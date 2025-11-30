Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.17 комментариев
Большунов: Я тот спортсмен, на котором хотят отыграться
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов заявил, что ожидает дисквалификации после инцидента с лыжником Александром Бакуровым.
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал инцидент с Александром Бакуровым, произошедший на этапе Кубка России в Кировске, сообщает РИА «Новости». Во время полуфинала спринтерской гонки Большунов на повороте уперся лыжей в Бакурова и потерял равновесие. После финиша он подъехал к сопернику и толкнул его, в результате чего Бакуров упал и покинул трассу, прихрамывая и держась за ногу.
Официальные лица оперативно вмешались в конфликт, а президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе уточнила, что Большунов был дисквалифицирован в этой гонке, однако дополнительных санкций в его отношении не последует.
Большунов заявил в эфире телеканала «Россия 1»: «Хочется честной борьбы от старта до финиша, но мне не понравилось отношение Бакурова на дистанции, когда на верхушке первого подъема вот это прыгание на лыжи было. Понятно, что, может, не видел. Я все понимаю, но потом так же на финишном повороте, что привело к падению. Конечно, волна эмоций».
Также он добавил, что, по его мнению, будет дисквалифицирован на пять гонок, так как ощущает себя мишенью для критики: «Гонок на пять меня сейчас дисквалифицируют, потому что я, единственный, наверное, спортсмен, которого все прекрасно любят в кавычках и хотят отыгрываться на мне. Буду держать удар, как бы там ни было сложно».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Большунов упал и толкнул соперника на этапе Кубка России в Кировске. Спортсмена дисквалифицировали за этот поступок. Бакуров сообщил о риске пропустить следующий этап Кубка России из-за конфликта.