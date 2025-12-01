Вяльбе назвала неприемлемым поступок лыжника Большунова

Вяльбе назвала неприемлемым поступок Большунова после завершения гонки в Кировске

Tекст: Вера Басилая

По словам Вяльбе, действия трехкратного олимпийского чемпиона были непонятны и не соответствуют духу лыжных гонок, передает ТАСС.

Вяльбе выразила сожаление, что обсуждение смещается в сторону конфликтов, а не самого спорта. «Поведение Александра неприемлемо, тем более что гонка к тому моменту уже завершилась», – заявила она.

Первый этап Кубка России проходил в Кировске с 27 по 30 ноября, следующий этап состоится в Тюмени с 4 по 7 декабря.

Ранее Александр Большунов упал во время полуфинального забега спринта, а после финиша толкнул соперника Илью Бакурова.

Большунова дисквалифицировали за неспортивное поведение. Бакуров заявил о риске пропустить этап Кубка России из-за травмы после толчка Большунова.

Сам Большунов заявил, что ощущает себя мишенью для критики.

Президиум Федерации лыжных гонок России назначил заседание на 2 декабря для рассмотрения инцидента с Большуновым.