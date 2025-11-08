Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.8 комментариев
Марочко сообщил об уходе мирного населения из Волчанска Харьковской области
Марочко сообщил об уходе мирного населения из Волчанска
Волчанск Харьковской области остался пустым, мирное население его покинуло, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«Касаемо гуманитарной составляющей Волчанска: к сожалению, вынужден констатировать, что это уже очередная точка на карте. В ходе активных боевых действий разрушена вся инфраструктура, нет ни одного уцелевшего здания. <…> По моей информации, мирное население покинуло данный населенный пункт – в Волчанске уже мирных жителей нет», – сообщил он ТАСС.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, большая часть Волчанска на северном берегу реки Волчья находится под контролем российских военнослужащих, несколько улиц остаются за ВСУ. ВС России сорвали попытку ВСУ прорваться из окружения в Купянске. «Северяне» продвинулись в Волчанске на 400 м за сутки.