Лыжник Большунов извинился за толчок Бакурова на этапе Кубка России

Tекст: Мария Иванова

Александр Большунов, трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, принес извинения за толчок соперника Александра Бакурова после финиша этапа Кубка России, передает ТАСС.

Спортсмен признал ошибку и подчеркнул: «Я сожалею о произошедшем инциденте на финише этапа Кубка России и считаю, что поступил неправильно, толкнув соперника плечом. В будущем такого поведения вы от меня не увидите. Я надеюсь, что это послужит примером для подрастающего поколения».

Большунов отметил, что хотел просто обсудить произошедшее на трассе, но на эмоциях подъехал к сопернику слишком быстро. Он добавил, что у него не было намерения нанести травму и считает, что моменты на дистанции должны разбирать судьи и технические делегаты.

По словам лыжника, по ходу гонки Бакуров несколько раз мешал ему, особенно на подъеме и повороте перед финишем. Большунов признал, что, даже если такие моменты случаются в гонках, их количество не должно превышать двух–иначе это перебор.

30 ноября в Кировске, после финиша спринтерской гонки, Большунов подъехал со спины к Бакурову и толкнул его плечом, в результате чего Бакуров упал и получил повреждение ноги. Позже президиум Федерации лыжных гонок России сообщил, что спортсмен получил сильный ушиб мягких тканей и временно отстранен от тренировок.

Сам Большунов был дисквалифицирован на одну гонку, а рассмотрение инцидента будет вынесено на заседание федерации.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил, что ожидает дисквалификации после инцидента с Александром Бакуровым.

Лыжник Александр Бакуров при этом отказался требовать компенсацию за этот инцидент.

Поступок Александра Большунова на первом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске вызвал недоумение у президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе.