейся территории ДНР.

    Эксперт подчеркнул, что Красноармейск являлся наиболее значимым укрепленным пунктом в оборонительной линии киевского режима, и его взятие стало переломным моментом.

    «Взятие этого города ликвидирует весь потенциал ВСУ для удержания тех территорий, которые все еще находятся под контролем киевского режима. Таким образом, запущен необратимый процесс дальнейшего активного продвижения наших вооруженных сил, которое приведет к полному освобождению славянско-краматорской агломерации и поставит жирную точку в окончательном освобождении территории ДНР», – заявил Степанов ТАСС.

    Он обратил внимание на экономическую значимость Красноармейска, где велась добыча коксующегося угля, используемого для энергетических нужд, в том числе теплоэлектростанциями Киева. По словам Степанова, этот аспект усилит последствия утраты города для киевских властей.

    Имиджевая составляющая, как отметил военный эксперт, также важна – бои за Красноармейск приобрели значительный резонанс в украинских и международных СМИ, а утрата города рассматривается как стратегическое поражение Киева.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Бойцы группировки войск «Север» развернули триколор над Красноармейском ДНР.

    Минобороны сообщило, что за последние семь дней российские силы освободили  Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье.

    2 декабря 2025, 00:55 • Новости дня
    Глава ВТБ Костин ответил на инициативу ЕС по изъятию активов России

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава ВТБ Андрей Костин ответил в интервью Reuters на инициативу ЕС по изъятию активов России, напомнив, что Москва примет ответные меры и может дать старт полувековому судебному процессу из-за этих денег.

    Согласно плану ЕС, замороженные активы российского Центрального банка в Европе будут предоставлены Украине в кредит, чтобы Киев мог использовать их на нужды обороны и регулярного бюджета.

    «Что касается ареста наших денег, то, в конце концов, мы можем обойтись и без этого. Единственная проблема заключается в том, что эти деньги могут быть использованы на войну, а не на мир», – сказал Костин Reuters.

    В интервью перед визитом специального представителя США Стива Уиткоффа в Москву он напомнил, что удобно вести войну не только чужими руками, но и на чужие деньги.

    «Это высшая степень утонченности для Европы. Но этому не может быть оправдания», – отметил он.

    Костин заявил, что Россия примет ответные меры в ответ на арест активов, принадлежащих европейским инвесторам в России, и добавил, что даже после достижения мира в Украине могут последовать «50-летние судебные разбирательства».

    Он сказал, что России следует активнее подавать иски против ЕС, Бельгии и Euroclear по поводу активов в российские и международные суды, и предложил подать иск в суд ООН.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево указал на опасность для мирного процесса при выдаче Украине кредита за счет российских замороженных активов.

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас считает обоснованным беспокойство Бельгии и призывает все страны ЕС разделить риски подобных решений. Еврокомиссия решила экспроприировать российские активы на саммите в декабре.

    1 декабря 2025, 21:44 • Новости дня
    Психотерапевт объяснил, как научить бабушек и дедушек пользоваться ИИ

    Психотерапевт Кульгавчук дал совет, как обучать бабушек и дедушек нейросетям

    Психотерапевт объяснил, как научить бабушек и дедушек пользоваться ИИ
    @ Jan Haas/picture alliance/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Пожилым людям важно показать работу ИИ на практике, а не в теории. Лучший способ заинтересовать их – сделать что-то полезное и наглядное вместе: например, воссоздать забытый рецепт пирога, расскрасить старую черно-белую фотографию. Задача – не сделать из пожилых родственников IT-специалистов, а безопасно вплести технологии в их жизнь, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук.

    «Технологии идут в наш мир, и не все успевают за этим прогрессом. Для того, чтобы правильно знакомить пожилых родственников с ИИ, важна отправная точка: используйте общий язык, а не термины. Не начинайте разговор со слов «нейросеть» или «искусственный интеллект». Отталкивайтесь от их потребностей и интересов», – говорит Кульгавчук.

    Он подчеркивает, что вместо того, чтобы рассказывать про новые технологии, любую нейросеть по типу ChatGPT или об искусственном интеллекте в целом, лучше предложить: «Бабушка, помнишь, ты хотела найти рецепт пирога с той начинкой, как в детстве? Есть такая штука, которая может по твоему описанию найти или даже придумать такой рецепт. Это как очень умный помощник-библиотекарь». Затем следует спросить, не хочет ли она, чтобы ей показали, как это работает. Либо можно привлечь внимание дедушки к ИИ с помощью его любимого дела: «Дедуля, ты же любишь смотреть старые фотографии. Есть программа, которая может их почистить, сделать цветными, как новенькие. Хочешь, покажу на твоей фотографии с армии?».

