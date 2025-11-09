  • Новость часаУмер народный артист Владимир Симонов
    Орбан начал снимать антироссийские санкции
    На Украине остановились все государственные ТЭС
    Мать Зеленского рассказала о детских играх сына с мясорубкой
    Депутат в Орле сгенерировал видео митинга против мэра города Парахина
    В Харькове произошел массовый блэкаут после голубой вспышки
    Российские военнослужащие водрузили флаги в освобожденном Волчьем
    Эксперт: В очередном кровавом преступлени Киева Запад вновь обвинил Россию
    Кимаковский: ВСУ из Красноармейска уже не выйти
    Захарова объяснила действия Зеленского его играми с мясорубкой в детстве
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России нерусских нет

    Нам совершенно не нужно, чтобы Турция заботилась здесь о культуре тюркских народов, а Финляндия или Эстония – о культуре финно-угорских народов. Наоборот, татарский писатель должен быть нашей «мягкой силой» в Турции, а уровень карельской или марийской культуры должен вызывать зависть в Финляндии.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое

    11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.

    9 ноября 2025, 01:48 • Новости дня

    Guardian: Франция отправит рыболовные сети Украине для защиты от БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Французские рыбаки начали отправлять на Украину списанные глубоководные рыболовные сети, чтобы помочь противостоять российским беспилотникам, отмечается необычный способ применения оборудования.

    Как пишет The Guardian, рыбаки с побережья Бретани на юго-западе Франции начали отправлять Украине старые глубоководные рыболовные сети. Благотворительная организация Kernic Solidarites уже направила две партии сетей общей длиной 280 километров. Ежегодно во Франции списывают до 800 тонн подобных сетей.

    В материале подчеркивается, что такие сети, используемые для ловли морского черта, производят из конского волоса и служат около одного или двух лет. Их украинская сторона применяет для создания своеобразных туннелей, в которых лопасти беспилотников могут запутываться. В издании сравнили это с ловлей мух в паутину.

    Сотни тонн старых рыболовных сетей для похожих целей Украине также передали рыбаки из Дании и Швеции. Пресс-офицер 93-й бригады ВСУ Ирина Рыбакова пояснила, что рыболовные сети не являются универсальным решением, а применяются наряду с другими средствами защиты. Она добавила, что операторы российских БПЛА все чаще находят способы обходить подобные препятствия.

    В октябре 2023 года депутат Госдумы Максим Иванов сообщал, что российские военные начали использовать рыболовные сети для борьбы с беспилотниками украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что защита киевских ТЭЦ недостаточно эффективна и связана не только с работой ПВО, но и с действиями городских властей. Российские Вооруженные силы начали использовать новые средства борьбы с украинскими беспилотниками, включая истребители-БПЛА, а также другие технологии. Современные бронежилеты «Октавы» обеспечивают высокую защиту от осколочных ранений, наносимых дронами, за счет большого базового слоя.

    8 ноября 2025, 18:09 • Новости дня
    Центрэнерго сообщила о прекращении генерации электроэнергии на всех ТЭС Украины

    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Вера Басилая

    Все государственные тепловые электростанции (ТЭС) Украины были полностью остановлены, генерация электроэнергии отсутствует, сообщила украинская госкомпании «Центрэнерго».

    Компания Центрэнерго сообщила, что все государственные тепловые электростанции (ТЭС) Украины были полностью остановлены, генерация электроэнергии отсутствует, передает ТАСС.

    «Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» – говорится в публикации. В компании объяснили, что остановка генерации связана с масштабными ударами по энергетической инфраструктуре Украины.

    Российские военные нанесли 8 ноября массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам.

    Сообщалось, что Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области была полностью выведена из строя.

    До этого сообщалось, что на Украине повредили 63 объекта энергетики.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что выживание Украины зимой оказалось под угрозой.

    8 ноября 2025, 14:46 • Новости дня
    Мать Зеленского вспомнила о его играх в детстве со старой мясорубкой

    @ Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В интернете обсуждают интервью матери Владимира Зеленского, где она рассказала о его детских играх с советской мясорубкой.

    В сети появилось архивное интервью с матерью главы киевского режима Владимира Зеленского Риммой Зеленской. В нем она рассказала, что мальчиком Зеленский особенно любил играть со старой советской мясорубкой, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Военкоры обратили внимание на то, что эти слова приобрели страшную актуальность в контексте событий на Донбассе, когда Зеленский насильно бросает в «мясорубку» десятки тысяч украинцев в «котлах».

    В августе депутат Верховной Рады Артем Дмитрук обвинил Зеленского в том, что тот, несмотря на свои «молитвы за мир», продолжает отправлять граждан «в мясорубку».

