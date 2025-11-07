Кремль анонсировал совещание Путина по военным вопросам

Песков сообщил, что Путин запланировал совещание по военным вопросам

Tекст: Тимур Шайдуллин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина на пятницу запланировано совещание по военным вопросам, сообщает ТАСС.

Он уточнил: «Это будет совещание по некоторым вопросам, связанным с дальнейшим строительством Вооруженных сил России».

В числе участников совещания названы начальник Генштаба Валерий Герасимов, министр обороны Андрей Белоусов, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, директор ФСБ Александр Бортников и помощник президента Алексей Дюмин. Предполагается, что на встрече обсудят ключевые задачи для оборонного комплекса и планы по укреплению армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков ранее сообщил, что Москва не зафиксировала никаких комментариев из Вашингтона после выступления Владимира Путина и новостей об испытаниях ядерного оружия.

Напомним, президент России на заседании Совбеза 5 ноября сообщил, что получил телеграмму от посла России в США Дарчиева с разъяснениями по поводу заявлений Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний. Путин также заявил о готовности ответить на ядерные испытания других стран.