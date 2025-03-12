Если мы допустим, что единство коллективного Запада было временным явлением, то для России актуализируется вопрос: нужно ли как-то помогать расколу между США и Европой?0 комментариев
Путин поручил подумать над созданием зоны безопасности вдоль границы
Путин предложил создать зону безопасности вдоль госграницы после освобождения Курской области
Президент России Владимир Путин поручил подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы после полного освобождения Курской области.
«[Наша задача] полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы. И, конечно, нужно подумать в будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы», – передает ТАСС поручение президента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин в военной форме посетил штаб группировки в Курской области высказав поддержку военным. Путин поблагодарил войска, участвующие в освобождении Курской области. Президент также предложил считать военных ВСУ в Курской области террористами.