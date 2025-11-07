Путин провел совещание по строительству Вооруженных сил России

Путин одобрил инициативу ввести полный запрет на продажу вейпов

Tекст: Ольга Иванова

Путин одобрил предложение о полном запрете продажи вейпов в России, передает РИА «Новости». В ходе визита в демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту в Самаре глава государства выразил согласие с инициативой, которую озвучила руководитель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

«Вот Дмитрий Николаевич (Чернышенко, вице-премьер) головой кивает. Наше правительство это поддерживает», – заявил Путин.

Лещинская напомнила президенту о положительном опыте ограничений на вейпы в ряде стран СНГ и других государствах, после чего попросила дать поручение о введении полного запрета устройства на территории РФ. Путин согласился, отдельно подчеркнув значимость образовательных и профилактических мероприятий среди молодежи.



Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о запрете продажи табака и вейпов в ларьках на остановках общественного транспорта.