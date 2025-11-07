Стало известно о выходе демо гонки «Командиры Бездорожья» в VK Play

Студия «Фоксхаунд» анонсировала выход демо игры «Командиры Бездорожья» в VK Play

Tекст: Вера Басилая

Публичная демоверсия многопользовательской гонки «Командиры Бездорожья» станет доступна 7 ноября в 20.00 в VK Play.

Тестирование пройдет по выходным до начала декабря – с 20:00 пятницы по 3:00 понедельника по московскому времени. Игроки смогут бесплатно опробовать до девяти моделей отечественных грузовиков и поучаствовать в заездах до 12 человек. Трассы построены по реальным локациям России, включая регионы Поволжья и Алтая.

«В отличие от классических закрытых альфа-тестов, мы выбираем открытый подход к разработке. Приглашая игроков стать соавторами, мы хотим собрать максимально честную обратную связь по физике грузовиков, дизайну трасс и игровому процессу, чтобы улучшать игру уже на ранних этапах», – заявил директор по продукту Дмитрий Карасев.

Разработкой и поддержкой проекта занимается студия «Фоксхаунд» из Саранска, в которую входят более 60 специалистов с опытом в таких проектах, как «Дальнобойщики» и Snowrunner.

Релиз финальной версии «Командиров Бездорожья» запланирован на четвертый квартал 2026 года, игру уже можно добавить в список желаемого в каталоге VK Play. Проект поддерживается АНО «Институт развития интернета» и властями Мордовии.

В демоверсии пользователи увидят раннюю сборку с актуальными для проекта требованиями: процессор не ниже i5, оперативная память шестнадцать Гб и видеокарта 3070 Ti. Разработчики уточнили, что оптимизация и доработка кода продолжится в следующих версиях.