    Орбан начал снимать антироссийские санкции
    На Украине остановились все государственные ТЭС
    Мать Зеленского рассказала о детских играх сына с мясорубкой
    Депутат в Орле сгенерировал видео митинга против мэра города Парахина
    В Харькове произошел массовый блэкаут после голубой вспышки
    Захарова пообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС
    Эксперт: В очередном кровавом преступлени Киева Запад вновь обвинил Россию
    Кимаковский: ВСУ из Красноармейска уже не выйти
    Захарова объяснила действия Зеленского его играми с мясорубкой в детстве
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России нерусских нет

    Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое

    11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.

    9 ноября 2025, 09:14

    Гладков сообщил о серьезном ударе по энергосистеме Белгорода

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о серьезных повреждениях системы энергоснабжения и теплоснабжения города Белгорода после ракетного обстрела ВСУ вечером в субботу.

    Гладков сообщил о серьезных повреждениях систем электроснабжения и теплоснабжения Белгорода в результате ракетной атаки со стороны ВСУ, передает РИА «Новости». По словам главы региона, в субботу вечером системой ПВО были сбиты несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, пострадавших среди мирного населения не зафиксировано.

    В результате обстрела более 20 тыс. жителей Белгорода остались без электричества, что вызвало существенные перебои в подаче тепла и света. Глава области подчеркнул, что энергетики работают над восстановлением поврежденных сетей и устранением последствий атаки.

    «По итогам вчерашнего вечернего ракетного обстрела есть серьезные повреждения системы энергоснабжения и теплоснабжения города Белгорода. Наши энергетики, как и всегда, героически стараются справиться с поставленной задачей. Сейчас занимаются восстановлением того ущерба, который нанесли нам враги. Надеюсь, что эти изменения не создадут большого дискомфорта жителям города Белгорода», – сообщил Гладков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки Вооруженные силы Украины атаковали Белгородскую область 149 беспилотниками. В результате взрыва украинского дрона пострадали супружеская пара и были повреждены жилые дома.

    8 ноября 2025, 18:09
    На Украине остановились все государственные ТЭС

    Центрэнерго сообщила о прекращении генерации электроэнергии на всех ТЭС Украины

    На Украине остановились все государственные ТЭС
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Все государственные тепловые электростанции (ТЭС) Украины были полностью остановлены, генерация электроэнергии отсутствует, сообщила украинская госкомпании «Центрэнерго».

    Компания Центрэнерго сообщила, что все государственные тепловые электростанции (ТЭС) Украины были полностью остановлены, генерация электроэнергии отсутствует, передает ТАСС.

    «Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» – говорится в публикации. В компании объяснили, что остановка генерации связана с масштабными ударами по энергетической инфраструктуре Украины.

    Российские военные нанесли 8 ноября массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам.

    Сообщалось, что Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области была полностью выведена из строя.

    До этого сообщалось, что на Украине повредили 63 объекта энергетики.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что выживание Украины зимой оказалось под угрозой.

    8 ноября 2025, 15:03
    Кимаковский: ВСУ из Красноармейска уже не выйти
    Кимаковский: ВСУ из Красноармейска уже не выйти
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия потеряла последнюю возможность выбраться из окружения в Красноармейске (укр. – Покровск), заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    «Из Красноармейска противнику уже не выйти, последний путь взят нашими силами под полный контроль», – заявил Кимаковский ТАСС.

    По его словам, украинские военные смогли вывести в сторону Димитрова (укр. – Мирноград) лишь небольшую группу.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как удары по железнодорожной инфраструктуре приблизят освобождение Купянска и Красноармейска. До этого российская армия пресекла попытку ВСУ прорваться из окружения в Купянске.

    8 ноября 2025, 13:38
    Азербайджан начал вступать в НАТО

    В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится т.н. парад победы, посвященной пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    8 ноября 2025, 22:49
    В Харькове произошел массовый блэкаут после голубой вспышки

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харькове вечером 8 ноября произошло масштабное отключение электричества, что привело к полному блэкауту на улицах города и перебоям в энергоснабжении.

    Город Харьков на востоке Украины остался без электроэнергии, передает ТАСС. По данным агентства РБК-Украина, на улицах города возник тотальный блэкаут, а в электросетях зафиксировано крайне низкое напряжение. Очевидцы засняли сильное голубое свечение в небе, которое длилось несколько секунд.

    Ранее в субботу украинский энергохолдинг «ДТЭК» сообщил, что одна из принадлежащих ему тепловых электростанций была серьезно повреждена.

