Крупные залежи газа нашли в Эмиратах
В Шардже в ОАЭ обнаружили крупные газоносные зоны
Обнаружение новых запасов газа на месторождении Хедейба стало вторым крупным открытием в эмирате Шарджа за последние пять лет, сообщила Национальная нефтяная корпорация эмирата.
Залежи газа были выявлены после бурения новой скважины на месторождении Хедейба, пишет РИА «Новости».
Национальная нефтяная корпорация эмирата Шарджа подтвердила новость о дополнительных газоносных зонах благодаря успешному освоению скважины Hedebah-02 глубиной 13 200 футов.
Месторождение Хедейба стало уже пятым открытым газоконденсатным объектом в пределах эмирата. Это открытие последовало за еще одним крупным обнаружением газа, зафиксированным в регионе за последние пять лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Венгрии открыли новую нефтяную скважину с месторождением на глубине около 2,4 тыс. метров.
В августе на юго-востоке Бразилии нашли крупнейшее за 25 лет нефтегазовое месторождение площадью более 300 кв. километров в бассейне Сантос.
Власти Турции сообщили о находке месторождения золота стоимостью 1,7 млрд долларов в провинции Сивас.