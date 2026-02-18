Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.2 комментария
Лукашенко счел позорной ситуацию с закупкой свинины Белоруссией
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что ситуация, при которой страна закупает свинину у России, позорна, так как Белоруссия сама может самостоятельно производить эту продукцию.
«Ты посмотри, что по свинине. Мы же с России завозим свинину. Позорище! Беларусь завозит свинину», – заявил Лукашенко.
Видеозапись с его выступлением приводит близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул Первого», передает РИА «Новости».
Он добавил, что цена на российскую свинину достаточно высокая, за 2025 год выходит «чуть ли не на 200 млн долларов».
Руководитель администрации белорусского лидера Дмитрий Крутой отметил, что российские поставщики извлекают из этого выгоду. В 2025 году, по его словам, в Белоруссию из России поставили 130 тыс. тонн свинины.
«Они, конечно, подняли цену», – сказал Крутой.
Лукашенко призвал производить в Белоруссии свою свинину.
«Все элементарно. Если чего-то нет, надо производить свое. Мы это умеем делать», – заключил президент страны.
Ранее Белоруссия решила выйти из подписанного в 2012 году протокола о взаимодействии таможенных органов СНГ.