Лукашенко счел позорной ситуацию с закупкой свинины Белоруссией

«Ты посмотри, что по свинине. Мы же с России завозим свинину. Позорище! Беларусь завозит свинину», – заявил Лукашенко.

Видеозапись с его выступлением приводит близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого», передает РИА «Новости».

Он добавил, что цена на российскую свинину достаточно высокая, за 2025 год выходит «чуть ли не на 200 млн долларов».

Руководитель администрации белорусского лидера Дмитрий Крутой отметил, что российские поставщики извлекают из этого выгоду. В 2025 году, по его словам, в Белоруссию из России поставили 130 тыс. тонн свинины.

«Они, конечно, подняли цену», – сказал Крутой.

Лукашенко призвал производить в Белоруссии свою свинину.

«Все элементарно. Если чего-то нет, надо производить свое. Мы это умеем делать», – заключил президент страны.

Ранее Белоруссия решила выйти из подписанного в 2012 году протокола о взаимодействии таможенных органов СНГ.