Историк: До Нюрнбергских процессов существовал запрос на линчевание

Историк Чепикова: До Нюрнбергских процессов существовал запрос на линчевание

Tекст: Мария Иванова

До начала Нюрнбергских процессов в некоторых кругах существовал общественный запрос на линчевание нацистских преступников, однако представители союзных стран смогли договориться о проведении международного трибунала, не нарушающего военные нормы, передает РИА «Новости».

Научный директор фонда «Цифровая история» Ксения Чепикова напомнила: «В марте 1945 года Энтони Иден заявил в палате общин, что решение о судьбе Адольфа Гитлера передается «тому британскому солдату», который встретит фюрера». По словам историка, такой подход не мог рассматриваться в качестве альтернативы Нюрнбергскому трибуналу, так как по сути был одобрением самосудов и нарушением тогдашних военных норм.

Чепикова отметила, что стихийная расправа над нацистскими лидерами действительно обсуждалась в обществе: примером может служить казнь Муссолини в апреле 1945 года, когда партизаны его расстреляли без суда и выставили тело напоказ. Хотя антигитлеровская коалиция осудила такие действия формально, многие на Западе считали эту расправу справедливым финалом для диктатора.

Историк подчеркнула, что международный характер Нюрнбергского трибунала обеспечил ему легитимность и вес в глазах мирового сообщества. Все участники коалиции договорились проводить совместный суд над главными преступниками, а параллельно страны получили право проводить отдельные процессы над нацистами «второго порядка», многие из которых начались еще до окончания войны.

Чепикова подвергла критике мнение, что Нюрнберг был «судом победителей над побежденными». Она напомнила, что самой такой формулировкой активно пользовались нацисты, начиная с Геринга, и заявила, что это исторический факт: союзники победили, руководство нацистской Германии оказалось на скамье подсудимых. При этом, по ее словам, союзники не ставили цели уничтожить германский народ, устроить экономическое ограбление или ликвидировать немецкую государственность, в отличие от той политики, которую проводил Третий рейх на захваченных территориях.

Отдельно Чепикова акцентировала, что Нюрнбергский трибунал осудил не только войну и массовые убийства, но и саму нацистскую идеологию, легитимизировавшую неограниченное насилие по этническому и социальному признаку. Она подчеркнула значение этого исторического урока и важность помнить о нем сегодня.

20 исполнилось 80 лет со старта Нюрнбергского процесса. Международный трибунал, созданный СССР, США, Британией и Францией, по итогам почти годового разбирательства вынес 12 смертных приговоров, признал преступными такие организации как СС, СД, гестапо и НСДАП. С 1946 по 1949 годы на последующих 12 Нюрнбергских процессах рассмотрели ответственность деятелей меньшего масштаба.

