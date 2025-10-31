Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.5 комментариев
Путин подписал указ о компенсациях за гибель операторов дронов в Донбассе
Семьи специалистов, разрабатывающих и использующих беспилотники на Донбассе, получат единовременную выплату в 5 млн рублей при их гибели.
Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для разработчиков и операторов робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы, работающих в Донбассе, Новороссии и приграничных территориях, сообщает ТАСС. Документ предусматривает выплаты в случае гибели данных специалистов и членов их семей.
В частности, если специалист погибнет при исполнении своих должностных или трудовых обязанностей в указанных регионах, его семье будет предоставлена единовременная выплата в размере 5 млн рублей.
Выплата полагается супруге, несовершеннолетним детям или детям до двадцати трех лет, если они учатся очно, а также взрослым детям-инвалидам с детства. Круг лиц, которым положена выплата, определен отдельным пунктом указа президента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдума одобрила закон, расширяющий права на получение соцподдержки для женщин, живущих с бойцами СВО без официального брака при наличии совместного ребенка. Депутаты ранее предложили признавать выплаты участникам спецоперации на Украине их личной собственностью.