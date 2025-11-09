Гладков сообщил о серьезном ударе по энергосистеме Белгорода

Tекст: Дмитрий Зубарев

Гладков сообщил о серьезных повреждениях систем электроснабжения и теплоснабжения Белгорода в результате ракетной атаки со стороны ВСУ, передает РИА «Новости». По словам главы региона, в субботу вечером системой ПВО были сбиты несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, пострадавших среди мирного населения не зафиксировано.

В результате обстрела более 20 тыс. жителей Белгорода остались без электричества, что вызвало существенные перебои в подаче тепла и света. Глава области подчеркнул, что энергетики работают над восстановлением поврежденных сетей и устранением последствий атаки.

«По итогам вчерашнего вечернего ракетного обстрела есть серьезные повреждения системы энергоснабжения и теплоснабжения города Белгорода. Наши энергетики, как и всегда, героически стараются справиться с поставленной задачей. Сейчас занимаются восстановлением того ущерба, который нанесли нам враги. Надеюсь, что эти изменения не создадут большого дискомфорта жителям города Белгорода», – сообщил Гладков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область 149 беспилотниками. В результате взрыва украинского дрона пострадали супружеская пара и были повреждены жилые дома.