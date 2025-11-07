Медведев: «Единая Россия» добьется увеличения финансирования соцнаправлений

Tекст: Валерия Городецкая

Основные предложения партии касаются поддержки социальной газификации, капитального ремонта школ, обеспечения дорогими лекарствами, дорожного строительства и развития сельских территорий, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Первый момент касается средств, выделенных на социальную газификацию. Есть параметры текущего года. Желательно в этих параметрах оставаться или двигаться к их увеличению, поскольку это очень важный проект. Он был сформирован нашей партией и поддержан президентом. Второе – важно не допускать даже временного снижения финансирования капитального ремонта школ. По планам к 2028 году объем средств на эти цели должен увеличиться практически вдвое. Третье – дополнительные ресурсы на лекарственное обеспечение. Особенно на пациентов, лечение которых требует дорогостоящих медикаментов», – заявил Медведев.

Он также акцентировал внимание на необходимости увеличения средств для поддержки участников специальной военной операции и их семей, уделив особое внимание обеспечению доступности медицинских услуг для бойцов, возвращающихся с фронта. Помимо этого, предполагается дополнительное финансирование приоритетных сельских направлений – льготное кредитование аграриев и поддержка агроэкспорта.

Секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев отметил, что партия внесет соответствующие поправки ко второму чтению бюджета, чтобы обеспечить дополнительные средства для социально значимых направлений, согласованных внутри программной комиссии. Руководитель фракции Владимир Васильев подчеркнул, что инициативы «Единой России» нацелены на выполнение всех социальных обязательств государства.

Председатель комитета по бюджету Андрей Макаров уточнил, что поправки партии предусматривают увеличение расходов на социальные направления с 5,7 до 5,9 трлн рублей, благодаря чему удастся направить свыше 100 млрд рублей на строительство дорог, 2,2 млрд рублей – на ремонт школ и создание центров реабилитации для участников спецоперации. Министр финансов Антон Силуанов добавил, что предложения партии уже учтены в проекте бюджета, а контроль над использованием средств должен быть усилен для повышения эффективности.