    «Важно показать на практике, а не в теории. Лучший способ заинтересовать – сделать что-то полезное и наглядное вместе: например, создайте открытку с помощью нейросети по описанию пожилых родственников («нарисуй котенка в саду с ромашками»). Позвоните им в видеочате, используя фоновые эффекты (сепия, космос) или организуйте такой звонок с внуками, это просто и весело. Спросите у голосового помощника («Алиса, какой сегодня день рождения у поэтов?») и вместе послушайте ответ», – рекомендует психотерапевт.

    Также, продолжает он, можно сравнивать ИИ с уже знакомыми понятиями. То есть объяснить, что нейросеть как очень старательный и быстрый ученик, который прочитал миллионы книг. Та же умная колонка, например, для пожилых родственников сравнима с привычным радиоприемником, который понимает голос человека и может ответить.

    «Будьте терпеливы и слушайте их страхи. Но не перегружайте. Одна «тема» за раз. Обязательно спрашивайте: «Понятно? Не страшно? Давай еще раз повторим». Их страх – не глупость, а естественная реакция на неизвестное. Лучше бабушек и дедушек не призывать использовать новые технологии, а вовлекать и демонстрировать их ценность. Делайте акцент на удобстве: «Видишь, не надо теперь искать очки и телефонную книжку, можно просто сказать: «Сири, позвони внуку», – делится Кульгавчук.

    При этом специалист призывает не забывать о безопасности. Прежде чем рассказывать о способностях технологий пожилым родственникам, стоит взвесить все риски. Необходимо оценить способности человека: есть ли проблемы с памятью, зрением, мелкой моторикой, может ли человек отличить рекламу от интерфейса программы. И на основе этого выбрать устройства: если когнитивные способности снижены, высока доверчивость, то лучше технику упрощать.

    «Проведите ликбез по угрозам на пальцах, с примерами. Расскажите про дипфейки и мошенничество: «Бабушка, сейчас жулики могут подделать голос и даже видео. Может прийти сообщение от моего имени с просьбой срочно перевести деньги, потому что я в больнице. Никогда не верь входящим звонкам и сообщениям, так как это могут быть мошенники». Психотерапевт рекомендует сразу продемонстрировать своим родственникам возможности ИИ: реальные ролики с дипфейками, например, сгенерированное видео политика или их любимого артиста, чтобы это не было для них абстракцией.

    «Ваша задача – не сделать из пожилых родственников IT-специалистов, а безопасно вплести технологии в их жизнь, где они выступают как инструмент для радости, связи и удобства, а не как источник угрозы. Это проявление высшей степени заботы в цифровую эпоху. Вы строите для них безопасный цифровой мир, где они могут чувствовать себя уверенно и оставаться на связи с семьей», – заключил эксперт.

    Ранее председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщил, что сгенерированные искусственным интеллектом видео с людьми из политического руководства страны представляют серьезную угрозу для общества.

    1 декабря 2025, 21:08 • Новости дня
    Бельгия вновь выступила против экспроприации российских активов

    МИД Бельгии выступил против экспроприации российских активов ради Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Бельгии предложил профинансировать Киев за счет общеевропейского займа, а не через экспроприацию активов России.

    Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево выступил против экспроприации российских активов, передает ТАСС. Он заявил, что финансировать Киев целесообразнее с помощью классического общеевропейского займа, а не за счет изъятия российских средств.

    «Лучший вариант быстро предоставить Украине финансовую помощь, которая ей нужна, – это классически общеевропейский займ. Это гораздо лучше, чем авантюра, которая не предоставляет ни необходимой юридической безопасности, ни устранения системных финансовых рисков», – подчеркнул Прево.

    Министр также напомнил, что Бельгия уже давно призывает другие страны Европы не брать на себя дополнительные обязательства и риски, связанные с экспроприацией российских средств. По его словам, нежелание европейских государств делить риски говорит о правильности такой позиции.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас сообщала о том, что Еврокомиссия продолжает лоббировать идею экспроприации замороженных в Бельгии российских активов под видом «репарационного кредита». Еврокомиссия обещает Бельгии разделить все возможные финансовые риски по этим операциям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил о рисках для мирного процесса при использовании замороженных российских активов для кредитования Украины.