    Ранее в МИД заявили, что Владимир Зеленский не заинтересован в достижении мира на Украине. Окончание конфликта будет означать завершение его политической жизни.

    8 ноября 2025, 13:38 • Видео
    Азербайджан начал вступать в НАТО

    В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится т.н. парад победы, посвященной пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    8 ноября 2025, 15:03 • Новости дня
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия потеряла последнюю возможность выбраться из окружения в Красноармейске (укр. – Покровск), заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    «Из Красноармейска противнику уже не выйти, последний путь взят нашими силами под полный контроль», – заявил Кимаковский ТАСС.

    По его словам, украинские военные смогли вывести в сторону Димитрова (укр. – Мирноград) лишь небольшую группу.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как удары по железнодорожной инфраструктуре приблизят освобождение Купянска и Красноармейска. До этого российская армия пресекла попытку ВСУ прорваться из окружения в Купянске.

    8 ноября 2025, 13:33 • Новости дня
    @ Lev Radin/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Командиру 35-го батальона морпехов ВСУ предъявили обвинение по делу об ударе, который пришелся во время построения военных на плацу для награждения в Днепропетровской области, пишут украинские СМИ.

    Госбюро расследований Украины сообщило о подозрении комбату, собравшему бойцов для награждения, после чего по ним ударили российские военные, сообщает украинская пресса.

    По этим данным, в результате удара погибло 12 военных и гражданских, ранения получили 36 военнослужащих ВСУ.

    Отмечается, что в момент удара праздновалась годовщина создания 35-го батальона морской пехоты ВСУ, планировалось торжественное награждение с кострами и факелами.

    Военные, говоря со СМИ, отметили, что в день награждения метеоусловия не позволяли использовать дроны, поэтому в случившемся подозревют утечку информации от своих.

    Ранее на Украине начали расследование в связи с гибелью военных ВСУ в Днепропетровской области на построении. В Сети публиковали видеозаписи, фиксировавшие последствия удара российской баллистической ракеты «Искандер» по плацу с построением бойцов ВСУ.

    8 ноября 2025, 15:55 • Новости дня
    @ Yulii Zozulia/Ukrinform/ZUMA Press Wire/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Работа всех пунктов пропуска на украинской границе прекращена из-за технических неполадок в системе таможни, сообщила украинская Погранслужба.

    Как пишет ТАСС, в украинской Погранслужбе уведомили о прекращении всех пропускных операций на государственной границе страны из-за технического сбоя в базе данных таможни. В официальном сообщении ведомства отмечается: «Временно остановлены пропускные операции на государственной границе. Причиной остановки работы пунктов пропуска стал сбой в работе базы данных таможни».

    Пограничники пояснили, что оформление граждан и транспортных средств на въезд на Украину и выезд из страны не проводится до устранения неисправностей.

    Причина сбоя на данный момент не установлена. Представители ведомства также не сообщили, когда пункты пропуска смогут возобновить нормальную работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил Украину в причастности к кибератаке на словацкие государственные органы. Министерство юстиции Украины заявило о масштабном сбое в работе государственных реестров. Украинские хакеры похитили секретный документ, принадлежащий вооруженным силам Украины.

    8 ноября 2025, 15:58 • Новости дня
    Норвегия готова заложить фонд своего благосостояния под кредит для Киева

    @ Javad Parsa/NTB/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Норвежские власти изучают возможность выделения киевскому режиму кредита в 100 млрд евро, в качестве залога рассматривается национальный инвестфонд, пишут британские СМИ.

    Речь идет о военном кредитовании на 100 млрд евро, его планируется обеспечить национальным суверенным фондом благосостояния Норвегии размером в 1,7 трлн евро, сообщили источники Times, передает РИА «Новости».

    По этим данным, норвежские власти уязвили предположения Дании и других стран Европы, что Норвегия, не входящая в Евросоюз, якобы «наживается на войне».

    Ранее бельгийские СМИ писали, что Еврокомиссия не сумела убедить руководство Бельгии на использование замороженных российских активов.

    Напомним, в Еврокомиссии создали проект закона о «репарационном» кредите для киевского режима за счет замороженных российских активов в случае согласия Бельгии. При этом в ЕК признавали, что финансирование Украины зависит от этого кредита.

    8 ноября 2025, 21:39 • Новости дня
    Киев погрузился во тьму из-за перебоев со светом

    Украинские СМИ сообщили о масштабных отключениях электричества в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Вечером в субботу районы Киева остались без электричества, а город оказался во тьме на фоне массовых перебоев в энергоснабжении по всей стране, сообщили украинские СМИ.

    Киев вечером в субботу оказался практически полностью обесточен из-за перебоев с подачей электричества, передает РИА «Новости».

