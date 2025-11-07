Эксперт спрогнозировал обязательную авторизацию в интернете через Госуслуги

Доцент Шошин: В России могут ввести авторизацию в интернете через Госуслуги

Tекст: Валерия Городецкая

«У России уже есть успешно работающая система идентификации – портал «Госуслуги». Технически интегрировать доступ к «взрослому» контенту через учетную запись «Госуслуг» вполне реализуемо. Вероятность введения в России входа в интернет по паспорту именно в 2025–2026 годы является высокой», – заявил эксперт «Газете.Ru».

По его словам, задача создания единой системы идентификации для всего интернета масштабна, для ее реализации потребуются изменения в работе всех соцсетей, видеохостингов и сайтов. При этом создание централизованной базы данных может стать привлекательной целью для хакеров и создать риски для приватности пользователей.

Шошин отметил, что аргументами сторонников инициативы являются защита несовершеннолетних, борьба с сетевыми ботами и формирование более ответственного поведения в интернете. Противники же опасаются тотальной утраты анонимности, утечек персональных данных и неудобств при реализации такой системы.

Эксперт привел примеры Британии, где с июля 2025 года заработает закон о безопасности в интернете, и Китая, имеющего жесткую систему государственного контроля доступа к контенту в интернете. Британский подход направлен прежде всего на защиту детей и граждан от угроз, а китайский – на поддержание общественной стабильности и национальной безопасности.

Он подчеркнул, что в Британии достигнут определенный успех в изоляции от запрещенного контента, но система не идеальна и всегда балансирует между безопасностью и свободой слова. В Китае система контроля и фильтрации, по его мнению, стала одной из наиболее эффективных в мире с точки зрения обеспечения стабильности.

