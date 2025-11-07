  • Новость часаПодоляка сообщил о рекордном продвижении российских войск в Запорожье
    Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    Владимир Можегов Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое

    11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.

    Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    7 ноября 2025, 21:57 • Новости дня

    Reuters: США поддержали планы ЕС использовать активы России для Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Соединенные Штаты выразили поддержку инициативе Европейского союза по применению замороженных российских активов для финансовой помощи Киеву, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, США поддерживают планы Евросоюза по использованию замороженных российских активов для поддержки Киева, передает ТАСС.

    В сообщении отмечается, что Вашингтон полностью согласен с действиями ЕС в этом направлении, и поддерживает шаги, которые ЕС в настоящее время предпринимает для использования активов в качестве инструмента.

    Ранее посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев заявил, что Россия располагает всеми необходимыми механизмами для возвращения замороженных за рубежом активов.

    Еврокомиссия подготовила законопроект о репарационном кредите для Киева за счет замороженных российских активов в случае согласия Бельгии.

    ЕК признала, что финансирование Киева зависит от «репарационного кредита».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы.

    7 ноября 2025, 09:50 • Новости дня
    Стало известно о тяжелых встречных боях в Сумской области

    «Северяне» рассказали о тяжелых встречных боях с ВСУ в Сумской области

    Стало известно о тяжелых встречных боях в Сумской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Оперативные подразделения группировки «Север» продолжают формировать зону безопасности на направлениях в Сумской области, где идут тяжелые встречные бои и отражаются контратаки ВСУ, сообщили в группировке «Север».

    Группировка войск «Север» постоянно расширяет и укрепляет полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

    На большинстве участков фронта в Сумской области продолжаются тяжелые встречные сражения. Российские военные активно используют авиацию, комплексы ОТРК и артиллерию для нанесения ударов по выявленным позициям противника. ВСУ предпринимают попытки вернуть утраченные рубежи, контратакуя с разных направлений.

    Силами 71-й отдельной егерской бригады противник провел штурмовую атаку в лесополосах на правом фланге наступления российской группировки.

    «Комплексным огневым поражением атака отражена, уничтожена боевая бронированная машина и до 70% личного состава штурмовой группы, остальные отошли на исходные позиции», – говорится в сообщении.

    В подразделениях 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ отмечается значительное число дезертиров. Ждут прибытия пополнения из житомирского учебного центра, однако интенсивность потерь не позволит кардинально изменить ситуацию с укомплектованностью.

    На участках фронта в районе Теткино и Глушково изменений не зафиксировано. Российская артиллерия наносила удары по позициям ВСУ у населенного пункта Рыжевка.

    Группировка российских войск «Север» добилась значительных успехов на хатненском участке фронта. Продвижение на участке Меловое – Хатнее составило до 900 м.

    В Сумах и Сумской области ранее прозвучали взрывы.

    7 ноября 2025, 12:41 • Новости дня
    Премьер Греции призвал запретить поставки газа из России через Турцию
    Премьер Греции призвал запретить поставки газа из России через Турцию
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис предложил ввести в Евросоюзе запрет на импорт российского газа, включая поставки по газопроводу «Турецкий поток».

    Мицотакис на конференции «Партнерство по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству», проходящей в Афинах, заявил о необходимости внедрения полного запрета на поставки российского природного газа в страны Евросоюза, передает ТАСС.

    В частности, Мицотакис подчеркнул, что ограничение должно коснуться в том числе и газопровода «Турецкий поток».

    Премьер отметил, что «США рассматривают Грецию как ворота к энергетическим потребностям Европы», выразив уверенность, что Европа должна ускорить введение этого запрета. Он заявил: «Российский природный газ не может попадать туда через заднюю дверь, через Турцию. Мы должны быть готовы с «Вертикальным коридором», который начнется в Греции и закончится на Украине».

    Мицотакис также добавил, что Греция становится ключевым пунктом приема газа, который может заместить объемы российского топлива. Сейчас природный газ поступает в Грецию через пограничный пункт Сидирокастро по болгарской системе, снабжаемой в том числе и через «Турецкий поток». Дополнительно страна получает газ из Азербайджана по Южному газовому коридору и поставки сжиженного газа морским путем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз обрек себя на значительный энергетический кризис. Новый мировой порядок меняет основные маршруты поставок нефти и газа.

    7 ноября 2025, 18:47 • Видео
    Зачем Трампу Средняя Азия

    Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне пятерых президентов азиатских постсоветских республик: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Особенно отличились лидеры Казахстана и Узбекистана.

