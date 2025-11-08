День Сибири и День исполнения желаний отмечается 8 ноября

Tекст: Катерина Туманова

День Сибири – праздник, берущий начало с 26 октября (8 ноября по новому стилю) 1582 года, когда казаки атамана Ермака вступили в Кашлык (Искер), бывший столицей Сибирского ханства. Император Александр III первым обратился к жителям Сибири с речью о значимости этой земли в судьбе страны, когда в 1882 году отмечалось 300-летие присоединения Сибири.

Сегодня, в 2025 году Секретарь Совета безопасности России и президент Русского географического общества Сергей Шойгу заявил, что объединение проектов в Сибири необходимо для ускорения промышленного и инфраструктурного развития страны, подчеркивая важность «сибиризации России».

Также в России и странах СНГ 8 ноября отмечают Международный день Клуба веселых и находчивых (КВН), который появился в 2001 году по инициативе президента Международного союза КВН и ведущего игр клуба Александра Маслякова. Он предложил взять дату, когда КВН впервые появился в эфире советского телевидения, и отмечать праздник веселых и находчивых по всей стране и миру.

Неформальный День исполнения желаний 8 ноября в очередной раз напомнит о мечтах и заветных желаниях, думая о которых в эту субботу следует непременно верить в то, что они сбудутся.

День ветеранов спорта 8 ноября отмечают легендарные деятели спорта, чьи имена вписаны в историю страны и мира.

Международный день связи человека и животных 8 ноября учрежден в 2021 году Ассоциацией связи человека и животных для осведомленности людей о существовании такой связи. Например, боец с позывным «Рыжик» рассказал, как собаки предупреждают об артобстреле в зоне СВО и тем спасают людям жизни. А енот Херсон, выживший при атаке ВСУ, стал героем образовательного проекта для детей и взрослых.

Неофициальный, но международный День пианиста каждый год отмечается 8 ноября. Добавить музыкальный праздник к этому осеннему дню решил Иван Манько-Вертоградов – поклонник фортепианной музыки, владеющий сетью магазинов музинструментов, которому захотелось, чтобы у пианистов появился свой профессиональный праздник.

При этом в США 8 ноября празднуют День капучино, в Китае – День журналиста, в Люксембурге – День посадки деревьев, в Казахстане – День статистика.

А пирог для именинников сегодня достанется Афанасию, Дмитрию, Марку, Василию и Антону.