  Лента новостей
  Эксклюзив
  Новости
    Россия получила прямой доступ в Армению впервые за 30 лет
    Президент Казахстана назвал Трампа посланником свыше
    Президент Мексики подверглась сексуальному насилию на улице
    Инвесторы Tesla одобрили премию Маску в 1 трлн долларов
    Нанесены удары по месту сборки украинских ракет «Нептун» в Павлограде
    ЕС ужесточил правила выдачи многократных виз для россиян
    Трамп обсудил с лидерами стран Центральной Азии поставки редкоземельных ресурсов
    Посол Украины заявила о «позитивных» переговорах с США по «Томагавкам»
    США и Венгрия договорились о поставках ядерного топлива на АЭС «Пакш-2»
    Дмитрий Родионов Зачем отстающие США пугают Россию гонкой вооружений

    Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.

    Владимир Можегов Самая демоническая шайка в истории США ушла в прошлое

    11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.

    Борис Джерелиевский «Буревестник» и «Посейдон» – оружие деэскалации

    «Они не играют в игры, и мы не играем в игры», – заявил Трамп, комментируя испытания «Буревестника». Испытания новых видов оружия – не только необходимый элемент военного строительства, но и месседж нашим оппонентам о возможных последствиях проводимой ими эскалации.

    7 ноября 2025, 12:29

    Крупные залежи газа нашли в Эмиратах

    В Шардже в ОАЭ обнаружили крупные газоносные зоны

    Обнаружение новых запасов газа на месторождении Хедейба стало вторым крупным открытием в эмирате Шарджа за последние пять лет, сообщила Национальная нефтяная корпорация эмирата.

    Залежи газа были выявлены после бурения новой скважины на месторождении Хедейба, пишет РИА «Новости».

    Национальная нефтяная корпорация эмирата Шарджа подтвердила новость о дополнительных газоносных зонах благодаря успешному освоению скважины Hedebah-02 глубиной 13 200 футов.

    Месторождение Хедейба стало уже пятым открытым газоконденсатным объектом в пределах эмирата. Это открытие последовало за еще одним крупным обнаружением газа, зафиксированным в регионе за последние пять лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Венгрии открыли новую нефтяную скважину с месторождением на глубине около 2,4 тыс. метров.

    В августе на юго-востоке Бразилии нашли крупнейшее за 25 лет нефтегазовое месторождение площадью более 300 кв. километров в бассейне Сантос.

    Власти Турции сообщили о находке месторождения золота стоимостью 1,7 млрд долларов в провинции Сивас.


    6 ноября 2025, 21:57
    Парому из Трабзона отказали в высадке пассажиров в Сочи
    Парому из Трабзона отказали в высадке пассажиров в Сочи
    @ Заман Рамазанов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Первый за 14 лет пассажирский паром из турецкого Трабзона не смог высадить пассажиров из-за отсутствия разрешения на вход в порт Сочи, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

    Паром Sea Bridge прибыл из турецкого Трабзона к берегам Сочи, однако спустя 11 часов пребывания на рейде так и не получил разрешение на вход в порт и высадку пассажиров. На борту судна находились 20 человек, среди которых два гражданина Турции и 18 граждан России, которые самостоятельно приобрели билеты на этот рейс, передает ТАСС.

    Паром вышел из Трабзона в среду вечером и прибыл в район порта Сочи в четверг утром, однако российская сторона не разрешила высадку пассажиров, поскольку у судна отсутствовали необходимые документы. Кроме того, порт Сочи был временно закрыт для учений, что также стало препятствием для захода.

    Ассоциация туроператоров России уточнила, что этот рейс должен был стать первым в восстановленном морском сообщении между Сочи и Трабзоном после перерыва в 14 лет. Ранее паром уже совершал тестовый рейс, но тогда был возвращен из-за неурегулированных вопросов безопасности.

    Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее отмечал, что запуск регулярного паромного сообщения между Трабзоном и Сочи преждевременен и связан с рисками для безопасности. По его словам, соответствующие ведомства и органы информировали инициаторов перевозки о позиции региональных властей, однако организаторы попытались получить разрешение напрямую у Росморречфлота.

    Судно Seabridge, рассчитанное на 450 пассажиров, 6 ноября вышло из Трабзона и направилось в Сочи.

    6 ноября 2025, 21:05
    Китайские космонавты заблокированы на орбите после столкновения с мусором

    Тайконавты «Шэньчжоу-20» застряли на орбите из-за поврежденного в космосе корабля

    Китайские космонавты заблокированы на орбите после столкновения с мусором
    @ Jin Liwang/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Экипаж китайского корабля не смог вернуться на Землю из-за повреждений, полученных в результате столкновения с неопознанными объектами в космосе.

    Инцидент произошел всего за несколько часов до запланированного возвращения астронавтов, пишет Global Look Press.

    В официальном заявлении Китайское управление пилотируемых космических исследований сообщило, что Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе оказались заблокированы на орбите после того, как их корабль столкнулся с космическим мусором. «В настоящее время проводится анализ последствий и оценка рисков», – заявили в агентстве, отметив, что подробности происшествия и возможные сроки возвращения экипажа пока неизвестны.

    Перед предполагаемым возвращением тайконавты передали ключи от китайской космической станции «Тяньгун» новому экипажу, прибывшему на смену миссией «Шэньчжоу-21». Этот корабль, стартовавший на прошлой неделе, доставил на станцию трех тайконавтов и четырех мышей.

    Как отмечается, накануне оба экипажа провели совместное необычное мероприятие – впервые приготовили барбекю в условиях невесомости, пожарив куриные крылышки и стейк для командира «Шэньчжоу-20».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайские тайконавты миссии «Шэньчжоу-20» успешно испытывали новые усовершенствованные скафандры на станции «Тяньгун». Ракета Kinetica-1 вывела на орбиту два китайских и один пакистанский спутник в рамках космической программы КНР. В Китае запустили спутник Gaofen-14-02 для создания цифровых топографических карт и выполнения оборонных задач.

    7 ноября 2025, 10:00
    «Святые 90-е». Черная рука свободного рынка

    «Жить будем плохо, но недолго». Эта фраза Виктора Черномырдина стала главной метафорой 1990-х годов в России. Она символизирует собой тот шок, надежду и, с другой стороны, безнадежность, которая существовала в нашей стране в те годы.

    6 ноября 2025, 14:49
    Military Watch Magazine сообщил о катастрофических потерях ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Чрезвычайно высокий уровень смертности в рядах украинских войск привел к всплеску дезертирства и острой нехватке личного состава, пишет Military Watch Magazine.

    Высокий уровень смертности среди личного состава украинских подразделений способствует росту числа дезертиров, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статью Military Watch Magazine.

    В публикации говорится: «Основной причиной как дезертирства, так и нехватки личного состава стали чрезвычайно высокие потери в боевых подразделениях, которые в частях с призывниками достигали 80–90%».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады предложил отправлять дезертиров ВСУ в штурмовые отряды.

    Более 150 тыс. военнослужащих с начала года сбежали из рядов ВСУ.

    Бойцы ремонтного батальона ВСУ решили массово оставить армию из-за угрозы отправки на передовую.

    7 ноября 2025, 10:43
    Президент Мексики подверглась сексуальному насилию на улице

    Президент Мексики Шейнбаум подверглась сексуальному насилию на улице

    Президент Мексики подверглась сексуальному насилию на улице
    @ Luis Barron/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Мексиканский президент Клаудия Шейнбаум подверглась публичному сексуальному насилию, на улице мужчина попытался поцеловать ее и коснулся груди, пишет американская пресса.

    Инцидент произошел спустя всего 13 месяцев после того, как Шейнбаум была избрана первой женщиной – президентом Мексики, передает New York Times.