    Руководство Еврокомиссии решило вынести вопрос об экспроприации суверенных российских активов на саммит ЕС в декабре, несмотря на позицию Бельгии.

    Глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас отметила обоснованность опасений Бельгии, но призвала разделить риски такого шага между всеми странами ЕС.

    1 декабря 2025, 16:38 • Новости дня
    В Нижегородской области чиновникам решили доплачивать пол-оклада за неподкупность

    В Нижегородской области утвердили премии чиновникам за сообщения о попытке их подкупо

    В Нижегородской области чиновникам решили доплачивать пол-оклада за неподкупность
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Нижегородской области чиновникам, которые официально уведомят губернатора о попытках склонения их к коррупционным правонарушениям, будет выплачиваться единовременная премия.

    Указом губернатора закреплено, что размер этой выплаты составит половину месячного денежного содержания того, кто сообщил о подобной попытке, при условии подтверждения факта в установленном порядке, передает РИА «Новости».

    В документе отмечается, что меры направлены на служащих исполнительных органов, для которых губернатор выступает представителем нанимателя. Новое положение внесено в правила оплаты труда для чиновников, замещающих государственные должности в исполнительных органах.

    Порядок касается случаев, когда речь идет о таких преступлениях по УК РФ, как злоупотребление полномочиями, получение взятки, а также коммерческий подкуп.

    Указ вступит в силу с 1 января 2026 года.

    Ранее прокуратура потребовала взыскать 2 млрд рублей с экс-главы Нижнего Олега Сорокина, осужденного в 2019 году на 10 лет за получение взятки и соучастие в похищении человека.

    2 декабря 2025, 00:03 • Новости дня
    Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман
    Герасимов сообщил о заходе штурмовиков «Запада» в Красный Лиман
    @ Пресс-служба Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Штурмовые подразделения Западной группировки войск вошли в населенный пункт Красный Лиман Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту страны Владимиру Путину.

    «Штурмовые подразделения группировки «Запад» вошли в Красный Лиман и ведут бои сейчас в юго-восточной и восточной частях города. Продолжаются уличные бои в Дробышево и Яровой – это на краснолиманском направлении», – заявил он.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки  продвинулись вглубь обороны противника, освободив Клиновое в Донецкой народной республике. Министр обороны России Андрей Белоусов рассказал, к чему ведет освобождение Волчанска.

    За последние семь дней российские силы освободили Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье.

    2 декабря 2025, 06:50 • Новости дня
    В МВД раскрыли популярные схемы мошенничества в отношении участников СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Деньги и данные у участников СВО чаще всего мошенники выманивают под предлогом помощи в поиске попавшего в плен друга или выплат компенсации средств за лекарства, следует из документов МВД.

    По данным МВД, мошенники чаще всего пишут в мессенджеры участникам СВО, предлагая помочь найти раненого или попавшего в плен друга. Перед началом поисков они требуют перечислить деньги на счет или телефонный номер. В худшем случае уговаривают взять кредит якобы «для дополнительной помощи», узнало РИА «Новости».

    Киберпреступники могут начать звонить участнику СВО после заказа лекарств, убеждая, что он приобрел подделку. За это они предложат компенсацию от 150 тыс. рублей и более, а если жертва согласится, начнут выманивать деньги якобы на подоходный налог с суммы.

    Происшествия с родственником бойца СВО – очередная схема, по которой мошенники часто разыгрывают сценарии обмана, предлагая военнослужащему перевести деньги на «раскрытие преступления». Еще вариант объяснения – для  помощи человеку, ставшему фигурантом уголовного дела.

    Злоумышленники используют и схемы с оформлением кредита, предлагая скачать программу удаленного доступа к гаджету, и отправляют бойцам СВО ложные сообщения о переводе средств, требуя  вернуть, и шлют MMS-сообщения с вирусом, из-за которого происходит списание денег со счета.

    Чтоб избежать любой из этих схем в МВД снова призвали прервать любой подозрительный звонок, не сообщать пароли и коды. К тому же оперативно-розыскные и следственные действия по телефону не проводятся, напомнили в ведомстве.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Нижегородской области раскрыли мошенников, кравших деньги у военных. В Петербурге поймали мошенников, которые обманом отправляли новобранцев в зону СВО и присваивали себе их выплаты.

    Депутаты предложили меры против фиктивных браков с бойцами СВО ради выплат.

