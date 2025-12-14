Мы говорим «декабристы», подразумеваем – «Пушкин». Конечно же, нет. Эту чушь придумали большевики. На самом деле, между декабризмом и Пушкиным – пропасть.42 комментария
Поезда изменили маршруты после схода вагонов в Пензенской области
Маршрут 12 пассажирских поездов был изменен после схода с рельсов грузовых вагонов в Пензенской области, составы проследовали через станции Сызрань и Пенза, сообщили в Федеральной пассажирской компании (ФПК).
После схода с рельсов двух локомотивов и 23 цистерн с мазутом на станции Чаис в Пензенской области, маршрут 12 пассажирских поездов был изменен, передает ТАСС. В Федеральной пассажирской компании сообщили, что поезда отправили через станции Сызрань и Пенза на период восстановления инфраструктуры. Подчеркивается, что маршрут изменен для составов, следовавших из Москвы, Уфы, Самары, Петербурга и Нижнего Новгорода. В сообщении ФПК говорится: «На период проведения восстановительных работ в связи со сходом грузовых вагонов в Пензенской области <…> пассажирские поезда отправлены измененным маршрутом через станции Сызрань и Пенза». В результате уже шесть поездов вернулись на основные маршруты, в том числе Самара – Москва, Челябинск – Москва и Тольятти – Москва. Поезда Челябинск – Москва №301 и Санкт-Петербург – Самара №64 прибыли на станции назначения по измененному расписанию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, под Пензой произошло столкновение поездов, в результате которого вагоны сошли с рельсов. Следственный комитет опубликовал фотографии с места происшествия в Пензенской области. Из-за схода вагонов в регионе задержали шесть поездов.