    Происшествие вызвало волну негодования по всей стране. Женщины обсуждают, что насилие и домогательства остаются обыденным явлением даже для самой защищенной должности в государстве.

    Сама президент публично заявила: «Если такое может случиться с президентом, что тогда ждать всем женщинам нашей страны?»

    Шейнбаум также анонсировала новые меры: национальную инициативу по борьбе с сексуальным насилием, которая включает уголовное наказание во всех регионах страны, образовательные программы для сотрудников системы правосудия и кампанию по поддержке пострадавших.

    По мнению экспертов, несмотря на некоторые успехи президентской инициативы, большинство преступлений против женщин продолжают оставаться безнаказанными.

    За первые девять месяцев 2025 года поступило почти 219 тыс. тревожных звонков о насилии против женщин, однако было открыто только около пяти тысяч уголовных дел. Согласно опросу, в прошлом году 93% преступлений в стране не расследовались либо не подавались в органы.

    Женщины часто не обращаются за помощью из-за недоверия к полиции и опасений за собственную безопасность.

    Ранее конгресс Перу проголосовал за объявление президента Мексики Клаудии Шейнбаум персоной нон грата.

    Отношения между странами обострились после того, как мексиканские власти предоставили убежище бывшему премьеру Перу Бетси Чавес.

    6 ноября 2025, 22:03
    Алиев заявил о переходе армии Азербайджана на стандарты НАТО

    Алиев: Армия Азербайджана переходит на стандарты НАТО

    Алиев заявил о переходе армии Азербайджана на стандарты НАТО
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Азербайджанская армия продолжит реформироваться и тесно сотрудничать с Турцией для исполнения стандартов НАТО, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с представителями военного блока заявил, что вооруженные силы страны приводятся под стандарты НАТО, передает «Газета.Ru».

    Глава государства подчеркнул, что в процессе модернизации Баку тесно сотрудничает с армией Турции.

    «Азербайджан достиг своей главной цели с момента обретения независимости – освобождение земель от оккупации», – заявил Алиев.

    По информации азербайджанского Минобороны, около 40 представителей НАТО провели обучающий курс по оценке боеготовности армейских частей и подразделений страны. Мероприятие прошло в среду и было направлено на дальнейшее приведение военных структур Азербайджана к натовским стандартам.

    Баку также участвует в программе «Расширение военного образования» НАТО с 2008 года. Азербайджан активно вовлечен в реформы сектора обороны, совместные инициативы по борьбе с терроризмом и различные научные проекты, связанные с альянсом.

    В начале августа азербайджанская армия принимала участие в крупных многонациональных военных учениях Agile Spirit 2025, которые проходили на территории Грузии и Турции. В маневрах были задействованы военные контингенты из Грузии, США, Турции, Польши, Германии, Италии, Греции, Молдавии, Румынии, Болгарии, Словакии, Литвы и Украины.

    Ранее власти Армении решили ввести военную форму по стандартам НАТО.

    6 ноября 2025, 20:48
    Бусифицированный в Николаеве сопровождающий Джоли перестал выходить на связь

    Задержанный ТЦК в Николаеве сопровождающий Джоли перестал отвечать на звонки

    Бусифицированный в Николаеве сопровождающий Джоли перестал выходить на связь
    @ IMAGO/Isabelle Vautier/Starface/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Мужчина по имени Дмитрий, который сопровождал актрису Анджелину Джоли на Украине, перестал выходить на связь после задержания сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК).

    Как пишет РБК со ссылкой на «Общественное. Новости», его близкие заявили журналистам, что после инцидента перестали получать какие-либо сообщения от Дмитрия.

    Отмечается, что водителя задержали на блокпосте при въезде в город Пивденноукраинск Николаевской области – тогда он ехал в составе кортежа актрисы в Херсон. Брат мужчины уточнил, что Дмитрий сопровождал Джоли не как охранник, а как волонтер, и не числился среди разыскиваемых.

