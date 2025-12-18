18 декабря – верифицированная историками дата рождения Иосифа Сталина. По итогам его правления наша страна оказалась на пике своего могущества. Не отрицая личную ответственность советского руководства за экономические и политические просчеты, следует признать, что использованные подходы принесли свои плоды.26 комментариев
Грузия заявила о враждебной политике властей Украины
Президент Украины Владимир Зеленский проводит по отношению к Грузии и ее народу открыто враждебную политику, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили на пресс-конференции в четверг, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси
Комментируя участие Грузии в учреждении в Гааге международного органа по претензиям Украины к России с возможностью выплаты репараций, председатель парламента напомнил, что «Грузия с первого дня войны привержена поддержке народа Украины».
«Это происходит несмотря на вражескую политику властей Украины против народа Грузии», – сказал он.
«Власти Украины и конкретно ее президент проявляют неблагодарность к народу Грузии. Президент Владимир Зеленский открыто проводит враждебную политику по отношению к Грузии и ее народу», - заявил Шалва Папуашвили.
«Мы же поддерживаем народ Украины, который находится в тяжелом положении».
Грузия не ввела прямые санкции против России и не открыла «второй фронт», однако поддержала все международные заявление и решения в пользу Украины.
Зеленский в начале СВО отозвал посла из Грузии, которая приняла более 25 тыс. украинских беженцев.