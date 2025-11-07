11 сентября 2001 года Чейни – фактический президент страны, Рамсфелд – возглавляет министерство обороны, а в руках их друзей-неоконов находятся все прочие явные и тайные рычаги американской власти. Похоже, тайну 9.11 мы не узнаем уже никогда.0 комментариев
Стало известно о выходе демо гонки «Командиры Бездорожья» в VK Play
Студия «Фоксхаунд» анонсировала выход демо игры «Командиры Бездорожья» в VK Play
Российская игровая студия «Фоксхаунд» с 7 ноября в 20:00 по московскому времени открывает доступ к публичной демоверсии своей многопользовательской гонки «Командиры Бездорожья».
Публичная демоверсия многопользовательской гонки «Командиры Бездорожья» станет доступна 7 ноября в 20.00 в VK Play.
Тестирование пройдет по выходным до начала декабря – с 20:00 пятницы по 3:00 понедельника по московскому времени. Игроки смогут бесплатно опробовать до девяти моделей отечественных грузовиков и поучаствовать в заездах до 12 человек. Трассы построены по реальным локациям России, включая регионы Поволжья и Алтая.
«В отличие от классических закрытых альфа-тестов, мы выбираем открытый подход к разработке. Приглашая игроков стать соавторами, мы хотим собрать максимально честную обратную связь по физике грузовиков, дизайну трасс и игровому процессу, чтобы улучшать игру уже на ранних этапах», – заявил директор по продукту Дмитрий Карасев.
Разработкой и поддержкой проекта занимается студия «Фоксхаунд» из Саранска, в которую входят более 60 специалистов с опытом в таких проектах, как «Дальнобойщики» и Snowrunner.
Релиз финальной версии «Командиров Бездорожья» запланирован на четвертый квартал 2026 года, игру уже можно добавить в список желаемого в каталоге VK Play. Проект поддерживается АНО «Институт развития интернета» и властями Мордовии.
В демоверсии пользователи увидят раннюю сборку с актуальными для проекта требованиями: процессор не ниже i5, оперативная память шестнадцать Гб и видеокарта 3070 Ti. Разработчики уточнили, что оптимизация и доработка кода продолжится в следующих версиях.