    Государственная компания «Центрэнерго» также заявила о полной остановке всех государственных тепловых электростанций страны и отсутствии генерации электроэнергии. «Работа всех государственных ТЭС полностью остановлена, генерации нет», – говорится в официальном заявлении компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энергоснабжение полностью отсутствует в Изюме на Украине из-за серьезных повреждений сетей. В Сумской области действуют аварийные отключения электричества, сроки восстановления не называются.

    Районы Киева вечером в субботу остались без электричества, и город оказался во тьме на фоне массовых перебоев в энергоснабжении по всей стране. Энергоснабжение также полностью прекратилось на территории Донецкой народной республики, находящейся под контролем украинских военных.

    8 ноября 2025, 21:39
    Киев погрузился во тьму из-за перебоев со светом

    Украинские СМИ сообщили о масштабных отключениях электричества в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Вечером в субботу районы Киева остались без электричества, а город оказался во тьме на фоне массовых перебоев в энергоснабжении по всей стране, сообщили украинские СМИ.

    Киев вечером в субботу оказался практически полностью обесточен из-за перебоев с подачей электричества, передает РИА «Новости».

    Украинские СМИ сообщили, что Киев погрузился во тьму из-за отключений света.

    В последние дни на всей территории Украины фиксируются массовые и многочасовые отключения электричества. Власти страны объясняют происходящее серьезными повреждениями в энергетических сетях и коммунальных системах.

    Министр энергетики Украины Светлана Гринчук подчеркнула, что ситуация в энергетике крайне сложная, власти предпринимают меры по восстановлению электроснабжения.

    Ранее в результате ночных ударов и отключения электричества в Киеве остановился городской общественный транспорт.

    В Харькове ввели аварийные отключения из-за нехватки электроэнергии.

    Энергохолдинг «ДТЭК» сообщил о серьезных повреждениях одной из своих теплоэлектростанций.

    Государственная компания «Центрэнерго» информировала о полной остановке работы всех государственных ТЭС и отсутствии генерации электроэнергии.

    ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам.

    8 ноября 2025, 12:17
    ВС России нанесли массированный удар по ВПК и энергетике Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам провели в ночь на субботу массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны России.

    ВС России использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также были задействованы ударные дроны.

    Целями стали предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, которые обеспечивают военную промышленность Украины.

    Отмечается, что все цели достигнуты, назначенные объекты поражены.

    До этого ведомство сообщало, что с 1 по 7 ноября ВС России нанесли семь групповых ударов по ВПК Украины.

    Напомним, в ночь на субботу средства противовоздушной обороны России нейтрализовали 75 украинских беспилотников над российскими регионами.

    Днем в пятницу над страной сбили шесть украинских дронов самолетного типа.

    8 ноября 2025, 14:54
    Российские военнослужащие водрузили флаги в освобожденном Волчьем

    Минобороны показало кадры боев за Волчье Днепропетровской области

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащие группировки «Восток» установили российские флаги в Волчьем после успешного прорыва обороны ВСУ и освобождения населенного пункта, сообщило Министерство обороны России.

    Операция по освобождению Волчьего в Днепропетровской области завершилась водружением государственных флагов России, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    По информации ведомства, штурмовые отряды 36-й гвардейской бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» прорвали линию обороны противника севернее ранее освобожденной Алексеевки.

    Отмечается, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ более чем на 3 км в ходе операции, приведшей к установлению контроля над населенным пунктом.

    Министерство обороны России заявило о завершении освобождения населенного пункта Волчье в Днепропетровской области.

    8 ноября 2025, 12:10
    ВС России освободили Волчье в Днепропетровской области
    ВС России освободили Волчье в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в субботу завершили освобождение населенного пункта Волчье в Днепропетровской области, сообщило Министерство обороны России.

    Освобождением Волчьего занимались подразделения группировки войск «Восток», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В пятницу группировка «Восток» освободила Успеновку в Запорожской области.

    В конце октября российская армия освободила Новоалександровку в Днепропетровской области.

    8 ноября 2025, 22:59
    На Украине предупредили об отключении света во всех регионах

    Tекст: Вера Басилая

    В связи с ухудшением ситуации в энергосистеме Украины в воскресенье запланированы массовые отключения электричества, которые затронут практически все регионы страны, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

    Энергопотребление будет ограничено на всей территории Украины 9 ноября по решению национальной энергетической компании «Укрэнерго», передает RT.

    Компания заявила, что причиной введения подобных ограничений стала сложная ситуация в энергосистеме. Киев уже погрузился в темноту  из-за перебоев с электроснабжением. Компания «Центрэнерго» полностью остановила работу всех государственных ТЭС, генерация оказалась нулевой.

