Tекст: Денис Тельманов

Как пишет The Guardian, рыбаки с побережья Бретани на юго-западе Франции начали отправлять Украине старые глубоководные рыболовные сети. Благотворительная организация Kernic Solidarites уже направила две партии сетей общей длиной 280 километров. Ежегодно во Франции списывают до 800 тонн подобных сетей.

В материале подчеркивается, что такие сети, используемые для ловли морского черта, производят из конского волоса и служат около одного или двух лет. Их украинская сторона применяет для создания своеобразных туннелей, в которых лопасти беспилотников могут запутываться. В издании сравнили это с ловлей мух в паутину.

Сотни тонн старых рыболовных сетей для похожих целей Украине также передали рыбаки из Дании и Швеции. Пресс-офицер 93-й бригады ВСУ Ирина Рыбакова пояснила, что рыболовные сети не являются универсальным решением, а применяются наряду с другими средствами защиты. Она добавила, что операторы российских БПЛА все чаще находят способы обходить подобные препятствия.

В октябре 2023 года депутат Госдумы Максим Иванов сообщал, что российские военные начали использовать рыболовные сети для борьбы с беспилотниками украинской армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что защита киевских ТЭЦ недостаточно эффективна и связана не только с работой ПВО, но и с действиями городских властей. Российские Вооруженные силы начали использовать новые средства борьбы с украинскими беспилотниками, включая истребители-БПЛА, а также другие технологии. Современные бронежилеты «Октавы» обеспечивают высокую защиту от осколочных ранений, наносимых дронами, за счет большого базового слоя.