    7 ноября 2025, 09:14 • Новости дня
    Нанесены удары по месту сборки украинских ракет «Нептун» в Павлограде
    Нанесены удары по месту сборки украинских ракет «Нептун» в Павлограде
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Промышленный объект, связанный со сборкой ракет «Нептун» и «Гром-2» для ВСУ, подвергся ударам на территории Павлоградского механического завода в Днепропетровской области, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Удары были нанесены по Павлоградскому механическому заводу в Днепропетровской области, где ведется сборка ракет «Нептун» и «Гром-2» для украинских военных, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, «известно про прилеты по Павлоградскому механическому заводу и площадке рядом с ним», передает РИА «Новости».

    В октябре Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, также сообщал о нанесении удара по производственной площадке Южного машиностроительного завода им. А.М. Макарова, куда входит Павлоградский механический завод.

    Завод в Павлограде занимается сборкой современных украинских ракет для нужд ВСУ. На текущий момент официальных комментариев украинских властей относительно последствий атаки не поступало.

    Ранее в пятницу сообщалось, что в Харьковской области был поражен объект с иностранными наемниками, повреждена ПВО и ремонтная инфраструктура.

    Накануне в Чернигове и Днепропетровской области в результате ударов по объектам ВСУ зафиксировали потери среди украинских военных.

    Подполье также сообщало о взрывах на заводе по ремонту техники НАТО под Житомиром.

    7 ноября 2025, 20:02 • Новости дня
    Подоляка сообщил о рекордном продвижении российских войск в Запорожье
    Подоляка сообщил о рекордном продвижении российских войск в Запорожье
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска добились крупного успеха на Запорожском направлении, освобождая населенные пункты в самом центре боевых действий. По информации военного эксперта Юрия Подоляки, утром 7 ноября подразделения группировки «Восток» завершили зачистку Успеновки и после этого стремительным рывком освободили село Сладкое.

    Как отметил эксперт, прорыв достиг глубины около 5 километров и состоялся буквально по следам отступающего противника, что ранее в этом районе не наблюдалось. Этот факт свидетельствует о том, что фронт противника на указанном участке уже нестабилен, передает МК.

    По его словам, российское командование успешно воспользовалось тем, что силы ВСУ были сосредоточены в районах Покровска и Купянска, пытаясь задержать продвижение российских войск там. В результате остальные участки фронта, включая Запорожское направление, оказались ослабленными. При этом группировки российских войск «Север», «Восток», «Центр», «Запад» и «Южная» продолжают оказывать постоянное давление на позиции ВСУ, не давая им возможности стабилизировать оборону.

    Отмечается, что освобождение Успеновки и успешная зачистка Сладкого открывают российским силам дорогу к дальнейшему продвижению в сторону областного центра Запорожья, что может стать значимым тактическим успехом в операции. Отсутствие же у противника значимых резервов, способных стабилизировать ситуацию, лишь усугубляет положение ВСУ на этом направлении.

    Таким образом, российская армия продолжает расширять контролируемую территорию в Запорожской области, продвигаясь на стратегически важных участках и укрепляя свои позиции в регионе. Это демонстрирует не только успешность текущей операции, но и создает предпосылки для дальнейшего изменения баланса сил на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Запад» сорвала попытку группы военнослужащих 116-й механизированной бригады ВСУ вырваться из кольца окружения в западном направлении.

    Около Петровки в Харьковской области пресекли прорыв штурмовой группы противника к разрушенной переправе через Оскол. Украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Вся группа ГУР ВСУ была уничтожена при попытке этого десантирования.

    7 ноября 2025, 12:10 • Новости дня
    На Украине решили пополнить бюджет с помощью порно

    Украина оценила ежегодный сбор налогов с порно OnlyFans в 24 млн долларов

    На Украине решили пополнить бюджет с помощью порно
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ежегодные налоговые поступления в украинский бюджет с порноконтента OnlyFans могут достичь почти 24 млн долларов при изменении законодательства, посчитали в Верховной раде.

    С доходов производителей порноконтента на OnlyFans на Украине рассчитывают ежегодно получать почти 24 млн долларов налогов. Об этом заявил депутат Верховной рады и глава парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев. Он сообщил, что по курсу Национального банка Украины эта сумма составляет около 1 млрд гривен, или 23,8 млн долларов в год, пишет ТАСС.

    Депутат пояснил, что потенциальные налоговые поступления появятся только при условии изменения Уголовного кодекса. Для этого в стране нужно декриминализировать производство порнографии. Гетманцев подчеркнул, что без этих изменений сбор налогов невозможен.

