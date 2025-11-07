Американцы годами были уверены, что паритет по количеству ракет и зарядов – это и есть паритет по военной мощи. Внезапно оказалось, что это не так, и одна новейшая русская ракета может стоить намного больше, чем сотня, тысяча обычных.0 комментариев
В Запорожской области осудили готовившего теракт мужчину
Южный окружной военный суд признал гражданина Украины Павла Чибисова виновным в подготовке терактов в Запорожской области, его приговорили к длительному лишению свободы, сообщили в управлении ФСБ по Крыму.
Суд признал мужчину виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ и подготовке терактов, включая попытку подрыва машины главы Запорожской области и автомобилей российских военнослужащих, передает ТАСС.
Расследование установило, что Чибисов действовал по заданию сил специальных операций вооруженных сил Украины. Подсудимый получил координаты схрона с взрывными устройствами и планировал организовать теракты в Севастополе.
Его приговорили к 10 годам строго режима и штрафу в 300 тыс. рублей.