    Девушка Дмитрия рассказала, что сейчас его телефон отключен, так что установить связь с ним невозможно. Родственники также дополнили, что Дмитрий не служил срочную службу, однако окончил военную кафедру и в 2025 году был признан годным к службе в тыловых подразделениях.

    Ранее был объявлен спонсор поездки Джоли на Украину: международная организация Legacy of War Foundation, сотрудничающая с ЛГБТ-сообществом (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), выделила средства на визит Анджелины Джоли в украинские города Николаев и Херсон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, голливудская актриса Анджелина Джоли приехала в Херсон, находящийся под контролем Киева. После ее поездки ей предложили посетить Донбасс, Новороссию и приграничные регионы России. На Украине сейчас разбираются в деталях инцидента с водителем из группы сопровождения Джоли, которого забрали в военкомат Николаевской области как резервиста.

    6 ноября 2025, 21:11
    Названо число отчисленных за год за неуспеваемость студентов

    Минобрнауки: Каждый десятый студент был отчислен в 2024-2025 учебном году

    Названо число отчисленных за год за неуспеваемость студентов
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В прошлом учебном году было отчислено из российских вузов почти полмиллиона студентов, это каждый десятый обучающийся. Их них более 186 тыс. отчислены за неуспеваемость, сообщили в Минобрнауки.

    В 2024/2025 учебном году из российских вузов отчислили 10,7% студентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки. В ведомстве уточнили, что в указанный период в российских университетах обучались 4,6 млн человек. Из них выбыли по болезни 1092, оставили обучение по собственному желанию 157 583, отчислены по неуспеваемости 186 132, выбыли по иным причинам 147 тыс. человек. Суммарно это составляет 10,7% от общего количества обучающихся.

    В министерстве также отметили, что с 2020 года неуклонно растет доля выбывших из-за неуспеваемости. В ведомстве считают, что это является показателем повышения требований к академической успеваемости со стороны организаций высшего образования. Это, в свою очередь, является фактором повышения качества высшего образования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобрнауки запланировало расширение числа бюджетных мест на инженерных и сельскохозяйственных специальностях в российских вузах на 2026/2027 учебный год.

    В то же время в вузах решили сократить количество платных мест по направлениям экономика, психология и юриспруденция.

    На Украине студентов начали отчислять за отказ от военной подготовки.

    6 ноября 2025, 16:20
    В Совфеде назвали главную геостратегическую ошибку Запада

    Карасин назвал расширение НАТО на восток главной геостратегической ошибкой Запада

    В Совфеде назвали главную геостратегическую ошибку Запада
    @ Anna Ross/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Решение Запада о расширении НАТО на восток стало главной геостратегической ошибкой, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.

    Он в своем Telegram-канале прокомментировал высказывание генсека НАТО Марка Рютте о необходимости альянса готовиться к «долгосрочной конфронтации с Россией» и о том, что Москва якобы является дестабилизирующей силой в Европе и мире.

    «Не унимается политстратег от НАТО Марк Рютте. Теперь он утверждает, что блоку необходимо готовиться к «долгосрочной конфронтации с Россией». Она, дескать, всегда будет дестабилизирующим фактором в Европе и мире», – написал Карасин. Сенатор также отметил, что Рютте обосновывает свои заявления сотрудничеством России с Китаем, Северной Кореей и Ираном, а в качестве ответа призывает наращивать военный потенциал альянса и производство боеприпасов.

    По мнению Карасина, подобные риторика и аргументы звучат уже давно, но при этом среди ученых и политологов признано, что расширение НАТО нарушило баланс, сложившийся после холодной войны. Он напомнил, что несмотря на распад Варшавского договора в 90-е годы, страны Запада продолжили активно двигаться к бывшим советским республикам, что Карасин назвал «психо-политическим заболеванием».