    В субботу ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса на Украине и объектам газо-энергетического комплекса, которые обеспечивают военную промышленность.

    8 ноября 2025, 20:16
    В Белгороде после удара ВСУ начались перебои с электричеством

    Гладков: После атаки ВСУ в Белгороде и Белгородском районе пропал свет

    Tекст: Вера Басилая

    Более 20 тыс. жителей Белгорода и Белгородского района остались без электричества после атаки ВСУ, аварийные службы работают над восстановлением электроснабжения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    Проблемы с подачей электричества зафиксированы после атаки вооруженных сил Украины на Белгород и Белгородский район, сообщается в Telegram-канале Гладкова. По его словам, более 20 тыс. человек остаются без электроснабжения как в городе, так и в некоторых частях поселка Дубовое.

    Над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, все воздушные цели были сбиты. Предварительно, никто не пострадал в результате атаки. Однако из-за падения обломков в городе произошло возгорание нескольких гаражей, ликвидацией пожаров занимаются экстренные службы.

    Оперативные и аварийные службы в настоящее время находятся на местах и устраняют последствия атаки, энергетики уже занимаются восстановлением подачи электричества.

    Ранее в результате атаки БПЛА на подстанцию «Белозерская» в Вологодской области произошли пять взрывов.

    8 ноября 2025, 10:27
    ВС России освободили улицу Леси Украинки на западе Купянска
    ВС России освободили улицу Леси Украинки на западе Купянска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На южной окраине Купянска российские военные наносят удары по противнику в лесополосе и полностью контролируют улицу Леси Украинки после зачистки последних зданий, сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик.

    Бойцы группировки «Запад» наносят огневое поражение украинским военным, скрывающимся в лесополосе на южной окраине Купянска, передает ТАСС. Лаврик уточнил: «Наносим огневое поражение противнику, засевшему в лесополосе на южной окраине города. Продвигаемся вперед, настроение боевое».

    В ходе недавнего штурма подразделение «Запад» уничтожило десять бойцов ВСУ, которые пытались удерживать свои позиции на западной стороне Купянска. По словам Лаврика, противник утрачивал контроль над последними опорными точками.

    Кроме того, российские военные зачистили от ВСУ улицу Леси Украинки и взяли ее под полный контроль. Отмечается, что сегодня были освобождены последние четыре здания на этой улице. По словам командира, подразделения продолжают выполнять задачи по освобождению западной части города, и сейчас идет зачистка улиц Левадный въезд, 1-я Западная и Сеньковская.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удары по железнодорожной инфраструктуре приблизят освобождение Купянска и Красноармейска. ВС России сорвали попытку ВСУ прорваться из окружения в Купянске. Военкор Котенок показал передвижение российских бойцов по газовым трубам в этом районе.

    8 ноября 2025, 16:25
    В Киеве после ночных ударов остановился общественный транспорт

    В Киеве произошел транспортный коллапс после ударов по городу

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ночных ударов и отключения электричества в Киеве остановился городской общественный транспорт, включая троллейбусы, трамваи и фуникулер.

    В Киеве после ночных ударов был зафиксирован транспортный коллапс из-за отсутствия напряжения в электросетях, передает «Газета.Ru».

    В городе прекратили работу троллейбусы, трамваи и фуникулер, что серьезно осложнило передвижение горожан.

    По данными украинских СМИ, жители города были вынуждены идти по трамвайным путям пешком.

    Украинские СМИ сообщили, что удары Вооруженных сил России пришлись по Киеву, Днепропетровску, а также по Харьковской и Полтавской областям. Владимир Зеленский заявил, что по Украине было выпущено более 450 ударных БПЛА и 45 ракет различных типов.

    В результате атак в ряде регионов было отключено электроснабжение. Было также приостановлено движение дальних поездов, а в Харькове полностью остановилось метро.

    В Харькове введены аварийные отключения и частично приостановлена работа метро.

    Российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам.


    9 ноября 2025, 05:25
    Пленный объяснил, почему командованием ВСУ скрывает реальные потери на фронте

    Пленный объяснил, почему командованием ВСУ скрывает реальные потери

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинский военнопленный объяснил, ради чего украинское командование умышленно занижает данные о потерях на фронте и удерживает выплаты, не раскрывая судьбу пропавших.

    Украинское командование скрывает данные о пленных и погибших военнослужащих, чтобы занизить статистику потерь и присваивать выделенные средства, рассказал РИА «Новости» Иван Сидельник, пленный боец 41-й отдельной механизированной бригады.

    По его словам, командирам ВСУ невыгодно забирать даже тела погибших, а официальную статистику необходимо «умножать не то что на десять, а почти на сто».

