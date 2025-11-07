Скачко: «Все нам должны» стало национальной идей Украины с 1991 года

Политолог Скачко: Национальная идея Украины «все нам должны» превратила страну в банкрота

Tекст: Олег Исайченко

«Украина сегодня не в силах выплатить внешние и внутренние долги. По большому счету, стране необходимо наращивать производство товаров с надлежащей добавленной стоимостью, продавать их, а часть прибыли направлять на погашение долговых обязательств. Ничего этого в республике нет и не планируется», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

По его словам, Украина остается банкротом, несостоятельным государством, живущим в долг. «Но страна – это инструмент и орудие против России. Поэтому Запад, который мог бы погасить украинские долговые обязательства, не будет этого делать. Долги – это та «цепь», на которой западные «партнеры» держат киевские власти», – детализировал собеседник.

Впрочем, украинское руководство не сопротивляется этому. Да и в целом государство давно привыкло жить под эгидой тезиса «все нам должны». «Это, по сути, стало национальной идеей Украины. Она формировалась с 1991 года в ходе так называемого национально-культурного возрождения страны, осуществлявшегося по двум трекам», – указал политолог.

«С одной стороны, утверждалось, что великая республика «лежит в основе мироздания», а с другой, что украинцы – это несчастный народ. Как итог, общество и власти посчитали себя заслуживающими компенсации за все эти якобы «невзгоды», – детализировал Скачко.

«В конечном счете Украина лишилась общенародной идеологии, государственно-образовательного инстинкта, которые являются неотъемлемой составляющей при формировании полноценного государства», – напомнил спикер.

Именно поэтому Запад продолжит «подкармливать» Киев до тех пор, пока этот инструмент им будет нужен, прогнозирует аналитик. «Украинское руководство будет получать деньги, пока западные государства рассматривают его как воюющий буфер, по европейской легенде, предохраняющий Европу от России», – уточнил Скачко.

Ранее СМИ подсчитали, что на каждого жителя Украины приходится долг почти в семь тыс. долларов. Согласно данным украинского Национального банка, общий размер долга составляет 191 млрд долларов. Из этой суммы 74,5% (142 295 млрд долларов) приходится на внешние обязательства.

Если исходить из оценки численности населения на подконтрольной ВСУ территории (около 28 млн человек, по данным Института демографии и социальных исследований), то внешний долг на одного жителя составляет 5 тыс. долларов, а внутренний долг – еще 1,74 тыс. долларов, передает ТАСС.

«Сумма несколько снизится, если посчитать украинцев, находящихся на территории стран ЕС (около 4,5 млн человек). С их учетом на одного украинца придется 4 378 долларов внешнего долга и 1 498 долларов внутреннего», – пишет агентство и делает оговорку: по данным того же Института демографии и социальных исследований, многие из уехавших не хотят возвращаться на Украину.

По оценкам депутата Верховной рады Нины Южаниной, на выплату только имеющейся задолженности Киеву может потребоваться около 35 лет. При этом в 2026 году при условии продолжения боевых действий долг может вырасти еще на 60-70 млрд долларов.

На этом фоне ЕС оказался под давлением. С одной стороны, страны-члены объединения не могут принять решение об использовании российских замороженных активов для предоставления украинской стороне «репарационного кредита».

Поэтому, как сообщает Euractiv, Еврокомиссия рассматривает возможность покрытия дефицита в финансировании Киева за счет средств, полученных из совместного долга и грантов государств сообщества. Инициативы будут зафиксированы в документе, который получат страны объединения в ближайшие недели.

С другой стороны, в Европейском союзе растут опасения, что Украина может потерять финансовую поддержку Международного валютного фонда. МВФ готов продолжить кредитование Украины при условии, что страны ЕС договорятся о предоставлении «репарационного займа», отмечает издание Politico. Соглашение будет «убедительным аргументом» в подтверждении устойчивости республики на ближайшие несколько лет.