    В завершение сенатор выразил недоумение тем, что на Западе почти не критикуют позиции генсека НАТО, хотя, по его словам, там умеют анализировать политическую ситуацию.

    Напомним, в четверг Рютте призвал союзников по альянсу готовиться к «долгосрочной конфронтации» с Россией и заявил о якобы дестабилизирующей роли Москвы в мировых делах.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова поставила под сомнение существование «глобальных правил», о которых говорит Рютте, и напомнила о нарушениях международного права со стороны альянса.

    7 ноября 2025, 09:50
    Стало известно о тяжелых встречных боях в Сумской области

    «Северяне» рассказали о тяжелых встречных боях с ВСУ в Сумской области

    Стало известно о тяжелых встречных боях в Сумской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Оперативные подразделения группировки «Север» продолжают формировать зону безопасности на направлениях в Сумской области, где идут тяжелые встречные бои и отражаются контратаки ВСУ, сообщили в группировке «Север».

    Группировка войск «Север» постоянно расширяет и укрепляет полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

    На большинстве участков фронта в Сумской области продолжаются тяжелые встречные сражения. Российские военные активно используют авиацию, комплексы ОТРК и артиллерию для нанесения ударов по выявленным позициям противника. ВСУ предпринимают попытки вернуть утраченные рубежи, контратакуя с разных направлений.

    Силами 71-й отдельной егерской бригады противник провел штурмовую атаку в лесополосах на правом фланге наступления российской группировки.

    «Комплексным огневым поражением атака отражена, уничтожена боевая бронированная машина и до 70% личного состава штурмовой группы, остальные отошли на исходные позиции», – говорится в сообщении.

    В подразделениях 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ отмечается значительное число дезертиров. Ждут прибытия пополнения из житомирского учебного центра, однако интенсивность потерь не позволит кардинально изменить ситуацию с укомплектованностью.

    На участках фронта в районе Теткино и Глушково изменений не зафиксировано. Российская артиллерия наносила удары по позициям ВСУ у населенного пункта Рыжевка.

    Группировка российских войск «Север» добилась значительных успехов на хатненском участке фронта. Продвижение на участке Меловое – Хатнее составило до 900 м.

    В Сумах и Сумской области ранее прозвучали взрывы.

    6 ноября 2025, 18:56
    Путин одобрил инициативу ввести полный запрет на продажу вейпов
    Путин одобрил инициативу ввести полный запрет на продажу вейпов
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о полном запрете продажи вейпов в России.

    Путин одобрил предложение о полном запрете продажи вейпов в России, передает РИА «Новости». В ходе визита в демонстрационно-просветительский центр по адаптивному спорту в Самаре глава государства выразил согласие с инициативой, которую озвучила руководитель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.

    «Вот Дмитрий Николаевич (Чернышенко, вице-премьер) головой кивает. Наше правительство это поддерживает», – заявил Путин.

    Лещинская напомнила президенту о положительном опыте ограничений на вейпы в ряде стран СНГ и других государствах, после чего попросила дать поручение о введении полного запрета устройства на территории РФ. Путин согласился, отдельно подчеркнув значимость образовательных и профилактических мероприятий среди молодежи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о запрете продажи табака и вейпов в ларьках на остановках общественного транспорта.

    6 ноября 2025, 13:29
    Израильский министр призвал евреев Нью-Йорка покинуть город

    Министр по делам диаспоры Израиля Чикли призвал евреев покинуть Нью-Йорк

    Израильский министр призвал евреев Нью-Йорка покинуть город
    @ Luiz Roberto Lima/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Избрание Зохрана Мамдани на пост мэра Нью-Йорка вызвало негативную реакцию среди министров Израиля, представляющих правые партии, пишут турецкие СМИ.

    Министры Израиля подвергли критике победу демократа Зохрана Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка, первого мусульманина и выходца из Южной Азии на этом посту, передает турецкий портал Anadolu.

