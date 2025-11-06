Tекст: Антон Антонов

На Харьковском направлении подразделения «Северян» продолжили теснить украинские силы с левобережья Волчанска, а также расширять зону безопасности у границы России на Хатненском участке. ВСУ на этом направлении активных действий не предпринимали.

В Волчанске российские войска продвинулись в южной части города на 400 м и заняли 25 зданий. Во время продвижения были взяты в плен двое бойцов ВСУ, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

Кроме того, в районе Синельниково наступающие российские подразделения продвинулись на 150 м, сломив сопротивление ВСУ.

На участке Меловое-Хатнее российские штурмовые группы расширили контролируемую зону возле границы, продвинувшись на 700 м. Авиация ВКС, а также БПЛА «Герань-2» и ТОС-1А нанесли удары по позициям ВСУ в районах Григоровки, Подсреднего и Двуречанского. На Липцовском участке линия фронта осталась без существенных изменений.

Боевые действия на Сумском направлении сопровождались активной поддержкой авиации ВКС, артиллерии, а также расчетов оперативно-тактических ракетных комплексов. Благодаря комплексному огневому поражению удалось сорвать три попытки украинских групп выдвинуться в районах Андреевки, Кондратовки и Варачино. Штурмовые подразделения «Северян» в лесополосах на правом фланге наступления продвинулись на 100 м.

На Теткинском и Глушковском участках были нанесены удары по позициям ВСУ в районе Катериновки.

«За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 120 в Сумской области и свыше 50 в Харьковской), двое взяты в плен», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северный Ветер» сообщал, что на Сумском направлении в связи с погодными условиями интенсивность боев имеет тенденцию к снижению.

