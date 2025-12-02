Переход России и Китая на взаимный безвизовый режим – это не открытие границ для маленькой или удаленной страны – тут требуется высокая степень взаимного доверия. Признание того, что стратегический курс руководителей важнее даже резонных тревог отдельных ведомств.0 комментариев
Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков сообщил, что у лидеров «большой тройки» Иосифа Сталина, премьера Великобритании Уинстона Черчилля, а также президента США Франклина Рузвельта возникли разногласия по вопросу организации судебного процесса над руководством нацистской Германии.
Научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков сообщил РИА Новости, что лидеры «большой тройки» имели разногласия по Нюрнбергскому процессу.
Британский премьер Уинстон Черчилль и президент США Франклин Рузвельт считали нецелесообразным организовывать полноценное юридическое разбирательство по части нацистских руководителей, настаивая на быстрой расправе.
По словам историка, Черчилль еще в 1942 году выражал мнение, что вина ключевых военных преступников вроде Гитлера, Геббельса, Гиммлера не требует доказательств и достаточно их поймать и расстрелять без суда. Рузвельт в свою очередь отстаивал политический характер процесса, считая допустимым отказ от сложных юридических процедур в пользу позиций стран-победителей.
Руководитель СССР Иосиф Сталин выступил с другой позицией: он настаивал на том, что разбирательство должно проходить по всем юридическим правилам, с участием доказательств, свидетелей, прокуроров и адвокатов. Как отметил Мягков, после этого США и Британия приняли советский подход к процедуре суда.
Нюрнбергский трибунал был учрежден СССР, США, Британией и Францией для расследования преступлений нацистской верхушки. В результате суда 12 человек были приговорены к смертной казни, а организации СД, гестапо, НСДАП и СС признаны преступными. В последующие годы состоялись еще 12 процессов над другими фигурантами нацизма меньшего масштаба.
Историки сообщали, что до создания Международного военного трибунала значительная часть общества поддерживала идеи внесудебной расправы над нацистскими преступниками.
К годовщине суда Минобороны России опубликовало ранее секретные архивные материалы.
