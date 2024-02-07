Кириенко оценил работу с обращениями жителей Херсонской области

Кириенко ознакомился с системой оперативного информирования по социально значимым темам и отметил, что потребности жителей имеют приоритетное значение для региональных и федеральных властей, говорится в Telegram-канале администрации Херсонской области.

Особое внимание Кириенко уделил вопросам, которые более всего волнуют граждан, в частности меры социальной поддержки, обеспечения жителей углем и газом. Специалисты показали, как ведется работа с обращениями, а также ответили на несколько запросов граждан в режиме реального времени.

По итогам визита Кириенко обозначил направления по улучшению работы с целью наиболее полного охвата всех запросов жителей региона и оперативного на них реагирования.

«Кириенко отметил, что онлайн-система дает возможность учитывать потребности жителей, оперативно реагировать на их заявления и обращения. Особое внимание он уделил темам, что больше всего волнуют херсонцев: пенсионным и социальным выплатам, обеспечению социальным углем», – сказал глава региона Владимир Сальдо.

Кроме того, Кириенко посетил больницу и станцию скорой помощи в Верхнем Рогачике. Директор медицинского учреждения Елена Кулик подробно рассказала, как больница при поддержке российской системы здравоохранения обновляет оборудование и выстраивает новые стандарты лечения, которые позволяют сопровождать пациентов округа на всем цикле лечения.

Благодаря Минздраву России только в 2023 году больница получила современное материально-техническое оснащение: аппарат для рентгенографии, анализатор гликированного гемоглобина, автомобили скорой помощи. Для пожилых и тяжело больных пациентов в больнице было развернуто паллиативное отделение.

Во время визита в больницу Верхнего Рогачика Кириенко также заслушал планы по капитальному ремонту здания, который будет осуществлен силами шефов-регионов в 2024 году. Также планируется поступление нового медицинского оборудования, что позволит расширить возможности диагностики и лечения.