    Так, министр по делам диаспоры Амитай Чикли написал в соцсети X, что город, ранее олицетворявший свободу, «передал свои ключи стороннику ХАМАС», и призвал евреев Нью-Йорка покинуть мегаполис и переехать в Израиль.

    Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир назвал выборы Мамдани «торжеством антисемитизма над здравым смыслом» и обвинил нового мэра в поддержке ХАМАС и неприязни к Израилю.

    Израильский посол в ООН Дани Данон также подверг Мамдани критике, заявив в X: «Враждебные высказывания Мамдани нас не остановят», пообещав укреплять связи с лидерами еврейской общины в Нью-Йорке.

    В эфире местного радио Дани Данон выразил обеспокоенность, что победа Мамдани может подорвать чувство безопасности среди евреев Нью-Йорка, поскольку он отвечает за полицию города.

    Ранее Мамдани пообещал, что в случае приезда Нетаньяху в Нью-Йорк городская полиция выполнит ордер Международного уголовного суда, и арестует израильского премьера за военные преступления в секторе Газа.

    Свой антиизраильский имидж Мамдани пытался сгладить во время избирательной кампании, заявив: «Я говорил при любой возможности, что в этом городе и в этой стране нет места антисемитизму, потому что я сам так считаю».

    Он также пообещал создать мэрию, которая будет твердо поддерживать еврейскую общину и не уступать в борьбе против антисемитизма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зохран Мамдани получил поддержку более 50% избирателей, в том числе и со стороны еврейской общины, критикующей политику правительства Нетаньяху в условиях двухлетней войны в секторе Газа.

    Победа Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка и успехи демократов в других штатах демонстрируют растущую поляризацию общества и могут привести к усилению противостояния между регионами и федеральным центром, заявил газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    Выигрыш Мамдани, согласно заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, не отразится на обсуждении ситуации на Украине.

    6 ноября 2025, 17:09
    Поездку Джоли в Херсон и Николаев оплатил ЛГБТ-фонд

    ЛГБТ-фонд Legacy of War Foundation оплатил поездку Джоли в Николаев и Херсон

    Поездку Джоли в Херсон и Николаев оплатил ЛГБТ-фонд
    @ Clemens Niehaus/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Международная организация Legacy of War Foundation, сотрудничающая с ЛГБТ-сообществом (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) выделила средства на визит Анджелины Джоли в украинские города Николаев и Херсон.

    Средства на поездку актрисы Анджелины Джоли на Украину и в находящийся под контролем ВСУ Херсон предоставила международная организация Legacy of War Foundation, сообщает РИА «Новости».

    На сайте фонда указано, что Legacy of War Foundation с 2014 года сотрудничает с украинскими инициативами, в том числе поддерживает ЛГБТ-сообщество на Украине (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

    В опубликованном пресс-релизе организации отмечается, что Джоли посетила Николаев и Херсон за счет фонда. В сообщении подчеркивается: «Анджелина Джоли посетила Николаев и Херсон вместе с Legacy of War Foundation… Она поблагодарила многочисленные местные организации, с которыми смогла встретиться, а также Legacy of War Foundation за поддержку в ходе визита».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, голливудская актриса Анджелина Джоли приехала в Херсон, находящийся под контролем Киева.

    После ее поездки ей предложили посетить Донбасс, Новороссию и приграничные регионы России.

    На Украине сейчас разбираются в деталях инцидента с водителем из группы сопровождения Джоли, которого забрали в военкомат Николаевской области как резервиста.

    6 ноября 2025, 14:56
    ФБР заинтересовалось соратником Зеленского Миндичем
    ФБР заинтересовалось соратником Зеленского Миндичем
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Тимур Миндич, связанный с президентом Украины Владимиром Зеленским и студией «Квартал 95», может оказаться участником расследования ФБР по делу о легализации денег через «Одесский припортовый завод».

    Совладелец студии «Квартал 95» Тимур Миндич, известный как близкий соратник Владимира Зеленского, может стать фигурантом расследования Федерального бюро расследований США. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Украинская правда».

