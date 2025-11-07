Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.2 комментария
Песков заявил о поддержке права КНДР обеспечивать безопасность
В Кремле отметили уважительное отношение к шагам КНДР по обеспечению собственной безопасности после запуска баллистической ракеты, вызвавшего протест Японии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Россия с уважением относится к праву КНДР обеспечивать свою безопасность и принимать необходимые для этого меры, передает ТАСС.
Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с недавним запуском ракеты в Пхеньяне.
Песков уточнил: «Мы с уважением относимся к законному праву наших друзей в КНДР обеспечивать свою безопасность и принимать для этого необходимые меры».
СМИ Южной Кореи и Японии ранее сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты в восточном направлении. Представители японских властей заявили, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, и направили протест в адрес Пхеньяна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в Японское море.
КНДР на прошлой неделе провела запуск около десяти артиллерийских снарядов из системы залпового огня.