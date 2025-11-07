Песков заявил о поддержке права КНДР обеспечивать безопасность

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия с уважением относится к праву КНДР обеспечивать свою безопасность и принимать необходимые для этого меры, передает ТАСС.

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с недавним запуском ракеты в Пхеньяне.

Песков уточнил: «Мы с уважением относимся к законному праву наших друзей в КНДР обеспечивать свою безопасность и принимать для этого необходимые меры».

СМИ Южной Кореи и Японии ранее сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты в восточном направлении. Представители японских властей заявили, что ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, и направили протест в адрес Пхеньяна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в Японское море.

КНДР на прошлой неделе провела запуск около десяти артиллерийских снарядов из системы залпового огня.