    Согласно сообщению издания, источники в американском истеблишменте несколько месяцев назад передали информацию о возможном расследовании ФБР, связанном с отмыванием средств, в рамках которого рассматриваются не только Миндич, но и ряд других лиц и компаний.

    Журналисты предполагают, что дело связано с завладением средствами Одесского припортового завода, контроль над которым, по данным «Украинской правды», Миндич получил до 2022 года. В 2023 году украинское НАБУ объявило в розыск членов группы, причастных к выводу средств завода. Среди подозреваемых по этому делу указан Александр Горбуненко, который сбежал в США и позже был арестован после возбуждения против него дела американскими властями.

    «По информации источников »Украинской правды« в правоохранительных органах, уже под стражей на Горбуненко пытаются официально выйти представители НАБУ и САП, чтобы провести допрос. Во время одного из контактов, в частности, звучат вопросы о Тимуре Миндиче. Далее представители ФБР внезапно забирают Горбуненко из-под стражи и вместо депортации, штрафа или заключения, герой оказывается на свободе и под защитой», – отмечает украинское издание.

    «Украинская правда» предполагает, что Горбуненко мог согласиться сотрудничать с ФБР, что делает его ценным не только по делу Миндича, но и для расследования других схем легализации денег в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины провела обыски у бывших сотрудников Национального антикоррупционного бюро, которые сейчас занимают должности в государственной компании «Укржелдора». 

    7 ноября 2025, 04:09
    Уолтц нанес «визит вежливости» Небензе

    Небензя: Уолтц нанес визит вежливости

    Уолтц нанес «визит вежливости» Небензе
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Постпред России в ООН Василий Небензя рассказал, что встречался с американским коллегой Майклом Уолтцем, который нанес «визит вежливости».

    «Да, мы встречались с Майклом Уолтцем, он приходил ко мне с визитом вежливости», – приводит слова Небензи РИА «Новости».

    В ходе визита стороны обсудили сотрудничество в рамках ООН и «просто поговорили за жизнь». «По-моему, мы, без ложной скромности, произвели друг на друга хорошее впечатление», – сказал он.

    Стороны обсудили американский проект резолюции Совбеза ООН по развертыванию международных сил безопасности в Газе после достижения режима прекращения огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенат США в сентябре  утвердил кандидатуру Уолтца на пост постоянного представителя страны при ООН. Уолтц обвинил ООН в неправильном расходовании средств США.

    7 ноября 2025, 09:14
    Нанесены удары по месту сборки украинских ракет «Нептун» в Павлограде
    Нанесены удары по месту сборки украинских ракет «Нептун» в Павлограде
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Промышленный объект, связанный со сборкой ракет «Нептун» и «Гром-2» для ВСУ, подвергся ударам на территории Павлоградского механического завода в Днепропетровской области, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Удары были нанесены по Павлоградскому механическому заводу в Днепропетровской области, где ведется сборка ракет «Нептун» и «Гром-2» для украинских военных, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, «известно про прилеты по Павлоградскому механическому заводу и площадке рядом с ним», передает РИА «Новости».

    В октябре Владимир Рогов, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, также сообщал о нанесении удара по производственной площадке Южного машиностроительного завода им. А.М. Макарова, куда входит Павлоградский механический завод.

    Завод в Павлограде занимается сборкой современных украинских ракет для нужд ВСУ. На текущий момент официальных комментариев украинских властей относительно последствий атаки не поступало.

    Ранее в пятницу сообщалось, что в Харьковской области был поражен объект с иностранными наемниками, повреждена ПВО и ремонтная инфраструктура.

    Накануне в Чернигове и Днепропетровской области в результате ударов по объектам ВСУ зафиксировали потери среди украинских военных.

    Подполье также сообщало о взрывах на заводе по ремонту техники НАТО под Житомиром.

  О газете