    Украинские СМИ сообщили, что Киев погрузился во тьму из-за отключений света.

    В последние дни на всей территории Украины фиксируются массовые и многочасовые отключения электричества. Власти страны объясняют происходящее серьезными повреждениями в энергетических сетях и коммунальных системах.

    Министр энергетики Украины Светлана Гринчук подчеркнула, что ситуация в энергетике крайне сложная, власти предпринимают меры по восстановлению электроснабжения.

    Ранее в результате ночных ударов и отключения электричества в Киеве остановился городской общественный транспорт.

    В Харькове ввели аварийные отключения из-за нехватки электроэнергии.

    Энергохолдинг «ДТЭК» сообщил о серьезных повреждениях одной из своих теплоэлектростанций.

    Государственная компания «Центрэнерго» информировала о полной остановке работы всех государственных ТЭС и отсутствии генерации электроэнергии.

    ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам.

    8 ноября 2025, 12:17 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар по ВПК и энергетике Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам провели в ночь на субботу массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, сообщило Минобороны России.

    ВС России использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также были задействованы ударные дроны.

    Целями стали предприятия украинского ВПК и объекты газо-энергетического комплекса, которые обеспечивают военную промышленность Украины.

    Отмечается, что все цели достигнуты, назначенные объекты поражены.

    До этого ведомство сообщало, что с 1 по 7 ноября ВС России нанесли семь групповых ударов по ВПК Украины.

    Напомним, в ночь на субботу средства противовоздушной обороны России нейтрализовали 75 украинских беспилотников над российскими регионами.

    Днем в пятницу над страной сбили шесть украинских дронов самолетного типа.

    8 ноября 2025, 14:41 • Новости дня
    В Британии спрогнозировали отставку премьера Стармера

    Колумнист Daily Mail Нил спрогнозировал отставку премьера Британии Стармера

    В Британии спрогнозировали отставку премьера Стармера
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Занимающий пост британского премьера Кир Стармер покинет эту должность до наступления лета 2026 года из-за потери доверия, поскольку он потерял доверие большого числа депутатов своей Лейбористской партии, указал колумнист Daily Mail Эндрю Нил.

    Большинство рядовых лейбористов уверены, что Стармер не досидит до лета 2026 года, указал Нил в своей колонке для Daily Mail, передает ТАСС.

    Нил отмечает, что некоторые из депутатов ожидают негативных итогов местных выборов, запланированных на май, которые, по их мнению, обернутся катастрофой для партии в Англии, Шотландии и Уэльсе. Он подчеркнул, что большинство склоняется к мысли, что именно после этих выборов Стармер должен уйти в отставку.

    Часть депутатов считает, что не стоит затягивать ситуацию: они выступают за то, чтобы сменить премьера уже к Новому году, когда станет очевидным провал предстоящего бюджетного послания, за которое, помимо Стармера, будет отвечать и канцлер казначейства Рейчел Ривс. Таких мнений становится все больше.

    По словам журналиста, в лейбористской фракции возник консенсус, согласно которому Стармера обвиняют в бесполезности как в политических вопросах, так и в государственном управлении.

    Ранее исследование показало, что лидер Reform UK Найджел Фарадж опередил премьер-министра Кира Стармера по уровню одобрения среди избирателей.

    8 ноября 2025, 12:10 • Новости дня
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в субботу завершили освобождение населенного пункта Волчье в Днепропетровской области, сообщило Министерство обороны России.

    Освобождением Волчьего занимались подразделения группировки войск «Восток», указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В пятницу группировка «Восток» освободила Успеновку в Запорожской области.

    В конце октября российская армия освободила Новоалександровку в Днепропетровской области.

    8 ноября 2025, 22:49 • Новости дня
    В Харькове произошел массовый блэкаут после голубой вспышки

    Tекст: Денис Тельманов

    В Харькове вечером 8 ноября произошло масштабное отключение электричества, что привело к полному блэкауту на улицах города и перебоям в энергоснабжении.

    Город Харьков на востоке Украины остался без электроэнергии, передает ТАСС. По данным агентства РБК-Украина, на улицах города возник тотальный блэкаут, а в электросетях зафиксировано крайне низкое напряжение. Очевидцы засняли сильное голубое свечение в небе, которое длилось несколько секунд.

    Ранее в субботу украинский энергохолдинг «ДТЭК» сообщил, что одна из принадлежащих ему тепловых электростанций была серьезно повреждена.

    Государственная компания «Центрэнерго» также заявила о полной остановке всех государственных тепловых электростанций страны и отсутствии генерации электроэнергии. «Работа всех государственных ТЭС полностью остановлена, генерации нет», – говорится в официальном заявлении компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, энергоснабжение полностью отсутствует в Изюме на Украине из-за серьезных повреждений сетей. В Сумской области действуют аварийные отключения электричества, сроки восстановления не называются.

