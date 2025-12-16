В Европе постановка индивидуального разума каждой из стран под контроль коллективного интереса ведет к коллективному помешательству. Суть его в том, что имитация полностью заменила собой реальную жизнь и стала подлинным интересом европейских политических элит.3 комментария
Власти Херсонской области утвердили выплаты раненым бойцам СВО
В Херсонской области утвердили выплаты раненым участникам СВО с 2026 года
Правительство Херсонской области приняло новые меры поддержки, включая выплаты до 1 млн рублей семьям погибших и социальные контракты для ветеранов спецоперации.
Решение о новых выплатах и мерах поддержки для участников спецоперации на Украине было принято на расширенном совещании правительства Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.
С 2026 года бойцы, получившие ранения средней тяжести, смогут рассчитывать на единовременную выплату 150 тыс. рублей, при тяжелых ранениях она составит 300 тыс. рублей, а семьи погибших получат по 1 млн рублей.
Дополнительно для участников и ветеранов СВО в регионе вводят социальный контракт, для оформления которого не потребуется предоставлять сведения о доходах, отметили власти. На перечисленные меры поддержки в региональном бюджете уже предусмотрено 39 млн рублей.
Кроме того, власти региона уделили внимание организации питания в школах и детсадах. Более 11 тыс. школьников и около 2 тыс. дошкольников получают бесплатное питание, включающее детей участников СВО, многодетных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья и сирот. Также внедряется система платного питания без наценок и с возможностью безналичной оплаты – до апреля 2026 года она появится во всех школах Херсонской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сальдо рассказал, как жители Херсонской области относятся к воссоединению с Россией. Сейчас под контролем России находится 76% территории региона.
Работу с выплатами и обращениями граждан в соцсетях в Херсонской области до этого оценил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
Позже президент Владимир Путин подписал закон о единовременной выплате в пять млн рублей для семей специалистов по беспилотникам, погибших в Донбассе.
Кроме того, глава государства утвердил закон о статусе ветерана для добровольцев-штурмовиков СВО.