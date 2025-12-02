Переход России и Китая на взаимный безвизовый режим – это не открытие границ для маленькой или удаленной страны – тут требуется высокая степень взаимного доверия. Признание того, что стратегический курс руководителей важнее даже резонных тревог отдельных ведомств.0 комментариев
Большунов извинился за толчок Бакурова на этапе Кубка России
Лыжник Большунов извинился за толчок Бакурова на этапе Кубка России
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов принес публичные извинения за то, что после спринтерской гонки этапа Кубка России в Кировске толкнул своего соперника Александра Бакурова плечом, из-за чего тот получил сильный ушиб и был вынужден пропустить тренировки.
Александр Большунов, трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, принес извинения за толчок соперника Александра Бакурова после финиша этапа Кубка России, передает ТАСС.
Спортсмен признал ошибку и подчеркнул: «Я сожалею о произошедшем инциденте на финише этапа Кубка России и считаю, что поступил неправильно, толкнув соперника плечом. В будущем такого поведения вы от меня не увидите. Я надеюсь, что это послужит примером для подрастающего поколения».
Большунов отметил, что хотел просто обсудить произошедшее на трассе, но на эмоциях подъехал к сопернику слишком быстро. Он добавил, что у него не было намерения нанести травму и считает, что моменты на дистанции должны разбирать судьи и технические делегаты.
По словам лыжника, по ходу гонки Бакуров несколько раз мешал ему, особенно на подъеме и повороте перед финишем. Большунов признал, что, даже если такие моменты случаются в гонках, их количество не должно превышать двух–иначе это перебор.
30 ноября в Кировске, после финиша спринтерской гонки, Большунов подъехал со спины к Бакурову и толкнул его плечом, в результате чего Бакуров упал и получил повреждение ноги. Позже президиум Федерации лыжных гонок России сообщил, что спортсмен получил сильный ушиб мягких тканей и временно отстранен от тренировок.
Сам Большунов был дисквалифицирован на одну гонку, а рассмотрение инцидента будет вынесено на заседание федерации.
Ранее трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил, что ожидает дисквалификации после инцидента с Александром Бакуровым.
Лыжник Александр Бакуров при этом отказался требовать компенсацию за этот инцидент.
Поступок Александра Большунова на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске вызвал недоумение у президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.