    «Им не выгодно потом нас забирать, даже тела, например. Рассказывают, что потерь несколько тысяч, не знаю, сколько уже, но нужно умножать не то что на десять, а на 100 почти потери украинской армии», – сказал он.

    Сидельник отметил, что сокрытие информации о погибших позволяет украинским командирам не выплачивать материальную компенсацию семьям погибших.

    «Это надо признать, что такие потери – это, считайте, выплаты надо им всем», – уточнил военнопленный.

    Он добавил, что до того момента, пока статус пленного не подтвержден официально, его заработная плата продолжает накапливаться на карте. За это время командование рассчитывает получить доступ к его счету и снять деньги.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, крупное украинское военное кладбище пополнилось сотнями безымянных могил за считанные месяцы после передачи тел погибших украинских солдат, кадры захоронений появились в Сети.

    В освобожденном поселке Шевченко обнаружены груды техники и тел солдат ВСУ. На Запорожском направлении нашли десятки тел украинских военных.

    8 ноября 2025, 22:14
    Мирошник объяснил цель российских атак на украинские ТЭС

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что атаки на объекты в Украине направлены на потенциал ВПК, а не на гражданское население, и не ставят целью ухудшение условий жизни.

    Как передает ТАСС, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал ситуацию с остановкой всех государственных тепловых электростанций Украины. Он указал, что Москва наносит удары по энергетике, обслуживающей потребности военно-промышленного комплекса Украины, а не по гражданским объектам.

    В эфире телеканала «Соловьев Live» Мирошник отметил: «Нынешний удар – это не по населению, это по военному потенциалу, это по потенциалу ВПК. Поэтому и последствия нужно искать в основном там. А дальше это косвенные условия, потому что война остается войной, и иллюзии не нужно иметь для того, чтобы объяснять, что это никак не коснется населения».

    Деятель российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия не стремится ухудшать условия жизни граждан Украины. Он уточнил, что удары по энергетическим объектам объясняются необходимостью лишить украинских военных возможностей, ведь электрифицированная логистика, по его словам, играет ключевую роль для снабжения армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером в субботу районы Киева остались без электричества на фоне массовых перебоев в энергоснабжении по всей стране. Теплоэлектростанция группы ДТЭК на Украине пострадала в результате атаки. Российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам провели массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.

    8 ноября 2025, 11:45
    Военные ВСУ в Успеновке не дождались помощи командиров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в поселке Успеновка не получили поддержки от командования, несмотря на многократные просьбы о помощи, следует из кадров видео с трофейного телефона, предоставленного российскими силовыми структурами.

    По данным, предоставленным ТАСС силовыми структурами России, бойцы ВСУ из 110-й отдельной механизированной бригады в Успеновке неоднократно запрашивали помощь у своих командиров, но так и не дождались поддержки. Информация стала известна из видеозаписей, полученных с трофейного телефона.

    Собеседник агентства рассказал, что происходящее напомнило предсмертную записку, и подчеркнул, что командиры не ответили на запросы личного состава. По его словам, военнослужащие проигнорировали призывы к сдаче в плен или бегству. «Командование 20-го армейского корпуса и 110-й омбр ВСУ стирает свой личный состав под ноль», – заявил источник.

    Накануне, 7 ноября, Минобороны России сообщило о взятии под контроль поселка Успеновка штурмовыми подразделениями 218-го гвардейского танкового полка 5-й армии из группировки «Восток».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 218-го гвардейского танкового полка за освобождение населенного пункта Успеновка в Запорожской области.

    9 ноября 2025, 08:45
    Солдаты ВСУ массово сдались в плен в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Деморализация среди украинских бойцов привела к массовой сдаче в плен и дезертирству на позициях в Харьковской области, сообщили в российских силовых структурах.

    Деморализованные бойцы ВСУ в последние дни массово сдаются в плен и покидают свои позиции в Харьковской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры. Источник агентства отметил: «За сутки в плен сдались восемь украинских военных. Еще больше бегут с позиций в самовольное оставление части».

    По словам представителей силовых структур, тенденция к дезертирству сохраняется, несмотря на попытки украинского командования стабилизировать ситуацию на фронте. Чаще всего такие случаи происходят в районах, где продолжаются активные боевые действия и фиксируются потери среди личного состава.

    Силовики подчеркивают, что сложные условия, а также недостаток снабжения и резервов ухудшают моральный дух украинских солдат. Это приводит к увеличению числа самовольных уходов и сдачи в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, десятки солдат ВСУ сдали себя в плен с помощью специального бота. Украинские военные каждую неделю обращались с просьбой об организации коридора для сдачи в плен.