    В своем Telegram-канале Гетманцев привел расчеты по возможным поступлениям и отметил потребность в легализации этой сферы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада Украины зарегистрировала законопроект о декриминализации хранения порнографического контента 11 ноября 2024 года.

    Тогда депутат Ярослав Железняк пояснил, что речь не идет о легализации порно, поскольку индустрия уже легализована, и с платформы OnlyFans уже поступают налоги.

    Первые 305 тыс. долларов от сервиса OnlyFans поступили в бюджет Украины весной 2022 года.


    7 ноября 2025, 18:14 • Новости дня
    Каллас назвала «привилегией» посещение Европы россиянами

    Каллас назвала визиты россиян в Европу «привилегией»

    Каллас назвала «привилегией» посещение Европы россиянами
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дополнительные визовые ограничения для граждан России в ЕС объяснили участившимися инцидентами с беспилотниками и рядом диверсий в Европе.

    Введением новых визовых ограничений для граждан России власти Европейского союза объяснили инцидентами с БПЛА и диверсиями, передает РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила: «ЕС ужесточает визовые правила для граждан России на фоне продолжающихся инцидентов с дронами и диверсий на европейской территории. Поездка в ЕС – это привилегия, а не данность».

    По ее словам, действия Евросоюза направлены на обеспечение безопасности, поскольку в последнее время отмечается рост случаев, связанных с применением беспилотников. Решение о визовых мерах принято для минимизации потенциальных угроз, связанных с гражданами России на территории ЕС.

    Напомним, Евросоюз вводит запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России с 8 ноября.

    До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отправила Каллас на саммит ЕС–СЕЛАК 9-10 ноября в Колумбии из-за предполагаемого недостаточного представительства лидеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее фон дер Ляйен испортила отношения с Каей Каллас из-за мужчины.

    7 ноября 2025, 05:20 • Новости дня
    Зеленский анонсировал санкции против работающих в России граждан Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Киевские власти ужесточат санкции в отношении граждан Украины, которые работают на территории России, сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

    Зеленский заявил, что велел СНБО Украины «подготовить новые решения» в отношении «лиц с украинским гражданством». Зеленский подчеркнул, что считает необходимым блокировать их деятельность, передает РЕН ТВ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце октября Зеленский объявил о подготовке новых санкций против России.

    Зеленский уже вводил санкции против артистов и политиков украинского происхождения.


    7 ноября 2025, 14:02 • Новости дня
    ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам
    ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам
    @ Daniel Kalker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еврокомиссия объявила о полном прекращении выдачи гражданам России новых многократных виз.

    Теперь россияне могут получить только однократные въездные разрешения, что означает необходимость подавать заявления на визу при каждом путешествии в страны Евросоюза, передает ТАСС.

    «С настоящего момента граждане России больше не смогут получать многоразовые визы. Это означает, что граждане России должны будут обращаться за новой визой каждый раз, когда они планируют посетить Евросоюз», – заявили в ЕК.

    Накануне ЕК подтвердила подготовку новых ограничений на визы россиянам.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил введение ЕС новых визовых ограничений для россиян. Он также заявил о возвращении Европы к практике холодной войны.

    7 ноября 2025, 16:34 • Новости дня
    Рада разрешила лишать украинцев единственного жилья

    Депутаты Украинской рады приняли закон о конфискации единственного жилья в счет долга

    Рада разрешила лишать украинцев единственного жилья
    @ Christophe Gateau/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский парламент одобрил законопроект, позволяющий изымать у граждан единственное жилье в счет долгов, он может коснуться миллионов граждан, пишут местные СМИ.


    Парламент Украины поддержал законодательную инициативу, предусматривающую возможность конфискации единственного жилья у граждан за долги, передает «Другая Украина» со ссылкой на «Газету по-украински». Новые нормы позволяют судебным исполнителям изымать недвижимость в случае задолженности, даже если у должника нет другого жилья.

    Экономическая ситуация на Украине продолжает ухудшаться: инфляция выросла, доходы населения снизились, а задолженность перед банкирами и государством увеличилась, подчеркивает издание. Вместо поддержки граждан власти принимают документы, усугубляющие кризис и лишающие людей последнего имущества.

    «Вы можете узнать, что потеряли жилье, только когда к вам ворвутся судебные исполнители и выломают двери. Исполнитель может «забыть» уведомить о долге, и все – ваш дом уже не ваш. И никакого шанса на обжалование!» – заявляет автор «Газеты по-украински». Украинцев предупредили: новый порядок грозит миллионам граждан, для которых единственное жилье – последняя опора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Украины начали организовывать временное жилье и социальную поддержку для граждан, возвращающихся с Польши после отмены выплат.

    Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук выразил недовольство решением спикера чешской палаты депутатов убрать украинский флаг.

    В Верховной раде посчитали, что при изменении законодательства ежегодные налоговые поступления в бюджет с порноконтента OnlyFans могут достичь почти 24 млн долларов.

    7 ноября 2025, 12:50 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Успеновку
    Российские войска освободили запорожскую Успеновку
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжали продвижение вглубь обороны противника и завершили освобождение Успеновки в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    На этом направлении ВСУ потеряли до 1695 военнослужащих, два танка, 11 бронемашин. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, девять станций РЭБ, четыре склада с боеприпасами и материальными средствами.

    В течение прошедшей недели подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и трех бригад теробороны в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили более 1470 военнослужащих, девять танков и других бронемашин, 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ и 49 складов, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям пяти механизированных, двух штурмовых, аэромобильной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии.

    В районе Купянска в Харьковской области штурмовые группы 6-й армии и 1-й танковой армии продолжают уничтожение окруженной группировки ВСУ. Осуществляется зачистка от разрозненных групп противника Купянска-Узлового, Куриловки и Петропавловки в Харьковской области.

    Всего за прошедшую неделю сорваны шесть попыток противника деблокировать окруженные подразделения ВСУ со стороны Благодатовки, Моначиновки, Московки, Нечволодовки и Петровки в Харьковской области, а также пресечены три попытки украинских формирований восстановить контроль над переправой через Оскол и прорвать кольцо окружения.

    С 1 по 7 ноября в районе Купянска противник потерял более 345 человек и 94 единицы военной техники, в том числе девять бронемашин, 15 артиллерийских орудий и минометов.

    За последнюю неделю в зоне ответственности группировки «Запад» потери ВСУ составили свыше 1540 военнослужащих, 33 бронемашины, 12 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 33 склада боеприпасов, 49 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    За прошедшую неделю на этом направлении потери противника составили более 1095 военнослужащих, пять танков, в том числе немецкий Leopard, и 27 бронемашин. Уничтожены 17 орудий полевой артиллерии, девять станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 20 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям семи механизированных, трех штурмовых, двух десантно-штурмовых, двух егерских, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

    В Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР) штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в восточной части Центрального района и на территории западной промзоны. Кроме того, идет зачистка от украинских боевиков Гнатовки и Рога, за сутки освобождены 45 зданий.

    Отражены 11 атак противника из района Гришино с целью деблокирования окруженных формирований ВСУ, отчитались в Минобороны.

    Украинские боевики 32-й механизированной бригады ВСУ при поддержке танка пытались вырваться из кольца окружения в северном направлении. В результате огневого поражения точным попаданием FPV-дрона уничтожен украинский танк Т-72. Личный состав противника подавлен стрелковым и артиллерийским огнем.

    Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в Димитрове и продолжают наступление в сторону микрорайона Западный.

    Всего за минувшую неделю противник предпринял 45 попыток деблокировать окруженную группировку в Красноармейске и 32 раза пытался прорвать окружение.

    В этом районе ВСУ потеряли свыше 1460 военнослужащих, 14 бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии.

    Всего же за неделю в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3285 военнослужащих, 26 бронемашин и десять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ.

    Потери ВСУ при этом составили до 455 военнослужащих, четыре бронемашины и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены 37 станций РЭБ, 27 складов боеприпасов, горючего и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее Минобороны сообщило о ходе боев за Красноармейск и Купянск.

    ВС России с начала года освободили более 280 населенных пунктов. В частности, в конце октября российские войска освободили Новоалександровку в Днепропетровской области.

    7 ноября 2025, 02:19 • Новости дня
    Флаг Украины сняли с парламента Чехии по распоряжению спикера Окамуры

    Спикер Окамура велел снять флаг Украины со здания Палаты депутатов Чехии

    Флаг Украины сняли с парламента Чехии по распоряжению спикера Окамуры
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Праге флаг Украины сняли со здания Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии по распоряжению нового спикера Томио Окамуры.

    «Я дал указание снять украинский флаг со здания Палаты депутатов. Чешская республика – на первом месте. Пожелайте нам удачи!» – приводит слова спикера ТАСС.

    Окамура заявил Idnes, что этот шаг является символическим, и добавил, что флаг был убран по его распоряжению всего за несколько секунд.

    Решение, по данным чешских СМИ, связано с предвыборным обещанием движения SPD убрать украинские флаги со зданий государственных учреждений в случае победы на выборах.

