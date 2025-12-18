Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Комментируя участие Грузии в учреждении в Гааге международного органа по претензиям Украины к России с возможностью выплаты репараций, председатель парламента напомнил, что «Грузия с первого дня войны привержена поддержке народа Украины».

«Это происходит несмотря на вражескую политику властей Украины против народа Грузии», – сказал он.

«Власти Украины и конкретно ее президент проявляют неблагодарность к народу Грузии. Президент Владимир Зеленский открыто проводит враждебную политику по отношению к Грузии и ее народу», - заявил Шалва Папуашвили.

«Мы же поддерживаем народ Украины, который находится в тяжелом положении».

Грузия не ввела прямые санкции против России и не открыла «второй фронт», однако поддержала все международные заявление и решения в пользу Украины.

Зеленский в начале СВО отозвал посла из Грузии, которая приняла более 25 тыс. украинских беженцев.