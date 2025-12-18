Барщевский покинул пост полпреда правительства в Конституционном суде

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, его решение обусловлено достижением предельного возраста государственного служащего. «[Решение об уходе] связано с тем, что по закону предельный возраст госслужащего – 70 лет. Мне 27 декабря должно исполниться 70 лет, поэтому с 26 декабря я ухожу в отставку. Все-таки я проработал четверть века на этой должности. Рекорд поставлен», – заявил он, передает ТАСС.

Барщевский подчеркнул, что выступает на заседании Конституционного суда последний раз, и поблагодарил всех за совместную работу, пожелав удачи коллегам. Назначение на должность представителя правительства в Конституционном суде состоялось 12 марта 2001 года.

С 26 июля 2001 года по 6 августа 2014 года чиновник также представлял правительство в Верховном и Высшем Арбитражном судах, до передачи функций последнего Верховному суду России. В целом Барщевский занимал свою должность 24 года.

Кроме государственной деятельности, в 1990-е годы он основал и возглавил первую в стране частную адвокатскую фирму «Московские юристы», позднее преобразованную в бюро «Барщевский и партнеры».

Напомним, по указу президента РФ Владимира Путина Игорь Краснов покинул пост генпрокурора России. В сентябре он возглавил Верховный суд.