    Флаг Украины находился на здании парламента Чехии с 24 февраля 2022 года. Сейчас на фасаде остаются только флаги Чехии, Евросоюза и Израиля. Флаг Израиля был вывешен в октябре 2023 года в знак поддержки этой страны после нападения боевиков ХАМАС.

    Пресс-служба SPD опубликовала в социальных сетях видео, где видно, что спикер сам придерживает лестницу человеку, снимающему флаг. Несмотря на решение руководства, оппозиционные либеральные партии выразили протест и вывесили украинские флаги из окон своих помещений в здании парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Чехии создали новую правительственную коалицию. Чехия объявила о планах сократить военную помощь Украине.

    7 ноября 2025, 06:46 • Новости дня
    Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
    Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Есть существенный прогресс в попытках урегулировать конфликт на Украине, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Россия и Украина. Мы пока не достигли [мира], но, думаю, добились значительного прогресса», – сказал Трамп на встрече с лидерами стран Центральной Азии.

    Трамп высказал надежду, что стороны «поступят очень умно» в «какой-то момент» и согласятся достичь мирного решения, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что урегулирование конфликта на Украине осложняют недоверие сторон, однако он отметил определенный прогресс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что оценить возможность возвращения к переговорам по Украине невозможно из-за позиции Киева.

    7 ноября 2025, 01:33 • Новости дня
    Gunvor объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов «Лукойла»
    Gunvor объявила об отзыве предложения о покупке зарубежных активов «Лукойла»
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне заявлений США об отказе выдавать Gunvor лицензию на ведение бизнеса компания сообщила, что отзывает предложение о покупке международных активов российской нефтяной компании «Лукойл».

    «Заявление министерства финансов США о Gunvor в корне неверно и ложно… В то же время Gunvor отзывает свое предложение о приобретении зарубежных активов «Лукойла», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Министерство финансов США заявляло, что, пока идет конфликт на Украине, Gunvor не получит лицензию «на деятельность и извлечение прибыли». Какое разрешение имеется в виду, ведомство не уточнило.

    Минфин США также заявил, что Gunvor якобы подконтрольна России, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания «Лукойл» начала рассматривать заявки на покупку своих зарубежных активов после введения американских санкций. «Лукойл» подтвердил получение предложения от Gunvor Group о покупке дочерней компании Lukoil International GmbH и согласовал ключевые условия сделки.

    Глава Gunvor Торбьерн Торнквист говорил, что в случае срыва сделки между Gunvor и «Лукойлом» Европа может столкнуться с сокращением рабочих мест и сбоями в поставках нефтепродуктов на сотни предприятий.

    7 ноября 2025, 02:58 • Новости дня
    Орбан: Москве и Вашингтону нужно урегулировать один-два вопроса
    Орбан: Москве и Вашингтону нужно урегулировать один-два вопроса
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Проведение российского-американского саммита в Будапеште возможно уже через несколько дней после согласования «одного-двух» нерешенных вопросов в отношениях Москвы и Вашингтона, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    «В американо-российских переговорах есть один-два неурегулированных вопроса. Если они будут решены, в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште», – приводит слова Орбана РИА «Новости» со ссылкой на Magyar Nemzet.

    Орбан сказал, если стороны достигнут согласия, может последовать прекращение огня и «мир на Украине».

    Беседуя с венгерскими журналистами на борту самолета по пути в Вашингтон, премьер-министр отметил, что одним из ключевых вопросов переговоров в Белом доме станут пути урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин и глава американского государства Дональд Трамп провели телефонный разговор в октябре по инициативе американского лидера. Трамп тогда анонсировал свою встречу с Путиным в Будапеште. Позднее Трамп объявил об отмене встречи.

    7 ноября 2025, 16:22 • Новости дня
    Названа дата вступления в силу запрета ЕС на многократные визы россиянам

    ЕК: Запрет на многократные шенгенские визы для россиян вступит в субботу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Запрет на выдачу многократных шенгенских виз гражданам России вступит в силу в ближайшую субботу, 8 ноября, сообщил представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

    Ламмерт сообщил на брифинге, что члены Евросоюза были официально уведомлены о решении в пятницу, передает РИА «Новости».

    «Государства-члены получают официальное уведомление на следующий день после принятия комиссией. Принятие состоялось вчера днем, поэтому сегодня они уведомлены, и это вступает в силу через день – в субботу», – пояснил представитель ЕК.

    Напомним, ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам.

    Ранее в ЕК заявили о праве стран ЕС выдавать многократные визы лояльным россиянам.

  О газете
