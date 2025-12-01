Как только мир в конфликте с Украиной будет подписан и пушки замолчат, судьба Приднестровья окажется в руках Брюсселя. И тут уже ни Молдавию, ни само Приднестровье никто не спросит. Противостояние будет развиваться по линии Россия – Европа.8 комментариев
Бакуров отказался требовать компенсацию после инцидента с Большуновым
Бакуров сообщил, что не собирается требовать компенсацию после скандала с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым, передает ТАСС.
Бакуров заявил: «Требовать с Александра ничего не буду, состояние на данный момент такое, что по лестнице хожу с трудом».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Большунов заявил, что ожидает дисквалификации после инцидента с Александром Бакуровым.
Большунов упал и толкнул соперника во время этапа Кубка России в Кировске.
Бакуров сообщил, что существует риск пропустить следующий этап Кубка России из-за этого происшествия.