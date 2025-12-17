Кто больше думает о сохранности археологических сокровищ Крыма? Те, кто невзирая на проклятия украинцев, работает на раскопках, скрупулезно соблюдая законы? Или те, кто считает абсолютом и догмой законы Украины?2 комментария
Путин сообщил о пополнении ВМФ подлодками и кораблями
Военно-морской флот России в этом году усилился за счет стратегического ракетоносца «Князь Пожарский» и 19 надводных кораблей, сообщил президент России Владимир Путин.
В этом году Военно-морской флот России получил новые подводные лодки и 19 надводных кораблей и судов, передает ТАСС. Об этом сообщил президент Владимир Путин на итоговой коллегии Минобороны России.
«В этом году состав Военно-морского флота пополнили новые подводные лодки, включая стратегический ракетоносец «Князь Пожарский», а также 19 надводных кораблей и судов», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин пообещал, что Военно-морской флот России будет и дальше получать современную технику.