    Районы Киева вечером в субботу остались без электричества, и город оказался во тьме на фоне массовых перебоев в энергоснабжении по всей стране. Энергоснабжение также полностью прекратилось на территории Донецкой народной республики, находящейся под контролем украинских военных.

    8 ноября 2025, 22:59 • Новости дня
    На Украине предупредили об отключении света во всех регионах

    Tекст: Вера Басилая

    В связи с ухудшением ситуации в энергосистеме Украины в воскресенье запланированы массовые отключения электричества, которые затронут практически все регионы страны, сообщила национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

    Энергопотребление будет ограничено на всей территории Украины 9 ноября по решению национальной энергетической компании «Укрэнерго», передает RT.

    Компания заявила, что причиной введения подобных ограничений стала сложная ситуация в энергосистеме. Киев уже погрузился в темноту  из-за перебоев с электроснабжением. Компания «Центрэнерго» полностью остановила работу всех государственных ТЭС, генерация оказалась нулевой.

    В субботу ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса на Украине и объектам газо-энергетического комплекса, которые обеспечивают военную промышленность.

    8 ноября 2025, 06:40 • Новости дня
    Боец с позывным «Рыжик» рассказал, как собаки предупреждают об артобстреле

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие в зоне спецоперации заметили, что собаки и другие животные первыми реагируют на приближающийся артобстрел, прячась в укрытиях за несколько минут до начала атаки, рассказал стрелок группировки войск «Восток» с позывным «Рыжик».

    Боец группировки войск «Восток» с позывным «Рыжик» рассказал, что на передовой собаки часто предчувствуют приближение артиллерийского огня раньше людей, передает РИА Новости.

    По его словам, перед началом обстрела собаки и другие животные внезапно перестают находиться на открытом пространстве и уходят в укрытие.

    «Перед тем, как работает артиллерия, у нас давно все животные сразу как-то чувствуют – сразу в укрытие. Обычно они по верху лазят, а вот как перед ночным обстрелом – никого нет. Ага, значит, сейчас что-то будет. Минут пять проходит – и все, снаряд прилетел, один, второй, третий», – поделился «Рыжик» с РИА «Новости».

    По его словам, такое с животными часто бывает, а в целом они успокаивают и помогают в сложных условиях. Он добавил, что наблюдение за поведением животных позволяет бойцам понять, что противник готовит артиллерийский обстрел и принять меры.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, енот Херсон, выживший при атаке ВСУ, стал героем образовательного проекта для детей и взрослых. Ослик Жорик, который помогал военнослужащим перевозить снаряды на СВО, теперь обживается в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге.

    8 ноября 2025, 16:25 • Новости дня
    В Киеве после ночных ударов остановился общественный транспорт

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ночных ударов и отключения электричества в Киеве остановился городской общественный транспорт, включая троллейбусы, трамваи и фуникулер.

    В Киеве после ночных ударов был зафиксирован транспортный коллапс из-за отсутствия напряжения в электросетях, передает «Газета.Ru».

    В городе прекратили работу троллейбусы, трамваи и фуникулер, что серьезно осложнило передвижение горожан.

    По данными украинских СМИ, жители города были вынуждены идти по трамвайным путям пешком.

    Украинские СМИ сообщили, что удары Вооруженных сил России пришлись по Киеву, Днепропетровску, а также по Харьковской и Полтавской областям. Владимир Зеленский заявил, что по Украине было выпущено более 450 ударных БПЛА и 45 ракет различных типов.

    В результате атак в ряде регионов было отключено электроснабжение. Было также приостановлено движение дальних поездов, а в Харькове полностью остановилось метро.

    В Харькове введены аварийные отключения и частично приостановлена работа метро.

    Российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам.


    8 ноября 2025, 15:31 • Новости дня
    Президент Кении попросил Зеленского помочь в освобождении сограждан на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кенийский лидер Уильям Руто поговорил по телефону с Владимиром Зеленским, в ходе беседы он попросил содействия в освобождении кенийцев, оказавшихся в зоне боевых действий на Украине.

    Кенийская сторона в ходе беседы выразила обеспокоенность по поводу молодых кенийцев, которых «незаконно завербовали для участия в войне на Украине», заявил Руто, передает РБК.

    Руто пояснил, что попросил Зеленского посодействовать освобождению таких кенийцев, находящихся под стражей на Украине.

    В январе 2024 года кенийское правительство сообщало о планах направить 10 тыс. своих граждан в Россию для дальнейшего трудоустройства.