    1 декабря 2025, 23:33 • Новости дня
    Белоусов сообщил, что даст ВС России освобождение Волчанска

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил личный состав подразделений, участвующих в освобождении населенного пункта Волчанск Харьковской области, и рассказал, к чему ведет освобождение этого поселения.

    «Продолжая победоносное наступление, вы освободили от врага населенный пункт Волчанск Харьковской области, освобождение которого создает условия для продвижения всей группировки войск. Поздравляю вас с достигнутым успехом», – сказано в представленной в Telegram-канале Минобороны поздравительной телеграмме Белоусова.

    Министр обороны поблагодарил военнослужащих за верность воинской присяге и проявленные в бою героизм и мужество.

    Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады о взятии под контроль Красноармейска (Покровска) в ДНР и Волчанска в Харьковской области.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки  продвинулись вглубь обороны противника, освободив Клиновое в Донецкой народной республике.

    За последние семь дней российские силы освободили Звановку, Петровское, Иванополье, Васюковку, Тихое, Отрадное, Затишье и Новое Запорожье.

    С начала 2025 года ВС России в зоне спецоперации освободили 275 населенных пунктов.

    Российские войска освободили Зеленый Гай и Доброполье
    Туск в Берлине потребовал от Мерца выплатить репарации
    МВД Грузии обвинило Би-би-си во лжи
    Тайвань предупредил о длительной ссоре между Китаем и Японией
    Эстония удвоила доход от экспорта вооружений
    В Киеве задержали британца по делам об убийствах Парубия и Фарион
    Большунов извинился за толчок Бакурова на этапе Кубка России

    Мир готовится к новой эпохе низких цен на нефть

    ОПЕК+ боится падения нефтяных котировок ниже 60 долларов за баррель, однако спасать мировые цены больше не собирается. Остановка роста добычи – лишь временная. Дальше ОПЕК намерена продолжать двигаться в этом же направлении. А роль балансировщика нефтяного рынка теперь отводится США: пусть они, наконец, пострадают. Подробности

    Долг Европы перед Россией Прибалтика стремится оплатить собой

    Латвия, Литва и Эстония вместе с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заняли наиболее непримиримую позицию в отношении перспектив мира на Украине. Кроме того, они настаивают на немедленной конфискации замороженных активов России. Этим Прибалтика создает для себя такое будущее, какого больше всего боится. Подробности

    Как Россия обваливает украинскую «стену дронов»

    В последние недели российские войска резко ускорили темпы освобождения исторических территорий России – 1 декабря были освобождены такие значимые населенные пункты, как Волчанск и Красноармейск. Это происходит в значительной степени потому, что российские войска научились обнаруживать и ликвидировать ключевой в современной войне ресурс противника – операторов БПЛА. Как это происходит? Подробности

    Для подготовки к войне с Россией Франция обирает даже пенсионеров

    Французские власти предпринимают отчаянные усилия для того, чтобы свести концы с концами в государственном бюджете страны. Жертвой экономии стали даже американские пенсионеры, которые до последнего времени пользовались во Франции правом бесплатного медобслуживания. Какие еще и за чей счет планируются сокращения – и причем здесь агрессивные планы Франции против России? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленскому подобрали замену

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    • Деньги России защитила одна страна

      Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что изъятие в пользу Киева российских суверенных активов, замороженных в ЕС, сорвет подписание мирной сделки, поэтому он не позволит этого сделать. Но есть и другое объяснение этому бунту.

    • Чрезвычайная ситуация в Сербии

      Президент Сербии Александр Вучич нарисовал перед гражданами страшную картину, которая должна стать реальностью до конца года: нет топлива, не проходят платежи, перебои с электроэнергией, в магазины не подвозят продукты и т. д. Спасти Сербию могут только Россия или США.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Открытки на День Матери 2026: лучшие поздравления, красивые картинки и готовые подписи

      День матери в России является ежегодным праздником и отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2026 году он выпадает на 29-е число. По традиции в этот день поздравляют матерей и бабушек, даря им внимание и подарки. Газета ВЗГЛЯД публикует коллекцию тематических открыток, которыми можно поздравить с праздником самых дорогих мам и бабушек.

    • Лунный календарь на декабрь 2025: плохие и хорошие дни для садоводства и ухода за собой

      Луна оказывает влияние на все аспекты человеческой жизни – от эмоционального состояния до физической активности. Ее энергия способна усиливать наши начинания или, напротив, создавать препятствия. В декабре 2025 года, когда природа замирает в ожидании нового цикла, учет лунных фаз становится особенно важным для гармоничного завершения года и подготовки к будущим свершениям.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

