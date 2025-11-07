Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.7 комментариев
Лавров поприветствовал XIX Международный кинофестиваль «Русское зарубежье»
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров в приветственном обращении подчеркнул важность кино для консолидации общества и популяризации отечественной культуры.
Глава МИД России Сергей Лавров отметил в приветственном обращении к гостям и участникам XIX Международного кинофестиваля «Русское зарубежье» уникальную способность кинематографического искусства стирать границы между народами и объединять людей, передает ТАСС.
«В этом плане на протяжении многих лет ваш кинофестиваль служит благородной цели – популяризации богатейшей русской культуры, сохранению национальной исторической памяти, консолидации многонационального и многоконфессионального Русского мира», – сказал он.
Лавров подчеркнул, что особое место в нынешней программе фестиваля занимают фильмы, отражающие историю России ХХ века, наследие русского зарубежья и деятелей, прославивших страну в мире.
Глава МИД России отдельно отметил значимость кинопрограмм, посвященных Великой Отечественной войне и специальной военной операции.
«Убежден, что фестиваль станет ярким событием в культурной жизни столицы, позволит всесторонне оценить страницы прошлого», – добавил министр.
