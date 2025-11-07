Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.2 комментария
Путин провел совещание по строительству Вооруженных сил России
В Кремле прошло совещание с участием президента России Владимиром Путиным по вопросам строительства и развития российских Вооруженных сил, сообщили в Кремле.
Главной темой стали задачи по развитию армии и усилению оборонного потенциала России в современных условиях.
В совещании участвовали зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны Андрей Белоусов, начальник Генштаба Валерий Герасимов, директор ФСБ Александр Бортников и помощник президента Алексей Дюмин.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал совещание по вопросам строительства российских Вооруженных сил.